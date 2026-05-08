Piscine à la maison : Le grand retour des bassins privés

Après plusieurs années de ralentissement, le marché repart à la hausse, porté par les nouvelles attentes autour du bien-être à domicile, du confort de vie et de la valorisation immobilière.

La piscine retrouve des couleurs en France. Selon les données de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP), le pays compte désormais près de 3,7 millions de piscines familiales, ce qui en fait le premier marché européen.

Après un ralentissement du secteur immobilier et des dépenses liées à l’habitat, les ventes repartent à la hausse. En 2025, environ 90 600 foyers ont fait le choix d’installer une piscine chez eux. Les devis établis ont progressé de +2,8 % par rapport à 2024. La dynamique se confirme en 2026, avec +12 % de piscines vendues au premier trimestre et +6 % de devis supplémentaires, selon la FPP.

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La piscine familiale fait son retour en France

Pour les professionnels du secteur, cette reprise traduit une évolution plus profonde des attentes des Français autour du logement. La piscine n’est plus seulement perçue comme un équipement de loisirs, mais comme un prolongement du confort domestique.

Le développement du télétravail et la recherche d’un habitat davantage centré sur le bien-être ont renforcé cette tendance. De nombreux ménages privilégient désormais les équipements permettant de profiter davantage de leur domicile, dans une logique de “homing”, ce cocon pensé comme un lieu de refuge et de détente.

La piscine répond aussi à une recherche de convivialité. Elle favorise les moments passés en famille ou entre amis, tout en limitant certains déplacements ou dépenses de loisirs extérieurs.

La FPP insiste également sur les progrès réalisés en matière de consommation d’eau et d’énergie. Le secteur met en avant des équipements basse consommation et des solutions permettant de mieux maîtriser les usages, dans un contexte où les enjeux environnementaux occupent une place croissante dans les décisions d’achat.

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Un équipement de bien-être…

Les arguments liés au bien-être restent centraux dans l’attrait pour la piscine maison. La Dre Laure Geisler, médecin généraliste et lauréate du Prix Albert Creff 2023 de l’Académie nationale de médecine, rappelle les bénéfices physiques associés aux activités aquatiques.

« L’eau permet de reprendre des mouvements amples, progressivement, et de se renforcer en douceur », explique-t-elle.

Selon elle, les activités aquatiques contribuent aussi à réduire le stress et à améliorer le sommeil. Dans un contexte de montée des préoccupations liées à la santé mentale, la piscine apparaît pour certains ménages comme un espace favorisant la déconnexion et le bien-être quotidien.

… mais aussi de valeur immobilière

Au-delà de ces usages, la piscine reste également perçue comme un élément de valorisation immobilière. Sa présence peut renforcer l’attractivité d’un bien, notamment dans certaines régions où les espaces extérieurs sont devenus un critère décisif pour les acheteurs depuis la crise sanitaire.

Dans plusieurs marchés résidentiels, elle constitue même un accélérateur de transaction, particulièrement pour les maisons familiales.

Piscines publiques : un parc vieillissant à rénover

Si les piscines privées poursuivent leur progression, la Fédération des professionnels de la piscine et du spa souhaite aussi attirer l’attention sur la situation des équipements publics.

La France compte environ 4 100 piscines publiques, soit une piscine pour 16 900 habitants. Selon la FPP, le pays accuse un déficit d’environ 400 structures. Le parc existant est également vieillissant : près de la moitié des équipements ont plus de 38 ans.

Une grande partie de ces infrastructures a été construite dans les années 1970, dans le cadre du “Plan 1000 piscines”. Aujourd’hui, leur rénovation devient un enjeu majeur, notamment pour réduire les consommations d’eau et d’énergie.

La FPP a ainsi créé une commission dédiée aux piscines publiques afin de travailler avec les collectivités et les acteurs institutionnels. L’objectif affiché : améliorer l’accès aux activités aquatiques, favoriser l’apprentissage de la nage et accompagner la modernisation des équipements existants.

Les professionnels du secteur prévoient notamment d’échanger sur ces enjeux lors du salon Piscine Global et Aqualie, organisé à Lyon en novembre prochain.

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