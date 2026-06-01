Immobilier Saint-Tropez : Ces communes voisines qui séduisent les acheteurs

Saint-Tropez atteint des niveaux de prix et une fréquentation qui poussent les acquéreurs à élargir leur périmètre de recherche. Rayol-Canadel, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Agay : ces micromarchés qui attirent désormais les acheteurs !

Alors que Saint-Tropez reste l’une des adresses les plus convoitées de la Côte d’Azur, son attractivité se heurte désormais à deux réalités : des prix très élevés et une fréquentation croissante. Résultat, une partie des acquéreurs tourne son regard vers des communes voisines qui offrent un environnement plus préservé tout en conservant les atouts du littoral varois.

Cette évolution ne traduit pas nécessairement un désintérêt pour Saint-Tropez. Elle reflète davantage une recherche d’équilibre entre qualité de vie, accessibilité et perspectives patrimoniales.

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Saint-Tropez pousse les acheteurs à regarder autour

Sur le golfe et l’est du littoral varois, plusieurs communes profitent de ce mouvement. Leur point commun : une offre limitée, un cadre naturel recherché et des prix qui restent, pour certaines, plus accessibles que ceux pratiqués à Saint-Tropez.

Les acquéreurs visent désormais des marchés capables de répondre à plusieurs objectifs à la fois : profiter d’un lieu de villégiature, générer un revenu locatif saisonnier et préserver la valeur de leur patrimoine sur le long terme.

Selon Athena Advisers, cette tendance est particulièrement visible à Rayol-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël et Agay.

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Rayol-Canadel, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Agay : quatre marchés, quatre logiques

Rayol-Canadel-sur-Mer : la rareté comme moteur de valeur

À environ 25 kilomètres de Saint-Tropez, Rayol-Canadel-sur-Mer fait figure de marché confidentiel. Nichée entre mer et espaces naturels protégés, la commune est soumise à des contraintes d’urbanisme qui limitent fortement les nouvelles constructions. Cette rareté alimente l’attractivité du secteur.

La commune figure par ailleurs parmi les villages les mieux classés du Var dans le palmarès annuel de l’association Villes et Villages où il fait bon vivre, selon les données citées par Athena Advisers.

« Preuve du positionnement premium du marché du neuf haut de gamme soutenu par la faiblesse de l’offre, les prix varient entre 12 000 et 15 000 €/m². Chez Athena Advisers, nous avons sélectionné des opérations plutôt autour de 13 500 €/m² », explique Julie Giraudeau, Responsable Sud de la France chez Athena Advisers.

Sainte-Maxime : l’arbitrage stratégique face à Saint-Tropez

Face à Saint-Tropez, Sainte-Maxime s’impose de son côté comme une alternative plus accessible. Son marché bénéficie d’une activité à l’année, d’infrastructures développées et d’une meilleure desserte grâce aux axes routiers, aux liaisons maritimes et à la proximité des aéroports régionaux.

« A Sainte-Maxime, l’immobilier neuf haut de gamme affiche des prix entre 8 000 et 11 000 €/m², avec des opportunités autour de 8 400 €/m², offrant ainsi un point d’entrée compétitif face à Saint-Tropez sans pour autant faire de compromis sur le cadre de vie. », précise Julie Giraudeau.

Saint-Raphaël : un marché structuré, entre accessibilité et valorisation

Plus à l’est, Saint-Raphaël présente un profil différent. Plus vaste et plus urbanisée, la ville offre un marché plus profond et davantage de diversité, de l’appartement en bord de mer à la villa.

« Des investissements récents sur le front de mer et la marina contribuent à rehausser le positionnement global de la destination, tout en maintenant un niveau de prix maîtrisé. Ainsi l’immobilier neuf haut de gamme s’inscrit dans une fourchette de 7 500 à 10 000 €/m², avec des projets autour de 9 400 €/m², offrant une alternative crédible pour les acquéreurs en quête de stabilité et de profondeur de marché», complète Julie Giraudeau.

Agay : un marché de niche porté par la contrainte géographique

Enfin, Agay conserve un positionnement de niche. Située au cœur du massif de l’Estérel, la station bénéficie d’une géographie contraignante qui limite les possibilités de développement. Entre mer, reliefs et espaces protégés, l’offre reste réduite, ce qui contribue à soutenir la demande.

« Le marché du neuf à Agay offre des prix entre 6 500 et 8 500 €/m², avec des opérations ciblées dans notre réseau autour de 7 500 €/m². Ces prix traduisent un positionnement accessible pour un produit rare. », ajoute Julie Giraudeau.

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Quels prix pour acheter dans le neuf haut de gamme ?

Les niveaux de prix communiqués par Athena Advisers montrent des écarts importants selon les communes :

Rayol-Canadel-sur-Mer : entre 12 000 et 15 000 €/m² ;

Sainte-Maxime : entre 8 000 et 11 000 €/m² ;

Saint-Raphaël : entre 7 500 et 10 000 €/m² ;

Agay : entre 6 500 et 8 500 €/m².

Ces différences reflètent autant la rareté du foncier que le niveau d’équipement des communes, leur accessibilité ou encore la profondeur de leur marché immobilier.

Au-delà des prix, les acquéreurs semblent aujourd’hui privilégier des destinations offrant un compromis entre usage personnel, potentiel locatif et valorisation patrimoniale. Dans un contexte où Saint-Tropez atteint des sommets, ces marchés de proximité apparaissent comme des alternatives de plus en plus étudiées par les acheteurs en quête d’un ancrage durable sur la Côte d’Azur.

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