Agent immobilier : Elisa Ferreira, de l’alternance à la tête de trois agences à seulement 29 ans

Entrée chez Laforêt en alternance en 2010, Elisa Ferreira dirige aujourd’hui trois agences parisiennes et accompagne une équipe de 15 collaborateurs. De négociatrice à franchisée à seulement 29 ans, découvrez son parcours !

À 37 ans, Elisa Ferreira dirige 3 agences Laforêt à Paris et une équipe de 15 collaborateurs. Pourtant, lorsqu’elle relate son parcours, elle ne parle ni de développement ni même d’immobilier… Ce qui compte vraiment pour elle, c’est d’accompagner au mieux ses collaborateurs jour après jour.

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Assistante puis négociatrice

Entrée chez Laforêt en alternance en 2010 comme assistante commerciale, Elisa Ferreira découvre progressivement le métier de négociatrice avant d’évoluer vers le management, puis de devenir franchisée à seulement 29 ans.

Elle a ainsi franchi, une à une, toutes les étapes au sein du réseau. « Je n’ai jamais eu le sentiment de changer d’entreprise. En revanche, j’ai eu plusieurs vies professionnelles dans la même enseigne », précise-t-elle. Pour elle, cette progression n’a jamais été planifiée. Chaque évolution est née d’une rencontre, d’une opportunité et, surtout, de la confiance que d’autres lui ont accordée.

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Entreprendre sans entreprendre seule

Pour Elisa Ferreira, être franchisée signifie avant tout être entrepreneure : « Ce sont mes agences. Je prends mes décisions et j’assume mes choix », explique-t-elle. Une liberté de décision à laquelle elle tient particulièrement. « On entreprend vraiment en tant que franchisé(e). La différence, c’est qu’on n’est jamais seul(e) », résumet-elle.

Au-delà des outils et de l’expertise, la jeune femme met surtout en avant la dimension humaine du réseau. L’écoute, la disponibilité des équipes et l’esprit familial qui l’anime lui permettent de trouver des réponses à chaque étape de son développement. « Quand on crée son entreprise, il y a forcément des moments où l’on doute. Savoir que l’on peut échanger avec d’autres dirigeants qui vivent les mêmes situations est extrêmement précieux », confie-t-elle.

Aujourd’hui à la tête de 3 agences

Aujourd’hui, Elisa pilote 3 agences parisiennes (Tolbiac, Pernety et Boulard) comptant en tout 15 collaborateurs, et poursuit leur développement avec le lancement prochain de l’activité de gestion locative. Sa motivation initiale a changé en 10 ans : « Avant, ma plus grande satisfaction était de conclure une vente. Aujourd’hui, je suis surtout fière lorsqu’un de mes collaborateurs prend confiance, progresse ou réussit quelque chose qu’il pensait impossible », se réjouit-elle.

Son rôle ? Former de futurs managers et accompagner celles et ceux qui en ont envie vers davantage de responsabilités. « J’ai eu la chance que l’on me fasse confiance très tôt. J’essaie aujourd’hui d’offrir les mêmes opportunités à mes équipes », s’enthousiasme-t-elle.

Proche de ses collaborateurs et de ses clients

Pour Elisa Ferreira, cette façon de manager est directement liée à son métier. Comme elle le rappelle : «Derrière chaque transaction, il y a une histoire de vie. Une naissance, un divorce, une succession, un premier achat… Les clients arrivent souvent avec des doutes, voire des peurs. C’est notre rôle de les rassurer dans ces moments très particuliers de leur existence. »

Selon elle, un bon professionnel ne peut pas se contenter d’écouter les besoins exprimés, il doit aussi savoir entendre les silences et les inquiétudes. Une conviction qu’elle applique aussi bien avec ses clients qu’avec ses collaborateurs. « Les gens ont besoin qu’on les comprenne avant qu’on leur apporte une solution », affirme-t-elle.

Cette vision du métier, profondément humaine, résume finalement le parcours d’Elisa Ferreira : un entrepreneuriat fondé sur la confiance, l’accompagnement et la transmission. Des valeurs qu’elle s’attache désormais à faire vivre auprès de ses collaborateurs.

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