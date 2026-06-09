Nomination : Laure de La Rivière prend la présidence de Drouot Propriétés

Le groupe Drouot annonce la nomination de Laure de La Rivière à la présidence de de sa filiale immobilière : Drouot Propriétés. Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence de l’agence sur le marché de l’immobilier patrimonial à Paris, en France et à l’international.

Le groupe Drouot a choisi Laure de La Rivière pour prendre la direction de Drouot Propriétés. Cette nomination intervient dans un contexte de repositionnement stratégique de l’agence qui souhaite élargir son rayonnement au-delà du marché parisien.

Pour Olivier Lange, directeur général du groupe Drouot, ce choix s’inscrit dans une logique de développement ciblée : « Le choix de Laure s’est imposé comme une certitude. Son expertise, son parcours et sa capacité à mener des transactions de premier plan correspondent pleinement à nos ambitions pour Drouot Propriétés. Je ne doute pas qu’ils seront des atouts clés pour renforcer notre position en immobilier patrimonial, à Paris comme à l’international. »

Cette nomination témoigne de la volonté du groupe de consolider son activité immobilière autour de biens patrimoniaux et de transactions à forte valeur ajoutée.

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Drouot Propriétés veut accélérer son développement

Avec une équipe de dix collaborateurs expérimentés, Drouot Propriétés entend désormais renforcer son positionnement sur des biens particulièrement recherchés par les acquéreurs.

L’agence souhaite également développer sa clientèle internationale. Cette orientation répond à l’évolution d’un marché où les acheteurs et investisseurs étrangers continuent de s’intéresser aux actifs immobiliers patrimoniaux français, notamment à Paris.

L’objectif affiché est de proposer un accompagnement plus large, adapté aux attentes d’une clientèle souvent habituée à des services sur mesure et à des opérations transfrontalières.

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Miser sur les synergies entre immobilier et art

Laure de La Rivière souligne de son côté les complémentarités existantes entre les activités historiques de Drouot et son développement immobilier : « Rejoindre Drouot, une institution internationale dans le marché des œuvres d’art, a été pour moi une évidence. Je suis aujourd’hui ravie de mettre mon expertise au service d’une maison dont l’identité repose sur des exigences élevées et une dimension exclusive. Les synergies entre l’immobilier et l’art sont immenses, comme j’ai pu le constater lors de chacune de mes ventes. Pouvoir apporter un service complet à nos clients est une force majeure que Drouot nous permet de réaliser. »

Le groupe entend en effet s’appuyer sur la proximité entre les univers de l’art, du patrimoine et de l’immobilier. Une stratégie qui pourrait permettre à Drouot Propriétés de se différencier sur un segment où la dimension patrimoniale joue souvent un rôle déterminant dans les décisions d’achat.

Avec cette nomination, l’agence ouvre ainsi un nouveau chapitre de son développement, en misant sur l’expertise immobilière, l’attractivité internationale et les passerelles entre patrimoine immobilier et marché de l’art.

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