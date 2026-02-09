Réseau immobilier : NEYRAT Immobilier lance un potager d’entreprise dans le Var
NEYRAT Immobilier a inauguré un nouveau potager d’entreprise. Implanté à proximité d’une zone Natura 2000, dans le Var, le projet mêle production maraîchère biologique, préservation de la biodiversité et démarche sociale auprès des salariés.
Fidèle à son engagement pour un immobilier plus responsable et humain, NEYRAT Immobilier déploie un nouveau potager d’entreprise. Après la Bourgogne, où les premières parcelles cultivées avaient suscité un vif engouement, le groupe poursuit son déploiement de potagers bios, en lien direct avec ses agences locales et les acteurs du territoire
Un potager implanté dans un environnement naturel encadré
Le nouveau potager d’entreprise de NEYRAT Immobilier a été installé sur le site du Thoronet, dans le Var, à proximité immédiate de la zone Natura 2000 « Val d’Argens ». Ce classement implique des contraintes environnementales strictes, intégrées dès la conception du projet.
Selon le groupe, l’aménagement a été pensé pour éviter toute atteinte aux milieux naturels. Aucun prélèvement direct dans l’environnement n’est prévu et les installations ont été validées par les autorités compétentes. L’éclairage est volontairement limité afin de réduire les nuisances sur la faune.
Biodiversité et agriculture biologique au cœur du dispositif
Le potager accueille des cultures biologiques de plein champ et sous serres, réparties sur plusieurs parcelles dédiées à la production de fruits et légumes de saison. L’exploitation est encadrée par des maraîchers professionnels.
Des aménagements spécifiques ont également été intégrés afin de favoriser la biodiversité locale, notamment la plantation de haies diversifiées et l’installation de nichoirs et de gîtes à chauves-souris. L’objectif affiché est de concilier activité agricole et maintien des équilibres écologiques.
Un usage réservé aux collaborateurs de l’agence locale
Le potager est destiné en priorité aux collaborateurs volontaires de l’agence varoise de NEYRAT Immobilier. Ceux-ci peuvent bénéficier de paniers hebdomadaires proposés à prix coûtant et participer, s’ils le souhaitent, à des temps de culture ou à des ateliers collectifs.
Pour le groupe, cette initiative vise à renforcer le lien entre les équipes et leur environnement de travail, tout en sensibilisant aux enjeux alimentaires.
« Cultiver la terre, c’est aussi cultiver le sens », souligne Bastien Neyrat, dirigeant de NEYRAT Immobilier.
Après une première expérimentation en Bourgogne, ce projet du Thoronet marque une nouvelle étape dans le déploiement de potagers d’entreprise au sein du groupe, en lien avec ses implantations locales.