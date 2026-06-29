A vendre à Marseille : Sublime appartement en toit-terrasse avec bassin et vue

Cet appartement en toit-terrasse de 3 chambres et 194 m², rénové par un architecte de renom, et qui bénéficie d’une exposition plein sud, d’une vue panoramique dégagée sur la ville et d’un bassin, est proposé à la vente par Barnes.

Cet appartement d’architecte exceptionnel en toit-terrasse est situé au cœur du très recherché quartier Saint-Victor à Marseille, à quelques minutes à pied du Vieux-Port et des commerces.

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Un appartement rénové

Développant près de 200 m², ce bien rare a fait l’objet d’une rénovation intégrale signée par un architecte de renom. Dès l’entrée, les espaces séduisent par leurs proportions remarquables et leurs belles hauteurs sous plafond.

La vaste pièce de réception, baignée de lumière grâce à de larges ouvertures, accueille un salon chaleureux et une cuisine ouverte entièrement équipée, pensée comme un véritable espace de partage et de convivialité.

L’espace nuit comprend une superbe suite parentale avec dressings sur mesure ainsi que deux chambres supplémentaires. Deux salles d’eau complètent l’ensemble, dont une salle de bains équipée d’une douche et d’une baignoire.

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Une vue à couper le souffle

À l’extérieur, la terrasse plein sud constitue un privilège rare dans ce secteur prisé. Véritable prolongement de l’espace de vie, elle offre une vue panoramique dégagée sur la ville, un calme absolu et une parfaite intimité.

Un bassin ainsi qu’une cuisine d’été entièrement équipée viennent compléter cet espace conçu pour profiter pleinement de l’art de vivre méditerranéen.

Le prix : 1 680 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

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