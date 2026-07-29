Immobilier Saint-Paul de Vence : Le marché de prestige reste attractif, BARNES s’y implante
BARNES poursuit son développement sur la Côte d’Azur avec l’ouverture d’une agence à Saint-Paul de Vence. Cette implantation vise à renforcer sa présence sur un marché immobilier de prestige porté par une clientèle française, monégasque et internationale.
BARNES poursuit son développement sur le marché immobilier haut de gamme de la Côte d’Azur avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Saint-Paul de Vence.
Installée depuis juin au 13 La Placette, au cœur du village historique, cette implantation vient renforcer la couverture du réseau entre Nice et Antibes sur un secteur particulièrement recherché.
BARNES renforce son réseau sur la Côte d’Azur
Avec cette nouvelle adresse, le réseau étend son accompagnement à un territoire comprenant Saint-Paul de Vence, Vence, La Colle-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup, Saint-Jeannet, Gattières, La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet. Selon le réseau de prestige, ce secteur attire aussi bien des acquéreurs français qu’une clientèle internationale, notamment monégasque, à la recherche de résidences principales ou secondaires.
Richard Tzipine, directeur général de BARNES, inscrit cette ouverture dans la stratégie de développement du groupe sur les marchés résidentiels les plus recherchés de la région.
« Cette ouverture s’inscrit dans notre stratégie de développement sur les marchés patrimoniaux les plus désirables de la Côte d’Azur. Saint-Paul de Vence incarne parfaitement l’ADN de BARNES : un art de vivre, une exigence architecturale et une attractivité internationale durable», explique-t-il.
Saint-Paul de Vence, un marché immobilier toujours recherché
Situé à quelques kilomètres de Nice et de son aéroport international, Saint-Paul de Vence demeure l’une des communes les plus recherchées de l’arrière-pays azuréen. Son patrimoine historique, son identité artistique et sa proximité avec le littoral contribuent à son attractivité auprès d’une clientèle française et étrangère.
D’après BARNES, les biens de prestige s’échangent généralement entre 8 000 et 12 000 €/m² en 2026. Les propriétés offrant une vue sur la mer ou un panorama remarquable dépassent fréquemment cette fourchette.
Le village historique et des hauteurs de la Sine concentrent une forte demande pour des villas rénovées, disposant de prestations haut de gamme, de jardins paysagers et de piscines. Dans un contexte d’offre limitée, les biens réunissant emplacement, intimité et potentiel locatif continueraient d’attirer une clientèle internationale.
Une propriété d’exception à vendre à La Colle-sur-Loup
Au cœur de l’un des secteurs les plus exclusifs de Saint-Paul de Vence, cette propriété d’exception de 689 m² qui s’étend sur un domaine paysager de plus de 3,7 hectares, offrant une vue panoramique jusqu’à la mer, est proposée à la vente au prix de 14 900 000 €.
Entièrement réinventée avec des matériaux d’exception et sublimée par une décoration signée Ralph Lauren, elle réunit de vastes espaces de réception, sept suites, une piscine intérieure, un cinéma privé, un espace bien-être ainsi qu’un spectaculaire espace extérieur avec piscine de 25 mètres, pool-house et court de tennis.