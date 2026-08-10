Immobilier de prestige : Pourquoi John Taylor mise sur le Val de Loire, les châteaux et les grandes propriétés

John Taylor poursuit son développement en France avec une nouvelle implantation dans le Val de Loire. Le spécialiste de l’immobilier de prestige entend y accompagner une clientèle française et internationale à la recherche de châteaux, domaines et grandes propriétés.

John Taylor ajoute une nouvelle implantation à son réseau français. Le spécialiste de l’immobilier de prestige s’installe dans le Val de Loire avec l’objectif de se positionner sur un marché très particulier : celui des châteaux, demeures historiques et grands domaines.

Pour le réseau immobilier, cette implantation doit permettre d’accompagner à la fois des propriétaires et des acquéreurs français et internationaux. Elle lui donne aussi une présence locale sur un territoire où les biens concernés peuvent être très différents de ceux des marchés résidentiels classiques.

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John Taylor poursuit son développement dans le Val de Loire

Avec cette nouvelle implantation, John Taylor étend sa présence à une région fortement associée au patrimoine architectural français. Le Val de Loire, dont une partie est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, concentre notamment châteaux, maisons de maître et grandes propriétés familiales.

Le groupe entend également intervenir sur des actifs plus spécifiques, comme les domaines forestiers, viticoles ou les propriétés de chasse.

John Taylor présente la proximité avec Paris et l’accessibilité du territoire par le TGV, les grands axes routiers et l’aéroport d’Orly comme des arguments susceptibles d’intéresser sa clientèle. Faute de données de marché communiquées, il est toutefois difficile de mesurer l’évolution récente de la demande pour ce type de biens dans la région.

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Châteaux, domaines et demeures : un marché très spécifique

Le marché visé ne repose pas seulement sur les critères habituels de l’immobilier résidentiel. Histoire du bien, architecture, environnement ou encore capacité à conserver une propriété dans le patrimoine familial peuvent peser dans les projets.

C’est notamment sur cette dimension que Bertrand Lhomme, représentant indépendant de John Taylor Val de Loire, insiste.

« Nos clients ne recherchent pas simplement une propriété. Ils souhaitent acquérir un lieu qui a une âme, un environnement qui inspire et un patrimoine qu’ils pourront transmettre. La notion de transmission est devenue centrale dans les projets immobiliers haut de gamme », explique-t-il.

Selon John Taylor, sa clientèle locale ne se limiterait plus aux familles patrimoniales et aux investisseurs traditionnellement présents sur ce segment. Le groupe dit également observer l’intérêt de dirigeants, entrepreneurs et profils issus de la technologie, de la finance ou de l’innovation. En l’absence de données chiffrées dans le communiqué, cette évolution reste cependant une observation de l’entreprise.

Pour ces acquéreurs, le projet peut dépasser celui d’une simple résidence secondaire et s’inscrire dans la recherche d’une maison de famille destinée à être conservée et transmise.

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De la Touraine à la Sologne, les territoires ciblés

L’implantation couvre plusieurs marchés aux caractéristiques différentes. John Taylor cite notamment la Touraine, la Sologne, l’Anjou et les Pays de la Loire.

La Touraine concentre un important patrimoine de châteaux et de demeures historiques. La Sologne se distingue notamment par ses grands domaines forestiers et ses propriétés de chasse. L’Anjou et les Pays de la Loire offrent de leur côté des propriétés rurales de caractère ainsi que des domaines viticoles.

Cette diversité permet à John Taylor Val de Loire de se positionner sur plusieurs catégories de biens patrimoniaux, avec un même fil conducteur : des propriétés atypiques dont la valeur tient autant à leurs caractéristiques immobilières qu’à leur histoire et à leur environnement.

« Le Val de Loire possède tous les fondamentaux recherchés aujourd’hui par une clientèle internationale : un patrimoine exceptionnel, une nature préservée, une qualité de vie incomparable et une excellente accessibilité. Notre ambition est de révéler tout le potentiel de ce territoire et de représenter les propriétés les plus emblématiques de cette région unique », conclut Bertrand Lhomme.

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