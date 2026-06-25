Immobilier : La FNAIM mobilise son réseau pour les personnels des Armées

La FNAIM mobilise son réseau de 10 000 adhérents pour aider les militaires et personnels civils du ministère des Armées à trouver un logement lors de leurs mutations.

Le ministère des Armées et des Anciens combattants et la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) franchissent une nouvelle étape dans leur coopération. Les deux partenaires ont signé une convention nationale visant à faciliter l’accès au logement des militaires et des personnels civils amenés à changer régulièrement de résidence dans le cadre de leurs fonctions.

Pour les professionnels de l’immobilier, cet accord ouvre la voie à un renforcement des liens déjà existants avec les services logement du ministère sur l’ensemble du territoire.

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Pourquoi le ministère des Armées renforce son dispositif logement

La mobilité géographique fait partie intégrante de nombreuses carrières militaires. Chaque année, des milliers de personnels doivent trouver un nouveau logement à l’occasion d’une mutation.

Pour accompagner ces parcours résidentiels, le ministère des Armées déploie une politique de l’habitat inscrite dans son plan Fidélisation 360. Celle-ci repose sur un parc de près de 26 000 logements mobilisés à travers différentes solutions : 5 900 logements domaniaux, 19 000 logements réservés auprès de bailleurs institutionnels et 700 logements pris à bail pour certains personnels bénéficiant d’un logement de fonction.

Au-delà de cette offre, le ministère cherche également à développer l’accès au parc privé afin de répondre à l’évolution des besoins. Le logement constitue en effet un facteur important d’attractivité et de fidélisation des effectifs dans un contexte où les enjeux de recrutement et de maintien des personnels sont particulièrement sensibles.

« Le logement est un des axes essentiels de la politique ministérielle de l’habitat et un élément important de la politique de fidélisation pour nos ressortissants. Cette démarche d’amélioration globale des conditions de vie s’appuie sur de nombreux partenariats nationaux et locaux, publics et privés. Le logement privé est une composante essentielle de l’offre aux ressortissants, complémentaire du parc domanial et locatif social. La convention avec la FNAIM constitue une nouvelle étape des relations déjà nouées avec les professionnels de l’immobilier pour soutenir le développement d’une offre de logements toujours plus adaptée aux besoins de nos ressortissants », explique Alexandre Barouh, directeur central du Service d’infrastructure de la Défense.

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Ce que prévoit la convention avec la FNAIM

La convention s’appuie sur le réseau de près de 10 000 adhérents de la FNAIM répartis en métropole comme en outre-mer.

Concrètement, elle prévoit plusieurs actions : la sensibilisation des professionnels de l’immobilier aux besoins spécifiques des personnels du ministère, le développement de partenariats entre agences immobilières et services logement, ainsi qu’une meilleure diffusion des offres locatives et d’accession à la propriété auprès des bénéficiaires.

Les professionnels adhérents pourront également participer à des forums et événements consacrés au logement organisés par le ministère. De son côté, la FNAIM partagera régulièrement ses analyses de marché et ses indicateurs économiques afin d’éclairer les politiques publiques en matière d’habitat.

Le ministère s’engage pour sa part à relayer les offres proposées dans le cadre de ces partenariats et à faciliter les échanges avec les acteurs immobiliers.

« Les femmes et les hommes qui servent notre pays doivent pouvoir bénéficier de solutions de logement adaptées lorsqu’ils sont amenés à changer d’affectation. En signant cette convention avec le ministère des Armées, la FNAIM confirme son engagement en faveur d’un logement accessible et de parcours résidentiels fluides partout en France. Nos adhérents disposent de l’expertise, de la proximité et de la connaissance des marchés locaux nécessaires pour répondre à ces besoins», souligne Loïc Cantin, président de la FNAIM.

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Un partenariat qui s’appuie sur un réseau déjà actif sur le terrain

Cette convention nationale vient formaliser et amplifier une dynamique déjà bien installée localement.

Le ministère des Armées s’appuie aujourd’hui sur la Sous-direction du logement (SDL), chargée d’instruire les demandes et de proposer des solutions adaptées aux ressortissants. Cette structure anime notamment une « banque privée » de logements alimentée par des bailleurs sociaux, des propriétaires privés et des agences immobilières.

Sur le terrain, six établissements territoriaux du logement et plusieurs dizaines de bureaux et antennes logement travaillent déjà avec les professionnels du secteur. Plus de 100 partenariats immobiliers locaux ont ainsi été conclus ces dernières années.

Selon le ministère, près de 1 000 demandes de logement ont déjà pu être satisfaites grâce aux offres proposées par des partenaires privés et intermédiaires.

Pour les agences immobilières adhérentes à la FNAIM, cette convention pourrait ainsi renforcer les opportunités de coopération avec les services de l’État tout en contribuant à répondre à un besoin concret : faciliter l’installation rapide de personnels appelés à changer régulièrement de région au cours de leur carrière.

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