Incendies : SAFTI débloque 50 000 € pour soutenir les sinistrés et les sapeurs-pompiers

Face aux incendies qui touchent plusieurs territoires français, le réseau immobilier SAFTI et SAFTI Foundation annoncent un don de 50 000 euros destiné à soutenir les populations sinistrées ainsi que les sapeurs-pompiers et leurs familles.

Les incendies qui frappent plusieurs communes et départements français depuis plusieurs jours ont entraîné d’importants dégâts et mobilisent de nombreux services de secours.

Dans ce contexte, le réseau immobilier SAFTI et son fonds de dotation SAFTI Foundation annoncent un soutien financier de 50 000 euros destiné à deux associations intervenant auprès des victimes et des sapeurs-pompiers.

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SAFTI mobilise 50 000 € pour les victimes des incendies

Selon le réseau immobilier, plusieurs de ses conseillers ont été directement touchés par les incendies. D’autres ont participé à des actions de solidarité locales pour venir en aide aux habitants concernés.

Pour accompagner cet élan, SAFTI et SAFTI Foundation consacrent une enveloppe de 50 000 euros à des associations engagées sur le terrain. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale portée conjointement par l’entreprise et son fonds de dotation.

« En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, nous croyons que faire preuve de solidarité fait aussi partie des missions des entreprises et des entrepreneurs », souligne Gabriel Pacheco, Cofondateur et CEO de SAFTI.

Deux associations soutenues sur le terrain

Le montant est réparti à parts égales entre deux structures.

L’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France reçoit 25 000 euros. Cette association accompagne les familles des sapeurs-pompiers, mais aussi les pompiers blessés ou ceux dont le logement a été détruit alors qu’ils étaient mobilisés pour protéger les populations.

Le Secours populaire français bénéficie également de 25 000 euros. Les fonds alimenteront son dispositif spécifique consacré aux incendies, destiné à soutenir les habitants touchés, aussi bien dans l’urgence que sur une période plus longue.

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Un engagement présenté comme une démarche de solidarité territoriale

À travers cette action, SAFTI indique vouloir soutenir à la fois les habitants sinistrés, les conseillers du réseau concernés par les incendies et les professionnels engagés dans les opérations de secours.

« SAFTI FOUNDATION, en tant que fonds de dotation de SAFTI, a pour vocation de s’engager au côté des conseillers et salariés du réseau, dans des œuvres à caractère social et solidaire. Ce soutien financier s’inscrit dans la continuité de notre volonté de tisser des liens solidaires sur les territoires», conclut Sandra Françonnet, Cofondatrice de SAFTI et Présidente de SAFTI FOUNDATION.

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