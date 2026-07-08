Canicule : Boire un verre d’eau et faire une pause fraîcheur… Guy Hoquet accueille les habitants

Face aux épisodes de canicule, Guy Hoquet déploie l’opération « C’est frais chez Guy Hoquet ». Les agences participantes accueillent gratuitement habitants, commerçants ou passants pour leur offrir un verre d’eau et quelques minutes de fraîcheur, sans rendez-vous ni projet immobilier.

Face aux épisodes de fortes chaleurs, le réseau Guy Hoquet lance une initiative de proximité destinée aux habitants. Baptisée « C’est frais chez Guy Hoquet », l’opération invite les agences participantes à ouvrir leurs portes pour offrir un moment de répit aux passants, commerçants, télétravailleurs ou riverains qui souhaitent simplement faire une pause.

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Guy Hoquet transforme ses agences en lieux de pause pendant la canicule

Pendant leurs horaires d’ouverture, les agences Guy Hoquet et les cabinets Hoquet Business qui choisissent de participer mettent gratuitement à disposition un espace où il est possible de boire un verre d’eau, de s’asseoir quelques minutes et, selon les possibilités de chaque agence, de profiter également d’un café ou d’un thé.

L’initiative répond à une situation devenue récurrente en France, où les épisodes de canicule rendent les déplacements plus difficiles, notamment pour les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants, les travailleurs en extérieur ou les commerçants.

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Une opération ouverte à tous, sans rendez-vous ni obligation d’être client

L’opération repose sur un principe simple : toute personne peut entrer dans une agence participante, sans rendez-vous, sans projet immobilier et sans obligation d’être cliente du réseau.

Les agences participantes accueillent les visiteurs dans la limite de leurs capacités d’accueil et uniquement pendant leurs horaires d’ouverture.

« On ne peut pas faire baisser la température. En revanche, on peut offrir un endroit où l’oublier quelques minutes. Avec “C’est frais chez Guy Hoquet”, les agences et cabinets d’affaires participants mettent leur proximité au service des habitants. Ce sont parfois les gestes les plus simples qui créent le plus de lien », explique Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier.

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Une initiative locale laissée au volontariat des agences

Le réseau précise que cette opération ne concerne pas automatiquement l’ensemble de ses agences. Chaque agence Guy Hoquet ou cabinet Hoquet Business est libre de participer et adapte l’accueil en fonction de ses locaux, de son organisation et de ses moyens.

Les habitants souhaitant bénéficier de cette pause fraîcheur sont donc invités à consulter les réseaux sociaux de leur agence Guy Hoquet ou à la contacter directement afin de vérifier si elle prend part à l’opération.

À travers cette initiative, le réseau entend mobiliser son maillage territorial pour proposer un service ponctuel aux habitants lors des épisodes de fortes chaleurs, au-delà de son activité immobilière. L’accueil reste gratuit et accessible à tous dans les agences ayant choisi de rejoindre l’opération.

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