Immobilier : efficity transforme ses conseillers en experts augmentés avec l’IA

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Chez efficity, l’IA aide les conseillers à automatiser leurs tâches, exploiter la data et mieux accompagner leurs clients. Explications.

Depuis fin 2025, efficity déploie une stratégie d’intelligence artificielle interne pour accompagner ses conseillers au quotidien : assistant conversationnel, automatisation des tâches administratives et data prédictive.

Assistant conversationnel adopté par 90 % du réseau en quelques heures, automatisation des tâches administratives, data prédictive : le réseau de mandataires efficity a fait de l’intelligence artificielle un véritable outil de métier. Décryptage d’une stratégie 100 % maison qui ambitionne de transformer le quotidien des conseillers.

efficity, réseau de mandataires immobiliers présent partout en France, a décidé d’être pionnier sur l’IA. Chez lui, l’IA n’est plus un sujet de prospective : elle fonctionne déjà au quotidien depuis fin 2025. Assistant conversationnel, automatisation des tâches répétitives, exploitation fine de la donnée, recommandations prédictives… le réseau déroule une feuille de route qui vise un objectif unique : transformer durablement le métier.

Le postulat de départ tranche avec les discours anxiogènes sur la fin des agents. Pour Laura Pélissié, directrice générale d’efficity, le conseiller immobilier ne va pas disparaître ; il doit au contraire devenir plus performant et apporter à ses clients un niveau d’expertise encore supérieur. L’IA n’est pas pensée comme un substitut, mais comme un moyen de libérer le professionnel des tâches sans valeur ajoutée — pour qu’il se recentre sur le conseil, la relation client et le développement commercial.

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Un assistant adopté en quelques heures

Déployé fin 2025, l’assistant conversationnel intégré au CRM efficity a connu une adoption fulgurante : près de 90 % des conseillers s’en sont emparés en quelques heures. Conçu comme un copilote, il répond instantanément aux questions réglementaires, commerciales ou opérationnelles du terrain. Et les premiers chiffres parlent d’eux-mêmes. « Aujourd’hui, seuls 3 % des questions posées génèrent finalement une demande au service client. Cela signifie que l’IA répond déjà correctement à l’immense majorité des besoins de nos conseillers », explique Laura Pélissié, directrice générale d’efficity

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Cap sur l’automatisation des tâches chronophages

Mais cela ne s’arrête pas là depuis quelques jours, les conseillers Efficity, utilisent LYA, l’agent IA Efficity pour automatiser une large part de leurs tâches administratives. L’objectif affiché par la direction est limpide, supprimer tout ce qui est chronophage et à faible valeur ajoutée.

Aujourd’hui, lors d’une prise de mandat, le conseiller peut décrire oralement le bien qu’il vient de visiter. L’IA prend le relais : génération de la fiche du bien, mise à jour du CRM, préparation de l’annonce et organisation des contenus. Même logique côté pilotage : chaque matin, l’outil analyse le portefeuille du conseiller pour lui souffler ses actions prioritaires — prospects à relancer, mandats à retravailler, clients à recontacter.

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Le choix d’une technologie 100 % interne

Particularité notable dans un marché où beaucoup de réseaux s’appuient sur des briques tierces : efficity a fait le pari du développement maison. Derrière ce choix, un enjeu stratégique majeur, la maîtrise de la donnée : « Ce qui a de la valeur aujourd’hui, c’est la data créée par le conseiller au fil des années. C’est son trésor. », estime Laura Pélissié. Cette richesse, le réseau entend la conserver au service de ses consultants, en privilégiant une approche propriétaire plutôt qu’une dépendance aux outils standardisés du marché.

Vingt ans de data au service de l’IA prédictive

efficity capitalise sur près de vingt ans de données immobilières : estimations, retours terrain, données de marché, comportements utilisateurs, interactions commerciales. Une matière première qui alimente des moteurs apprenant en continu — à chaque estimation, les consultants corrigent, ajustent et enrichissent les résultats, et le système progresse au contact du réel.

La direction veut désormais aller plus loin avec l’IA prédictive : détecter qu’un client a probablement un projet avant même qu’il ne prenne contact. Au-delà de la transaction, cette logique ouvre la voie à de nouveaux services — financement, déménagement, gestion locative, assurance — avec une ambition claire : faire du conseiller le référent de confiance pour l’ensemble des projets immobiliers de ses clients.

Vers une nouvelle génération de conseillers

À l’heure où les particuliers accèdent à une masse d’informations via ChatGPT et les IA génératives, le rôle du conseiller se redéfinit. Cette abondance génère de la confusion : c’est précisément là que le professionnel reprend la main, en apportant ordre, clarté et confiance. « À chaque fois que nous montrons nos outils, l’effet est immédiat. Les conseillers comprennent tout de suite la différence. », se félicite Laura Pélissié.

Plus qu’un effet de mode, efficity fait le pari d’une intelligence artificielle concrète, utile et directement créatrice de valeur. Une manière de préparer, dès aujourd’hui, la prochaine génération du conseil immobilier. Celle où la technologie ne remplace pas l’humain, mais le rend plus efficace, plus réactif et plus pertinent.

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