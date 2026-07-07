A vendre en Normandie : Maison de caractère au cœur du Pays d’Auge

Cette très belle maison de caractère de 3 chambres et 230 m², entièrement rénovée et située à quelques minutes de Deauville, est proposée à la vente par Barnes.

Cette maison normande est située sur les hauteurs de Beaumont-en-Auge, au cœur du Pays d’Auge, à quelques minutes de Deauville et de Pont-l’Évêque.

Pleine de charme, elle offre un panorama exceptionnel sur le bocage normand avec un aperçu mer en toile de fond.

default

Newsletter MySweetimmo

Une maison de caractère rénovée

Développant environ 230 m², cette jolie maison a bénéficié d’une rénovation exigeante mettant en valeur les matériaux d’origine et le caractère authentique de la maison.

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un vaste salon avec cheminée prolongé par un lumineux espace cathédrale, d’une cuisine ouverte sur la salle à manger avec arrière-cuisine, ainsi que d’un bureau pouvant être transformé en chambre. Une chambre accessible de plain-pied avec dressing et salle d’eau complète ce niveau.

L’étage accueille deux chambres avec salles de bains attenantes, dont l’une avec baignoire. Un atelier baigné de lumière, accolé à la maison, enrichit encore les possibilités d’aménagement.

À lire aussi A vendre à Marseille : Sublime appartement en toit-terrasse avec bassin et vue

Au coeur d’un verger de pommiers

À l’extérieur, la propriété s’étend sur 1,2 hectare de terrain, entre jardin paysager et verger de pommiers dans le plus pur esprit du Pays d’Auge.

Un bassin ainsi qu’un garage complètent cet ensemble au cadre privilégié.

Le prix : 1 680 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements