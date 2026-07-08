Immobilier stations balnéaires : Les prix tiennent bon mais les écarts se creusent

Alors que la chaleur s’installe, nombreux sont ceux qui rêvent d’un pied-à-terre en bord de mer. Bonne nouvelle : les prix des stations balnéaires restent globalement stables en 2026. Mais selon la dernière étude de SeLoger, selon les côtes françaises, les écarts sont considérables..

Quand la canicule s’installe, l’envie d’un pied-à-terre au bord de la mer fait toujours rêver. Et cette année, bonne nouvelle pour les candidats à l’achat : les prix dans les stations balnéaires progressent seulement en moyenne de +0,9 % sur un an, quand le marché national recule de -0,4 %.

Le littoral résiste donc mais, derrière cette moyenne, selon la dernière étude SeLoger, les réalités sont très contrastées : la Corse s’envole à +8,5 %, la Manche est le seul littoral en baisse sur la même période.

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La Corse et la PACA tirent le marché vers le haut

La Corse affiche la plus forte progression de tous les littoraux avec +8,5 % sur un an et un prix moyen de 4 217 €/m². Pour comprendre ce chiffre, il faut regarder l’évolution depuis 2019 : quand tous les littoraux progressaient de +20 à +30 % entre 2020 et 2022, la Corse ne progressait que de +12 %. Elle n’a rattrapé son retard qu’à partir de 2024 : c’est ce mouvement de rattrapage qui explique le bond de cette année.

Les stations les plus prisées : Corbara (6 742 €/m², 33 m² avec 250 000 €), Lecci (6 681 €/m², 33 m²) et Coti-Chiavari (6 315 €/m², 35 m²). À l’inverse, Valle-di-Campoloro (2 371 €/m², 94 m²) et Aléria (2 439 €/m², 91 m²) permettent d’accéder au bord de mer corse à des prix inférieurs à la moyenne nationale.

Le saviez-vous ? En immobilier de prestige, le littoral PACA atteint un prix médian immobilier de 11 000 €/m², soit 1,8 fois le prix moyen d’une station balnéaire classique sur ce même littoral. Saint-Jean-Cap-Ferrat dépasse les 22 000 €/m² dans ce segment.

Saint-Jean-Cap-Ferrat culmine à 18 047 €/m² devant Ramatuelle (16 135 €/m²) et Saint-Tropez (15 073 €/m²z). Pour trouver un point d’entrée : Saintes-Maries-de-la-Mer (4 566 €/m², 49 m²) ou Saint-Mandrier-sur-Mer (4 596 €/m², 48 m²). Avec 6 145 €/m² en moyenne et +1,6 % sur un an, la PACA est à son plus haut niveau depuis 2019, soit +23,7 % cumulés. Le littoral n’a jamais connu de baisse de prix, portée par une demande soutenue, parfois internationale, qui maintient une pression constante sur un marché où l’offre reste structurellement limitée.

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Bretagne et Languedoc : la solidité et l’accessibilité

La Bretagne progresse de +1,1 % sur un an avec un prix moyen de 4 107 €/m². C’est le littoral le plus dynamique sur le long terme : +38,5 % cumulés depuis 2019, un record toutes côtes confondues, sans jamais reculer. Qualité de vie, cadre naturel préservé et prix encore inférieurs à certains littoraux : la recette fonctionne. L’Île-aux-Moines (6 867 €/m², 32 m² avec 250 000 €), La Trinité-sur-Mer (6 722 €/m², 33 m²) et Saint-Briac-sur-Mer (6 669 €/m², 33 m²) mènent le classement. Ploéven (2 098 €/m², 106 m²) et Landévennec (2 362 €/m², 94 m²) figurent parmi les stations les plus accessibles de France.

Après une baisse enregistrée en 2025, le Languedoc-Roussillon retrouve une croissance modérée, avec une progression de +0,4 % sur un an. Avec un prix moyen de 3 961 €/m², c’est le littoral le plus abordable de France. Entre 2019 et l’été 2023, les prix ont augmenté de +24,8 %, avant de se stabiliser : depuis, ils sont restés quasiment inchangés. Palavas-les-Flots (5 364 €/m², 41 m² avec 250 000 €), Collioure (5 302 €/m², 42 m²) et La Grande-Motte (5 234 €/m², 43 m²) tirent les prix vers le haut. Port-la-Nouvelle (2 722 €/m², 82 m²) et La Palme (2 707 €/m², 82 m²) permettent d’acheter en bord de Méditerranée pour moins de 3 000 €/m².

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Atlantique et Manche : des marchés qui se rééquilibrent

Le littoral atlantique affiche +0,2 % sur un an pour un prix moyen de 5 249 €/m². Ce qui est notable, c’est l’évolution depuis le pic : après une hausse de +30 % entre 2019 et novembre 2022, les prix ont corrigé de -5,6 % : on est revenus aux niveaux de 2021. Pour un acheteur qui attendait, la fenêtre s’ouvre peut-être. Lège-Cap-Ferret (13 714 €/m², 250 000 €), Soorts-Hossegor (10 493 €/m²) et Les Portes-en-Ré (10 173 €/m²) restent les adresses les plus convoitées. Royan (3 961 €/m²) et Saint-Gilles-Croix-de-Vie (4 334 €/m²) offrent les points d’entrée les plus accessibles.

La Manche est le seul littoral en baisse en 2026, avec -1,4 % sur un an et un prix moyen de 3 982 €/m². Après une progression continue jusqu’en septembre 2025 (+32 % depuis 2019), les prix reculent de -1,8 % depuis ce pic. La correction touche principalement les maisons, dont les prix avaient décollé sous l’effet du télétravail post-Covid. Le Touquet-Paris-Plage (8 605 €/m² avec 250 000 €), Deauville (7 351 €/m²) et Benerville-sur-Mer (6 584 €/m²) mènent le classement. Woignarue (1 790 €/m²) et Geffosses (1 919 €/m²) figurent parmi les stations les moins chères de tout le bord de mer français.

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Selon la station choisie, ce budget ne donne pas accès au même logement. Dans les plus abordables, il permet de viser un appartement de 2 pièces. Dans les plus chères, il ne couvre même pas 50 m².

« Le littoral continue de mieux résister que le reste du marché, mais derrière cette moyenne se cachent des situations très différentes. Certains marchés corrigent après les fortes hausses post-Covid, tandis que d’autres poursuivent leur progression. Plus que jamais, il faut regarder les dynamiques locales avant d’acheter », Imane Selmane, économiste chez SeLoger.

Les stations balnéaires les plus chères et les plus accessibles de France

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