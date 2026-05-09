A vendre à Sèvres : Maison de caractère fin XIXᵉ siècle

Cette maison de caractère de la fin du XIXème siècle, en parfait état, d’une surface totale de 260 m², sur une parcelle de 700 m², est proposée à la vente par Barnes.

Maison de caractere a vendre a Sevres

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 9 mai 2026, mis à jour le 6 mai 2026
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Cette élégante maison de caractère de la fin du XIXᵉ siècle est située dans le quartier calme de la Croix-Bosset Monesse à Sèvres.

Maison de caractere a vendre a Sevres
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Une maison très lumineuse

Développant environ 260 m² sur une parcelle de 700 m² exposée sud-ouest, cette demeure parfaitement entretenue séduit par sa décoration soignée et son atmosphère chaleureuse.

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un espace de réception lumineux avec parquet et cheminée, ainsi qu’une cuisine équipée bénéficiant d’un accès direct vers l’extérieur.

Maison de caractere a vendre a Sevres
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Une maison spacieuse et fonctionnelle

Le premier étage accueille un espace parental ouvert de plain-pied sur une grande terrasse, comprenant une chambre, un bureau et une salle de bains, ainsi qu’une seconde chambre. Le deuxième étage propose trois chambres supplémentaires et deux salles d’eau, offrant un cadre idéal pour une vie de famille.

Un sous-sol total complète l’ensemble avec une belle pièce aménagée et les espaces techniques. À l’extérieur, une aire de stationnement sécurisée pour trois véhicules vient parfaire ce bien.

Maison de caractere a vendre a Sevres

Le prix : 1 995 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

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