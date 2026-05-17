Logement neuf : « C’est de pire en pire », la guerre au Moyen-Orient ruine les espoirs de reprise des promoteurs

Les réservations de logements neufs ont reculé de 14 % sur un an au T1 2026, à 19 050 logements, un niveau historiquement bas selon la FPI. Guerre au Moyen-Orient, coût des opérations et attentisme des acheteurs freinent toute perspective de reprise.

Le logement neuf au T1 2026 devait confirmer un début d’éclaircie. Il marque au contraire un nouveau décrochage. Au premier trimestre 2026, les réservations sont tombées à un niveau historiquement bas, selon la Fédération des promoteurs immobiliers. En cause : les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, qui ravivent les tensions sur l’énergie, les matériaux, les taux et la confiance des ménages. Mais le diagnostic croisé des promoteurs et de l’Observatoire Crédit Logement / CSA révèle un autre obstacle, plus structurel : dans le neuf, le coût d’une opération représente désormais 5,2 années de revenus pour un acheteur moyen.

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Le logement neuf replonge dans la crise

Déjà fragilisé par trois années de crise, le marché du logement neuf a encore décroché au premier trimestre 2026. Les réservations de logements neufs enregistrées par les adhérents de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) ont reculé de 14 % sur un an, pour tomber à 19 050 logements. Un niveau historiquement bas, selon la profession.

Après trois années de crise profonde, les promoteurs espéraient pourtant un début d’éclaircie. Le logement avait retrouvé une place dans l’agenda politique, entre les annonces autour du statut du bailleur privé et la préparation d’un projet de loi logement. Mais la guerre au Moyen-Orient a brutalement refroidi le marché.

Pour Pascal Boulanger, président de la FPI, le constat est sans appel : « Nous vivons un jour sans fin : à chaque crise, le marché du logement neuf chute à un niveau plus bas que le précédent. Pourtant, tous les leviers d’une reprise sont aujourd’hui réunis : un projet de loi “Relance Logement” en préparation, un statut du bailleur privé qui s’installe. Mais aucun ne pourra produire ses effets tant que durera la guerre au Moyen-Orient. »

Trois crises, mêmes effets

2020, 2022, 2026 : trois chocs aux effets similaires pour le logement collectif neuf. Le Covid, la guerre en Ukraine, aujourd’hui l’embrasement du Moyen-Orient. À chaque épisode, les mêmes conséquences : flambée du coût des matériaux, remontée des taux d’intérêt, climat anxiogène pour les ménages. Et à chaque épisode, le marché chute plus bas que le précédent. Le premier trimestre 2026 ne fait pas exception.

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Pourquoi les acheteurs sont bloqués

Un climat d’anxiété qui pèse sur les décisions

Pour les promoteurs, le diagnostic est clair : le problème n’est pas seulement immobilier. Il est aussi psychologique. Le conflit au Moyen-Orient « accroît les tensions sur le coût de l’énergie, sur le coût des matériaux, sur l’inflation », explique Didier Bellier-Ganière, délégué général de la FPI. « Et tous ces éléments entretiennent et alimentent un climat d’anxiété » qui « ne rime pas avec envie d’achat et de logement ».

Or acheter un logement neuf suppose de se projeter. De s’endetter. De signer aujourd’hui pour une livraison demain. Dans un environnement anxiogène, les ménages reportent leur décision. Résultat : les particuliers accédants à la propriété ont réservé 18 % de logements en moins qu’au premier trimestre 2025. Le désir de devenir propriétaire n’a pas disparu. Mais l’envie se heurte à une équation devenue trop lourde pour de nombreux ménages.

Côté crédit, le coût relatif devient l’obstacle numéro un

Les conditions de crédit restent moins tendues qu’au plus fort de la crise, mais elles ne suffisent plus à compenser la hausse du coût des opérations. Selon les chiffres publiés en avril 2026 par l’Observatoire Crédit Logement / CSA, le taux moyen pour l’accession dans le neuf s’établit à 3,18 %, et la durée moyenne des prêts dans le neuf atteint 264 mois, soit 22 ans. Le taux moyen tous marchés confondus s’inscrit à 3,23 %, en légère hausse de 7 points de base depuis décembre 2025.

Ces conditions permettent encore à certains projets d’aboutir. Mais elles ne suffisent plus à compenser la dégradation du pouvoir d’achat immobilier. Car l’indicateur qui pèse réellement sur les acheteurs, c’est le coût relatif des opérations : le ratio entre le prix du logement et les revenus du ménage. Dans le neuf, il atteint 5,2 années de revenus en avril 2026, contre 5,0 un an plus tôt, selon Crédit Logement / CSA.

Le décrochage tient à un double mouvement. Sur le premier quadrimestre 2026, les revenus des ménages qui achètent dans le neuf ont reculé de 0,3 % en glissement annuel, après +2,1 % en 2025. Dans le même temps, le coût des opérations financées a progressé de 2,5 %. Résultat : les emprunteurs mobilisent en moyenne 5,2 % de crédit en plus pour acheter dans le neuf, alors même que leur apport personnel recule de 5,6 % sur la même période.

Un facteur soutient toutefois le marché : l’effet du PTZ, dont Crédit Logement souligne qu’il « continue à pleinement bénéficier » au neuf, en particulier auprès des primo-accédants. C’est aujourd’hui l’un des principaux leviers pour rendre le neuf plus accessible.

Malgré tout, le marché du crédit au neuf reste techniquement actif. La production de crédits dans le neuf progresse de 17,8 % en niveau annuel glissant en avril 2026, et le nombre de prêts accordés de 21,4 %. Mais le rythme s’essouffle nettement : un an plus tôt, les progressions étaient respectivement de +47,5 % et +65,6 %. Le diagnostic de Crédit Logement / CSA rejoint ainsi celui de la FPI sur l’origine du décrochage : « Dès le début du mois de mars, les ménages ont été confrontés aux conséquences économiques du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. »

Un marché qui n’a jamais été aussi bas

La chute du marché se lit dans les réservations, mais aussi dans les mises en vente. Pour Pascal Boulanger, les chiffres de logements mis en vente et de réservations n’ont « jamais été aussi bas ». Son diagnostic tient en une formule : « C’est de pire en pire ». Cette alerte est d’autant plus forte que le secteur espérait sortir progressivement de trois années de crise. Le logement revenait dans le débat politique, et les promoteurs attendaient les premiers effets du statut du bailleur privé. Mais le choc géopolitique a refermé cette fenêtre. Le marché du neuf s’installe ainsi dans une phase de fragilité durable : chaque nouvelle crise ne retarde pas seulement la reprise, elle abaisse aussi le point de départ du cycle suivant.

Les bailleurs sociaux ne peuvent plus jouer les amortisseurs

L’autre signal d’alerte vient des ventes en bloc. Ces dernières années, les bailleurs sociaux avaient soutenu le marché en achetant une partie des logements produits par les promoteurs. Ils permettaient ainsi de sécuriser certaines opérations et de compenser, en partie, la faiblesse de la demande des particuliers.

Mais ce soutien s’essouffle. Les réservations réalisées par les bailleurs sociaux chutent de 35 % au premier trimestre. « Les bailleurs sociaux ont joué le jeu mais ils n’ont pas des fonds propres à volonté », déplore Pascal Boulanger. C’est un tournant préoccupant. Lorsque les particuliers se retirent et que les bailleurs sociaux réduisent leurs achats, les programmes deviennent plus difficiles à lancer. Pour les promoteurs, l’équilibre financier des opérations se fragilise. Pour les ménages, le risque est une offre neuve encore plus rare dans les prochains mois.

L’investissement locatif donne un léger signal positif

Dans ce contexte dégradé, un indicateur reste toutefois positif. L’investissement locatif repart modestement à la hausse, avec un peu plus de 550 logements vendus, soit une progression de 23 % sur un an. Pour Didier Bellier-Ganière, on y voit « un effet du statut du bailleur privé », dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif mis en place en février. Un effet toutefois « difficile à quantifier ».

Le signal est positif, mais il reste fragile. Les volumes demeurent faibles et ne suffisent pas à changer la trajectoire du marché. Après la fin du dispositif Pinel, les investisseurs particuliers avaient largement déserté le neuf. Leur retour, même timide, sera donc scruté de près dans les prochains trimestres.

Des permis de construire en hausse, mais une embellie difficile à lire

Seule autre donnée positive : les permis de construire ont bondi de 33 % en mars sur un mois. Mais les promoteurs eux-mêmes se gardent d’y voir le signe d’une reprise franche. « On n’a pas d’explication totalement rationnelle », souligne Pascal Boulanger, qui juge cette hausse « atypique ». Didier Bellier-Ganière rappelle qu’un rebond des autorisations est souvent observé le mois des élections municipales. Mais celui-ci apparaît « » que lors des précédents scrutins. Autrement dit, il serait prématuré de conclure à un redémarrage. Un permis de construire ne fait pas automatiquement un chantier. Et un chantier ne démarre pas sans acheteurs, sans financement et sans visibilité sur les coûts.

Ce que ça change pour vous

Si vous êtes accédant à la propriété

Le crédit n’est plus le seul sujet. Le taux moyen pour l’accession dans le neuf s’établit à 3,18 % en avril 2026, sur des durées qui montent à 22 ans. Le vrai obstacle, c’est le coût relatif : 5,2 années de revenus dans le neuf, contre 5,0 un an plus tôt. Si vous êtes primo-accédant, l’effet PTZ continue de jouer pleinement. C’est aujourd’hui l’un des principaux leviers pour rendre le neuf plus accessible.

Si vous êtes investisseur locatif

Le statut du bailleur privé, mis en place en février, semble produire ses premiers effets : +23 % de ventes en investissement locatif sur le trimestre, soit un peu plus de 550 logements vendus. Le signal reste modeste, mais il sera à suivre dans les prochains trimestres.

Si vous vendez dans l’ancien

Moins de neuf construit aujourd’hui, c’est potentiellement plus de tension demain sur le marché existant. Dans les zones déjà tendues, la crise du neuf peut mécaniquement renforcer le report de demande vers l’ancien.

Une crise qui dépasse les promoteurs

Le malaise du logement neuf dépasse largement la situation des promoteurs. Quand les réservations chutent, ce sont les opérations de demain qui sont compromises. Quand les bailleurs sociaux se retirent, c’est une partie de la production de logements abordables qui se fragilise. Moins de logements construits aujourd’hui, c’est plus de tension demain sur le marché existant, sur les loyers et sur l’accession à la propriété.

Dans les zones déjà tendues, la crise du neuf prépare mécaniquement la pénurie future. Tous les ingrédients d’une reprise semblaient pourtant réunis : un retour du logement dans le débat public, un projet de loi en préparation, un statut du bailleur privé enfin lancé, une demande toujours présente. Mais il manque l’essentiel : la confiance.

Le marché ne se relèvera pas avec de simples signaux politiques si l’environnement économique reste instable. Les promoteurs ont besoin de visibilité sur les coûts. Les ménages ont besoin de taux lisibles. Les investisseurs ont besoin d’un cadre durable. Les bailleurs sociaux ont besoin de marges de manœuvre financières.

Faute de reprise rapide, le recul des réservations pourrait peser sur l’offre disponible dans les prochains mois. Et, dans les zones déjà tendues, accentuer encore la pression sur le marché existant. La crise du logement neuf dépasse donc la seule situation des promoteurs. Elle pose désormais une question plus large : celle de la capacité du pays à produire suffisamment de logements pour répondre à la demande.

FAQ — Logement neuf au T1 2026

Pourquoi les ventes de logements neufs ont-elles baissé au T1 2026 ?

Les réservations de logements neufs ont reculé de 14 % au premier trimestre 2026, à un niveau historiquement bas. La Fédération des promoteurs immobiliers attribue cette baisse aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, qui accroît les tensions sur le coût de l’énergie, le coût des matériaux et l’inflation. L’Observatoire Crédit Logement / CSA confirme ce diagnostic côté demande, en pointant un coût relatif des opérations qui atteint 5,2 années de revenus dans le neuf en avril 2026.

Combien de logements neufs ont été réservés au T1 2026 ?

19 050 logements neufs ont été réservés au premier trimestre 2026 auprès des adhérents de la FPI. Il s’agit d’un niveau historiquement bas pour la profession.

Quel est le taux de crédit pour un logement neuf en 2026 ?

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA, le taux moyen pour l’accession dans le neuf s’établit à 3,18 % en avril 2026, sur une durée moyenne de 264 mois, soit 22 ans. Le taux moyen tous marchés confondus atteint 3,23 %, en hausse de 7 points de base depuis décembre 2025.

Faut-il acheter un logement neuf en 2026 ?

Le neuf reste difficile d’accès, mais tout dépend du projet, du profil de l’acheteur et du financement. Le frein principal n’est pas seulement le crédit, mais le coût relatif : 5,2 années de revenus dans le neuf, contre 5,0 un an plus tôt. Pour les primo-accédants, l’effet PTZ continue de jouer pleinement. En revanche, si les mises en vente restent faibles, l’offre pourrait se raréfier dans les prochains mois.

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