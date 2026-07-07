A vendre en Normandie : Maison de caractère au cœur du Pays d’Auge

Cette très belle maison de caractère de 3 chambres et 230 m², entièrement rénovée et située à quelques minutes de Deauville, est proposée à la vente par Barnes.

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 7 juillet 2026
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Cette maison normande est située sur les hauteurs de Beaumont-en-Auge, au cœur du Pays d’Auge, à quelques minutes de Deauville et de Pont-l’Évêque.

Pleine de charme, elle offre un panorama exceptionnel sur le bocage normand avec un aperçu mer en toile de fond.

Maison normande a vendre
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Une maison de caractère rénovée

Développant environ 230 m², cette jolie maison a bénéficié d’une rénovation exigeante mettant en valeur les matériaux d’origine et le caractère authentique de la maison. 

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un vaste salon avec cheminée prolongé par un lumineux espace cathédrale, d’une cuisine ouverte sur la salle à manger avec arrière-cuisine, ainsi que d’un bureau pouvant être transformé en chambre. Une chambre accessible de plain-pied avec dressing et salle d’eau complète ce niveau.

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L’étage accueille deux chambres avec salles de bains attenantes, dont l’une avec baignoire. Un atelier baigné de lumière, accolé à la maison, enrichit encore les possibilités d’aménagement.

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Au coeur d’un verger de pommiers

À l’extérieur, la propriété s’étend sur 1,2 hectare de terrain, entre jardin paysager et verger de pommiers dans le plus pur esprit du Pays d’Auge.

Un bassin ainsi qu’un garage complètent cet ensemble au cadre privilégié.

Le prix : 1 680 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
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