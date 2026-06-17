Visites virtuelles, IA, home staging : Propriétés Privées équipe ses conseillers immobiliers

Propriétés Privées annonce le déploiement de Nodalview auprès de ses conseillers. Photos HDR, visites virtuelles et IA sont désormais intégrées à leur arsenal digital.

La qualité des visuels est devenue un élément clé dans la commercialisation d’un bien immobilier. Pour répondre à cette évolution des usages, Propriétés Privées annonce le déploiement national de Nodalview auprès de ses conseillers.

Cette plateforme de valorisation visuelle doit leur permettre de produire plus facilement des contenus immersifs destinés à améliorer la présentation des biens dès leur mise en ligne.

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Un nouvel outil pour valoriser les biens immobiliers

Avec Nodalview, les conseillers du réseau disposent désormais d’un ensemble d’outils de création de contenus accessibles directement depuis leur smartphone.

La plateforme permet notamment de réaliser des photos HDR, des vidéos, des visites virtuelles à 360°, des plans 2D ainsi que du home staging virtuel. Elle intègre également plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle conçues pour les usages immobiliers.

Pour les professionnels, l’enjeu est de proposer des annonces plus attractives et plus complètes dans un environnement où la première visite se déroule souvent en ligne.

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Mieux répondre aux attentes des acquéreurs en ligne

Les acquéreurs consacrent une part croissante de leur recherche immobilière à l’exploration des annonces numériques. Dans ce contexte, la qualité des contenus visuels peut jouer un rôle déterminant dans la prise de contact et la préparation des visites.

Le home staging virtuel fait partie des fonctionnalités mises en avant par le réseau. Cet outil permet notamment d’aider les acquéreurs à se projeter dans des logements vides, à rénover ou dont l’agencement est difficile à visualiser.

L’objectif est également de fournir aux vendeurs des supports de présentation plus performants dès la commercialisation de leur bien.

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« La qualité de présentation d’un bien est devenue un levier essentiel dans le parcours immobilier. En déployant Nodalview auprès de nos conseillers, nous leur donnons accès à des outils performants et adaptés aux nouveaux usages des acquéreurs. C’est une manière concrète de renforcer la valeur de notre accompagnement, au service des vendeurs comme des acheteurs », déclare Mathilde Dezalys, Présidente de Propriétés Privées.

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Une nouvelle étape dans la stratégie technologique de Propriétés Privées

Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie du réseau visant à renforcer les outils mis à disposition de ses conseillers sur l’ensemble du territoire.

Dans un marché où la visibilité en ligne influence fortement les décisions des acheteurs, les réseaux immobiliers investissent de plus en plus dans des solutions permettant de produire des contenus immersifs et de qualité professionnelle.

Avec l’intégration de Nodalview, Propriétés Privées poursuit ainsi le développement de son environnement technologique. Une démarche qui vise à accompagner les conseillers dans leur activité quotidienne tout en améliorant l’expérience des vendeurs et des acquéreurs à chaque étape du projet immobilier.

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