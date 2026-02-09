Réseau immobilier : NEYRAT Immobilier lance un potager d’entreprise dans le Var

NEYRAT Immobilier a inauguré un nouveau potager d’entreprise. Implanté à proximité d’une zone Natura 2000, dans le Var, le projet mêle production maraîchère biologique, préservation de la biodiversité et démarche sociale auprès des salariés.

Fidèle à son engagement pour un immobilier plus responsable et humain, NEYRAT Immobilier déploie un nouveau potager d’entreprise. Après la Bourgogne, où les premières parcelles cultivées avaient suscité un vif engouement, le groupe poursuit son déploiement de potagers bios, en lien direct avec ses agences locales et les acteurs du territoire

Newsletter MySweetimmo

Un potager implanté dans un environnement naturel encadré

Le nouveau potager d’entreprise de NEYRAT Immobilier a été installé sur le site du Thoronet, dans le Var, à proximité immédiate de la zone Natura 2000 « Val d’Argens ». Ce classement implique des contraintes environnementales strictes, intégrées dès la conception du projet.

Selon le groupe, l’aménagement a été pensé pour éviter toute atteinte aux milieux naturels. Aucun prélèvement direct dans l’environnement n’est prévu et les installations ont été validées par les autorités compétentes. L’éclairage est volontairement limité afin de réduire les nuisances sur la faune.

À lire aussi Marchand de biens : 5 pièges à éviter pour réussir une opération

Biodiversité et agriculture biologique au cœur du dispositif

Le potager accueille des cultures biologiques de plein champ et sous serres, réparties sur plusieurs parcelles dédiées à la production de fruits et légumes de saison. L’exploitation est encadrée par des maraîchers professionnels.

Des aménagements spécifiques ont également été intégrés afin de favoriser la biodiversité locale, notamment la plantation de haies diversifiées et l’installation de nichoirs et de gîtes à chauves-souris. L’objectif affiché est de concilier activité agricole et maintien des équilibres écologiques.

Un usage réservé aux collaborateurs de l’agence locale

Le potager est destiné en priorité aux collaborateurs volontaires de l’agence varoise de NEYRAT Immobilier. Ceux-ci peuvent bénéficier de paniers hebdomadaires proposés à prix coûtant et participer, s’ils le souhaitent, à des temps de culture ou à des ateliers collectifs.

Pour le groupe, cette initiative vise à renforcer le lien entre les équipes et leur environnement de travail, tout en sensibilisant aux enjeux alimentaires.

« Cultiver la terre, c’est aussi cultiver le sens », souligne Bastien Neyrat, dirigeant de NEYRAT Immobilier.

Après une première expérimentation en Bourgogne, ce projet du Thoronet marque une nouvelle étape dans le déploiement de potagers d’entreprise au sein du groupe, en lien avec ses implantations locales.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements