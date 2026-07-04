Réseau immobilier : M6 lâche Stéphane Plaza et mise tout sur les agences Sixième Avenue

Le réseau d’agences Stéphane Plaza Immobilier sera détenu à 100 % par son fondateur d’ici fin juillet. Le groupe M6, actionnaire depuis 2015, sort du capital de l’enseigne portée par l’ex-animateur, jugé en appel pour violences conjugales.

Le groupe M6 ne sera plus actionnaire du réseau Stéphane Plaza Immobilier d’ici la fin du mois de juillet. L’enseigne sera alors détenue entièrement par Stéphane Plaza, jugé en appel pour violences conjugales. La chaîne monte en revanche à 68 % au capital de Sixième Avenue.

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Deux réseaux, deux sociétés, deux actionnariats

Le groupe M6 a annoncé jeudi son retrait du capital de Stéphane Plaza Immobilier. Dans un communiqué transmis à l’AFP, les actionnaires de la société de franchise annoncent « séparer les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue en deux sociétés indépendantes, avec des gouvernances et des actionnariats distincts ».

Concrètement, « Stéphane Plaza Immobilier poursuivra son activité au sein d’une nouvelle société, avec Stéphane Plaza à sa tête ». L’agent immobilier et ancien animateur en sera le seul actionnaire. De son côté, le groupe « M6 renforcera sa position dans Sixième Avenue, dont il détiendra 68 % aux côtés des deux cofondateurs historiques ». Stéphane Plaza n’en fait plus partie. Le réseau Sixième Avenue, créé en avril 2025 pour offrir une alternative aux franchisés, reste dirigé par son président actuel, Gilles Charron.

« Cette séparation est une étape de clarification importante », affirme Henri de Fontaines, membre du directoire du Groupe M6, cité dans le communiqué. Le divorce est en tout cas spectaculaire. En janvier 2022, M6 était devenu actionnaire majoritaire du réseau en investissant 2,5 millions d’euros supplémentaires.

Une décision attendue le 18 septembre

Ce désengagement intervient dans un contexte judiciaire toujours en suspens. Stéphane Plaza avait été condamné en première instance, en février 2025, à un an de prison avec sursis. En cause : des violences physiques et psychologiques commises entre 2018 et 2022 sur l’une de ses anciennes compagnes.

Son procès en appel s’est achevé mercredi devant la cour d’appel de Paris. Une peine plus clémente de six mois de prison avec sursis a été requise à son encontre. La décision sera rendue le 18 septembre. Or, M6 n’a pas attendu ce délibéré pour acter la séparation. Depuis sa condamnation, l’image de l’animateur, propulsé en 2006 à la tête de « Recherche appartement ou maison » puis de « Chasseurs d’appart » en 2015, a été durablement ternie.

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« Un soutien de façade », dénonce Sarah Laassir

Pour les franchisés, cette annonce sonne comme une confirmation. « Après des mois à expliquer aux franchisés que M6 maintenait son soutien à Stéphane Plaza au motif de la présomption d’innocence, M6 décide de s’en dissocier et sans même attendre la décision de la cour d’appel », réagit auprès de l’AFP Me Sarah Laassir, avocate spécialisée en droit immobilier.

« C’était vraiment un soutien de façade », poursuit l’avocate, qui a accompagné une cinquantaine de franchisés souhaitant quitter la marque. Selon elle, ce positionnement a contraint les agences à rester au sein du réseau Stéphane Plaza Immobilier, sous peine de payer d’importantes indemnités. Ou bien à rejoindre Sixième Avenue « un peu sous la contrainte puisqu’ils n’ont pas choisi ce réseau ». Dès janvier 2025, Sarah Laassir alertait dans Mon Podcast Immo : la visibilité médiatique de l’animateur, jadis un atout, était devenue une faiblesse pour ses franchisés.

Ainsi, pour l’avocate, la décision de M6 « montre bien que l’avantage concurrentiel lié à l’image de Stéphane Plaza avait disparu ». De quoi justifier, selon elle, que des franchisés demandent à quitter le réseau. D’ailleurs, plusieurs enseignes concurrentes leur avaient déjà ouvert leurs portes dès le début de la crise.

Le retrait de M6 en questions

Pourquoi M6 se retire-t-il de Stéphane Plaza Immobilier ?

Le groupe M6 sépare les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue en deux sociétés indépendantes. Il quitte le capital du premier et parle d’une « étape de clarification », sur fond de procès en appel de Stéphane Plaza pour violences conjugales.

Qui détiendra Stéphane Plaza Immobilier après le retrait de M6 ?

D’ici fin juillet 2026, Stéphane Plaza sera le seul actionnaire du réseau d’agences qui porte son nom, au sein d’une nouvelle société qu’il dirigera.

Que devient le réseau Sixième Avenue ?

M6 renforce sa position dans Sixième Avenue, dont il détiendra 68 % aux côtés des deux cofondateurs historiques. Le réseau reste dirigé par son président actuel, Gilles Charron. Stéphane Plaza n’y est plus actionnaire.

Quand la décision du procès en appel de Stéphane Plaza sera-t-elle rendue ?

La cour d’appel de Paris rendra sa décision le 18 septembre 2026. Six mois de prison avec sursis ont été requis, contre un an avec sursis prononcé en première instance en février 2025.

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