Présidentielle 2027 : La FNAIM veut imposer le logement au centre du débat

Les 7 et 8 décembre 2026, la FNAIM tiendra la 80e édition d’IMMO au Palais des Congrès de Paris. Objectif : remettre le logement au centre du débat présidentiel.

Les 7 et 8 décembre 2026, la FNAIM organisera la 80e édition d’IMMO – Le Congrès Immobilier FNAIM. L’événement fera son retour au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris avec une ambition affichée : replacer le logement parmi les priorités du prochain quinquennat.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, la fédération souhaite faire de ce rendez-vous annuel un temps fort de débat entre les professionnels de l’immobilier et les responsables politiques.

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IMMO 2026, un congrès placé sous le signe de la présidentielle

Le thème retenu pour cette édition anniversaire est explicite : « 2027-2032 : cinq ans pour changer le logement ».

La FNAIM entend profiter du calendrier électoral pour porter ses propositions sur la crise du logement et interpeller les candidats à la présidentielle. À cette occasion, elle présentera son Livre Blanc, présenté comme une base de travail destinée à alimenter les programmes des futurs prétendants à l’Élysée.

Point de vigilance : la présence effective des personnalités politiques annoncées dans le programme devra être confirmée à l’approche de l’événement. Le communiqué indique notamment que le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun ont été conviés à participer aux échanges.

Les temps forts annoncés par la FNAIM

Le congrès s’articulera autour de plusieurs grandes séquences animées par Marie Drucker.

La plénière d’ouverture, le lundi matin, s’interrogera sur le rôle que pourrait jouer le prochain quinquennat dans la résolution de la crise du logement.

L’après-midi sera consacré à une session intitulée « Immobilier : la force du collectif ». Parmi les intervenants annoncés figurent l’astronaute Claudie Haigneré, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, et Maxime Molina, président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Une autre plénière reviendra sur les 80 ans de la FNAIM à travers un bilan des politiques du logement menées depuis deux décennies, avec la participation annoncée d’anciens ministres du Logement.

Enfin, le mardi matin, la fédération prévoit une séquence inédite : la réunion sur une même scène des principaux candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2027 afin qu’ils présentent leurs propositions en matière de logement.

Le président de la FNAIM, Loïc Cantin, entend profiter de cette séquence pour soumettre aux candidats les dix propositions du Livre Blanc de la fédération.

« La crise du logement n’est pas une fatalité, c’est le résultat d’années de décisions insuffisantes, souvent contradictoires, jamais pleinement assumées. Première organisation professionnelle de l’immobilier en France, la FNAIM connaît les réalités du marché, porte les attentes de la profession et a des propositions. IMMO 2026 sera le moment où nous mettrons les candidats à la présidentielle face à leurs responsabilités, pour faire enfin du logement une priorité du prochain quinquennat », explique Loïc Cantin, président de la FNAIM.

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Ce que les professionnels de l’immobilier pourront y trouver

Au-delà des débats politiques, la FNAIM veut faire d’IMMO 2026 un rendez-vous opérationnel pour les professionnels.

Le salon proposera des parcours organisés par métiers — transaction, administration de biens et syndic — ainsi que plusieurs espaces thématiques consacrés notamment à la transition énergétique, à la location de vacances et aux jeunes entreprises innovantes.

La fédération annonce également l’extension de la gratuité de l’accès à l’ensemble des porteurs de carte professionnelle, après une première ouverture aux représentants légaux des structures adhérentes lors de l’édition précédente.

Les congressistes pourront aussi suivre jusqu’à huit heures de formation sur les deux jours. Le programme prévoit des ateliers métiers, des interventions d’experts et des modules proposés par l’École Supérieure de l’Immobilier.

Pour marquer les 80 ans de la fédération, un dîner anniversaire réunira également les participants le lundi soir.

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