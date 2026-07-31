Incendies en Gironde : Faut-il craindre une baisse des prix sur le Bassin d’Arcachon ?

Les incendies interrogent l’avenir du marché immobilier du Bassin d’Arcachon. Le réseau Coldwell Banker estime que les destinations résidentielles les plus recherchées retrouvent généralement leur attractivité lorsque leurs fondamentaux restent solides.

Les incendies qui ont récemment frappé une partie de la Gironde ont profondément marqué le territoire. Avant toute considération économique, ils ont touché des habitants, des entreprises et des espaces naturels emblématiques.

Dans ce contexte, une question revient chez certains propriétaires, acquéreurs et investisseurs : ces événements peuvent-ils modifier durablement la valeur immobilière du Bassin d’Arcachon ?

Si les catastrophes naturelles peuvent modifier temporairement le rythme des transactions, l’histoire des grands marchés résidentiels internationaux montre qu’elles ne remettent pas durablement en cause la valeur des destinations dont les fondamentaux demeurent exceptionnels. Selon Coldwell Banker Europa Realty, le Bassin d’Arcachon réunit aujourd’hui l’ensemble de ces caractéristiques.

Le réseau invite donc à distinguer les conséquences immédiates d’une catastrophe naturelle de ses effets à long terme sur les prix.

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Les incendies provoquent un ralentissement, pas forcément une baisse durable

Selon Coldwell Banker, une catastrophe naturelle entraîne généralement un ralentissement temporaire du marché immobilier. Les visites peuvent être reportées, certains projets d’achat différés et les acquéreurs attendre davantage de visibilité avant de se positionner.

Le réseau considère toutefois que cette phase d’attentisme ne remet pas nécessairement en cause la valeur des territoires. Les marchés résidentiels haut de gamme répondraient en effet à des logiques différentes de celles du marché immobilier classique, davantage fondées sur la rareté du foncier, la qualité du cadre de vie et une vision patrimoniale de long terme.

« Les catastrophes naturelles créent un choc de confiance. Elles ne redessinent pas la carte des territoires d’exception. Les incendies bouleversent d’abord des vies avant d’impacter un marché immobilier. Notre priorité a immédiatement été d’être aux côtés de nos équipes, de nos clients et des territoires dans lesquels nous sommes implantés. L’expérience mondiale de Coldwell Banker nous enseigne qu’un territoire dont les fondamentaux sont aussi solides que ceux du Bassin d’Arcachon conserve durablement son attractivité. Notre responsabilité est d’accompagner cette période avec proximité, transparence et confiance, tout en gardant une vision de long terme », précise Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty.



Ce dernier insiste ainsi sur la nécessité d’adopter une lecture de long terme plutôt que de tirer des conclusions immédiates.

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Pourquoi le Bassin d’Arcachon conserve des atouts uniques

Coldwell Banker estime que plusieurs caractéristiques continuent de soutenir l’attractivité du Bassin d’Arcachon.

Le réseau cite notamment la rareté structurelle du foncier, un patrimoine naturel exceptionnel entre océan, forêt, villages ostréicoles et Dune du Pilat, ainsi qu’une demande durable de la part d’une clientèle française et internationale.

La qualité de vie, la proximité de Bordeaux et l’accessibilité du territoire figurent également parmi les éléments jugés déterminants.

Coldwell Banker souligne par ailleurs que les catastrophes naturelles conduisent souvent les collectivités à renforcer les dispositifs de prévention, les normes de construction et la protection des espaces naturels. Selon le réseau, ces évolutions peuvent contribuer, à terme, à renforcer la résilience des territoires concernés.

Sur le terrain, Jean-Luc Tonneau observe que les interrogations existent mais que les projets immobiliers se poursuivent. « En tant que premier réseau d’immobilier de prestige sur le Bassin d’Arcachon et à Bordeaux, où nous avons accompagné la commercialisation de plus d’un milliard d’euros de biens immobiliers, notre première démarche a été de prendre contact avec chacune de nos équipes et de faire le point avec nos clients. Malgré les interrogations légitimes, nous constatons que la confiance dans le Bassin demeure intacte. Les projets se poursuivent et notre rôle est d’apporter une analyse objective, fondée sur notre connaissance quotidienne du marché et sur la proximité qui nous lie à nos clients », explique-t-il.

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Ce que montrent les exemples internationaux

Pour étayer son analyse, Coldwell Banker s’appuie sur plusieurs destinations résidentielles internationales.

Le réseau cite notamment Malibu, qui a connu plusieurs incendies majeurs au cours des dernières décennies sans perdre, selon lui, son statut de marché résidentiel de prestige.

D’autres destinations comme Aspen, Palm Beach, le lac de Côme ou Saint-Barth sont également mentionnées comme exemples de territoires ayant conservé leur attractivité malgré des crises ou des événements exceptionnels.

Ces comparaisons ne permettent pas de prédire l’évolution future du Bassin d’Arcachon, mais elles illustrent, selon Coldwell Banker, la capacité des marchés immobiliers les plus recherchés à retrouver progressivement leur dynamique lorsque la confiance revient.

À ce stade, l’impact réel des incendies sur le marché immobilier local reste donc à observer dans la durée. Les professionnels soulignent néanmoins que les fondamentaux du Bassin demeurent inchangés et continueront d’être un élément central dans les décisions des acquéreurs.

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