« La prochaine crise immobilière sera énergétique, pas financière », Wiktor Bourée

La prochaine fracture du marché immobilier ne se jouera ni sur l’emplacement ni sur les taux, mais sur la capacité des bâtiments à maîtriser leur consommation d’énergie. C’est l’analyse de Wiktor Bourée, CEO de Technis, qui voit émerger une nouvelle hiérarchie des actifs immobiliers.

Pendant des décennies, la valeur d’un actif immobilier reposait sur des fondamentaux bien identifiés comme l’emplacement, la dynamique du marché ou encore le niveau des taux d’intérêt. Cette grille de lecture reste valable, mais elle est devenue incomplète. Un nouveau facteur s’impose et rebat les équilibres, la maîtrise réelle de la performance énergétique.

En Europe, près de 75 % du parc immobilier est encore énergétiquement inefficace selon la Commission européenne. Ce constat ne renvoie pas seulement à un enjeu environnemental. Il révèle un risque économique croissant. Car la performance énergétique ne peut plus être traitée comme un indicateur secondaire. Elle devient un déterminant direct de la valeur des actifs.

Au-delà des étiquettes, ce qui fait désormais la différence tient à la capacité d’un bâtiment à comprendre, piloter et ajuster ses consommations dans le temps. Sans cette maîtrise, un actif dérive vers une hausse de ses coûts d’exploitation et une perte d’attractivité.

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Des actifs encore gérés à l’aveugle

Le secteur immobilier fait face à une équation plus exigeante, entre pression réglementaire, exigences de reporting ESG et volatilité des prix de l’énergie. Pourtant, les bâtiments restent majoritairement pilotés avec une visibilité limitée.

Les données existent mais restent fragmentées, dispersées entre systèmes et rarement exploitées en temps réel. Les décisions reposent encore sur des relevés partiels, qui empêchent toute action rapide.

Dans ces conditions, les dérives deviennent structurelles. Des équipements fonctionnent sans lien avec l’usage réel, les réglages restent figés, les anomalies s’installent. Piloter avec des données mensuelles revient à constater les écarts une fois qu’ils ont déjà produit leurs effets.

Entre 10 et 20 % de l’énergie consommée dans les bâtiments tertiaires est gaspillée faute de pilotage fin. À l’échelle d’un portefeuille, cette inefficacité représente un coût significatif et une perte directe de valeur.

La donnée énergétique devient un levier opérationnel

Le basculement en cours ne repose pas uniquement sur la rénovation, mais sur la capacité à rendre les bâtiments existants pilotables.

Les progrès en matière de donnée et d’intelligence artificielle permettent désormais une gestion beaucoup plus fine. Les données énergétiques peuvent être croisées avec l’occupation et les conditions extérieures pour ajuster en continu le fonctionnement des équipements.

Ces approches permettent de générer entre 10 et 30 % d’économies d’énergie sans travaux lourds. Le bâtiment n’est plus un objet figé, il devient un système dynamique capable de s’adapter.

La donnée ne sert plus seulement à constater, elle devient un outil d’action. Elle permet d’anticiper et d’optimiser en permanence. À terme, chaque actif intégrera une forme de pilotage intelligent, directement liée à sa performance économique.

Vers une fracture du marché immobilier

Cette transformation redessine le marché immobilier. Une ligne de fracture émerge entre deux catégories d’actifs. D’un côté, des bâtiments pilotés, capables de maîtriser leurs consommations, d’optimiser leurs coûts et de répondre aux attentes des investisseurs et des régulateurs. De l’autre, des bâtiments subis, dont le fonctionnement reste opaque et les coûts instables.

Cette divergence va s’accélérer. Certains actifs continueront à se valoriser tandis que d’autres entreront dans une obsolescence progressive. Dans ce nouveau cadre, un bâtiment sera jugé sur sa capacité à fonctionner efficacement dans la durée. La prochaine crise immobilière s’installera progressivement, à mesure que l’écart se creusera entre les actifs capables de se piloter et ceux qui resteront subis.

La distinction sera claire. Elle passera entre ceux qui maîtrisent leur énergie et ceux qui la subissent.

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