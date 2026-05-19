Logement neuf : Seulement 550 ventes en 6 semaines, le statut du bailleur privé rate son démarrage

Le statut du bailleur privé devait relancer l’investissement locatif dans le neuf. Mais avec seulement 550 ventes au premier trimestre 2026, le démarrage reste très timide.

Source : Ministère de la Ville et du Logement

Six semaines après son entrée en vigueur, le statut du bailleur privé encore dénommé dispositif Jeanbrun, du nom du Ministre du Logement et de la Ville peine à produire les effets attendus. Selon les chiffres publiés par le ministère de la Ville et du Logement, 16 502 logements neufs ont été réservés par des particuliers au premier trimestre 2026. Parmi eux, seuls 550 logements ont été achetés par des investisseurs particuliers, cible principale du nouveau dispositif fiscal.

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550 ventes pour un objectif de 50 000 logements par an

Le statut du bailleur privé est entré en vigueur fin février 2026, avec l’adoption du budget de l’État. Il succède au dispositif Pinel, supprimé fin 2024, avec une ambition affichée : relancer l’investissement locatif privé et contribuer à la construction de 50 000 logements supplémentaires par an. Le premier bilan est encore très modeste.

Au premier trimestre 2026, les particuliers ont réservé 16 502 logements neufs, accédants à la propriété et investisseurs confondus. C’est 4 % de plus qu’au quatrième trimestre 2025, mais le niveau reste stable sur un an, en données corrigées des variations saisonnières.

Dans ce total, les ventes aux investisseurs particuliers atteignent seulement 550 logements, selon la Fédération des promoteurs immobiliers. La progression est réelle, avec une hausse de 22,8 % sur un an. Mais les volumes restent très faibles : pour atteindre l’objectif de 50 000 logements par an, il faudrait environ 12 500 ventes par trimestre. Le rythme actuel représente moins de 5 % de cette cible.

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Un premier signal, mais pas encore un démarrage

La Fédération des promoteurs immobiliers veut malgré tout y voir un premier frémissement. Pour Didier Bellier-Ganière, son délégué général, ces 550 ventes peuvent traduire un effet du nouveau dispositif, mais celui-ci reste encore « difficile à quantifier ».

La prudence domine donc. La FPI préfère attendre les chiffres du deuxième trimestre avant de conclure à un véritable démarrage du statut du bailleur privé. L’enjeu est important : depuis la fin du Pinel, les investisseurs particuliers ont largement déserté le logement neuf. Leur retour est indispensable pour soutenir les ventes, sécuriser les programmes et redonner de la visibilité aux promoteurs.

Un dispositif attendu, mais encore peu lisible

Le faible volume observé au premier trimestre peut aussi s’expliquer par le calendrier. Entré en vigueur fin février, le statut du bailleur privé n’a eu que quelques semaines pour produire ses premiers effets sur les réservations. Reste que le décalage est important entre l’ambition affichée et les premiers résultats. Le dispositif devra désormais convaincre les investisseurs de sa stabilité, de sa rentabilité et de sa simplicité. Trois conditions indispensables pour relancer durablement l’investissement locatif dans le neuf. À ce stade, le statut du bailleur privé existe bien mais il n’a pas encore trouvé son public…

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