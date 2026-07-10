Location 1er semestre 2026 (Bien’ici) : Le marché repart, mais les petites surfaces restent introuvables

Après trois ans de crise, l’offre de logements à louer repart légèrement en 2026. Mais la pénurie de studios et de deux-pièces continue de tendre le marché locatif. Ce qu’il faut retenir de l’Observatoire du marché locatif de Bien’ici.

Après trois années au plus bas, le marché locatif français retrouve quelques couleurs au premier semestre 2026 : l’offre de logements à louer progresse pour la première fois depuis le début de la crise. Mais ce mieux ne doit pas faire illusion…

Le nombre de biens disponibles reste inférieur de plus de moitié à son niveau de 2019, et la tension s’est déplacée : elle se concentre désormais presque entièrement sur les studios et les deux pièces, disputés partout en France par les étudiants, les jeunes actifs, les personnes seules et les familles monoparentales.

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Une offre qui remonte légèrement mais reste très loin de son niveau normal

Selon l’Observatoire Bien’ici, l’offre de logements à louer progresse de 12,5 % au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. C’est la première reprise depuis le début de la remontée des taux d’intérêt et la multiplication des contraintes réglementaires sur le parc locatif.

Ce mieux ne doit toutefois pas être surinterprété. Comparée à 2019, dernière année de référence d’un marché jugé normal par le secteur, l’offre reste inférieure de plus de moitié : elle a été divisée par plus de deux en cinq ans. Le premier semestre 2026 atténue la crise, il ne la referme pas.

Cette reprise n’est en outre pas homogène sur le territoire. Paris et l’Île-de-France ont mieux résisté que le reste du pays : l’offre parisienne reste inférieure de 25 % à son niveau de 2019, contre 45 % en Île-de-France et près de 57 % dans le reste des régions.

« Le marché locatif reprend des couleurs après trois années au plus bas, mais il ne faut pas s’y tromper : nous sommes très loin d’un retour à la normale, commente David Benbassat, président de Bien’ici. La vraie difficulté se concentre aujourd’hui sur les petites surfaces. »

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Studios et deux pièces : le point de rupture du marché locatif

Ce blocage se concentre sur un segment très précis du marché locatif. Selon l’Observatoire Bien’ici, deux tiers de la demande locative nationale portent sur des studios ou des deux pièces, alors que ces typologies ne représentent que 56 % de l’offre disponible. L’écart se creuse encore dans la capitale, où huit demandes sur dix concernent un studio ou un deux pièces.

Le résultat se mesure très concrètement sur le terrain : certaines agences immobilières parisiennes reçoivent jusqu’à 1 000 appels en une heure pour une seule annonce de studio ou de deux pièces.

Un autre signal, plus silencieux mais tout aussi révélateur, confirme ce basculement : les propriétaires de studios délaissent progressivement la location au profit de la vente.

En 2019, 73 % des studios mis sur le marché étaient proposés à la location. Ils ne sont plus que 47 % en 2026. Pour la première fois sur la période observée, la majorité des studios mis en marché sont désormais destinés à la vente, et non à la location.

« Un studio ou un deux pièces, c’est aujourd’hui le bien le plus demandé et le plus rare du marché locatif, souligne David Benbassat. Étudiants, jeunes actifs, personnes seules, familles monoparentales : tout le monde se retrouve sur les mêmes annonces, au même moment. C’est cette concurrence qui explique l’engorgement que l’on observe à chaque nouvelle publication ».

Étudiants, jeunes actifs, personnes seules : une concurrence directe sur les mêmes biens

La tension sur les petites surfaces n’est plus un sujet de niche. Studios et deux pièces sont désormais disputés par des profils très différents : étudiants à la recherche d’un premier logement, jeunes actifs qui démarrent leur vie professionnelle, personnes seules de plus en plus nombreuses, jeunes couples, ou encore familles monoparentales aux ressources contraintes. Tous se positionnent sur le même stock réduit, au même moment.

Cette concurrence est amplifiée par un phénomène plus silencieux : les locataires en place restent plus longtemps dans leur logement, ce qui ralentit la rotation du parc locatif. Moins de biens se libèrent, alors que la demande ne faiblit pas. Le marché ne se grippe pas uniquement faute de logements construits mais aussi faute de logements qui changent de mains.

Le logement devient autant un sujet de budget que de disponibilité

Trouver un studio ou un deux pièces disponibles ne suffit plus : encore faut-il pouvoir se le payer. Selon l’Observatoire Bien’ici, le loyer médian d’un studio varie de 500 euros à Rennes à 1 100 euros à Paris, en passant par 630 euros à Bordeaux, 667 euros à Lyon ou 750 euros à Nice.

Cet écart se répercute directement sur le revenu nécessaire pour se loger. Pour louer un 60 m², il faut disposer d’un revenu mensuel d’au moins 1 740 euros dans les zones rurales, contre 2 550 euros dans les dix grandes métropoles hors Paris, et jusqu’à 5 850 euros dans la capitale.

Le cas parisien illustre à lui seul la tension sur le pouvoir d’achat logement : avec un SMIC net mensuel fixé à 1 477,93 euros au 1er juin 2026, il faut gagner au moins deux fois le SMIC pour louer un studio dans la capitale, contre 1,5 fois le SMIC en dehors de Paris.

« Le sujet n’est plus seulement de trouver un logement disponible, c’est aussi de pouvoir se le payer, insiste David Benbassat. Quand il faut deux fois le SMIC pour louer un studio à Paris, on touche autant à une question de pouvoir d’achat qu’à une question de pénurie ».

Territoires, DPE, rotation : les facteurs qui empêchent le marché de se débloquer

La reprise de l’offre ne profite pas non plus à toutes les villes de la même manière. Certaines métropoles retrouvent, voire dépassent, leur niveau de 2019 : c’est le cas de Nantes (+6 % depuis 2019, +58 % sur les douze derniers mois) ou de Strasbourg, revenue à l’équilibre. La Corse est même la seule région où l’offre locative dépasse aujourd’hui son niveau de 2019. À l’inverse, d’autres marchés restent très en retrait : à Bordeaux, malgré un rebond de 35 % sur un an, l’offre reste inférieure de 69 % à son niveau de 2019.

Un autre facteur pèse sur la reconstitution de l’offre locative : le retrait progressif des logements les plus énergivores. Le nombre d’annonces de location portant sur un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique a été divisé par cinq depuis 2019. Parmi les propriétaires de ces logements, la part de ceux qui choisissent encore de louer plutôt que de vendre est passée de 47 % à seulement 8 % sur la période. Une fois rénovés ou revendus, ces biens ne reviennent que rarement sur le marché locatif.

Ensemble, ralentissement de la rotation, sortie des passoires thermiques et disparités territoriales expliquent pourquoi une reprise de l’offre, même réelle, ne suffit pas à desserrer la pression sur le marché locatif.

Perspectives : quels leviers pour desserrer la pression ? Le retour à un marché locatif équilibré dépendra de plusieurs leviers. Le premier concerne l’offre neuve : entré en vigueur en février 2026, le nouveau statut du bailleur privé, porté par le ministère du Logement, vise à relancer l’investissement locatif grâce à un mécanisme d’amortissement fiscal. Les pouvoirs publics en espèrent 50 000 logements locatifs supplémentaires par an. Sa capacité à irriguer réellement le segment des petites surfaces reste toutefois à démontrer. Le second concerne les passoires thermiques. Une partie des logements classés F ou G a regagné une meilleure étiquette énergétique après une révision du mode de calcul du diagnostic de performance énergétique. Une réintégration durable de ces logements dans le parc locatif offrirait un gisement de biens immédiatement disponibles, en particulier pour les étudiants, sans attendre la construction neuve. À l’inverse, deux facteurs pourraient freiner cette respiration naissante. La remontée des taux de crédit immobilier complique l’accès à la propriété des primo-accédants et retarde d’autant leur sortie du parc locatif. Le contexte de pouvoir d’achat, marqué par une inflation repartie à la hausse, pèse à la fois sur la capacité des locataires à assumer leur loyer et sur l’appétit des propriétaires à investir dans la location. Enfin, la tension sur les petites surfaces n’est pas un accident conjoncturel : elle s’inscrit dans une évolution de fond de la société française. Les ménages n’ont jamais été aussi petits (2,15 personnes en moyenne contre 2,59 en 1990) et 38 % des Français vivent aujourd’hui seuls. Cette recomposition démographique alimente une demande durable de studios et de deux pièces, qui ne faiblira pas avec le seul retour d’un peu d’offre. « Le logement doit cesser d’être le grand absent du débat public, insiste David Benbassat. À l’approche de 2027, il est temps que les candidats s’emparent vraiment de ce sujet, avant qu’il ne devienne impossible à rattraper ».

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