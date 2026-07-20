Immobilier : Les Français rêvent toujours d’acheter, mais le crédit freine leurs projets

Une étude Bricks.co révèle que les Français restent passionnés par l’immobilier, mais se heurtent toujours au manque d’apport et aux difficultés d’accès au crédit.

Alors qu’un Français sur trois a déjà claqué la porte de sa banque après un refus de crédit immobilier, Bricks.co, plateforme d’investissement participatif, a interrogé les Français pour dresser un état des lieux des freins, des renoncements et des nouvelles aspirations qui redessinent, discrètement mais sûrement, le marché du logement en France.

Même en vacances, 54 % des Français gardent un œil sur les prix de l’immobilier

Plus d’un Français sur deux (54 %) reconnaît consulter, au moins occasionnellement, les prix de l’immobilier pendant ses vacances — contre seulement 9 % qui affirment ne jamais le faire. Une fascination qui confirme, s’il le fallait, que la pierre reste une obsession nationale, même loin du quotidien.

Immobilier : le podium des envies des Français

En tête des projets immobiliers rêvés des Français la résidence principale arrive à la première place avec 27 %, suivie de l’achat locatif classique à 15 %.

Sur la 3ᵉ marche du podium, juste devant la résidence secondaire (8 %), c’est bien le financement collaboratif de projets immobiliers qui s’impose avec 12 % des intentions, confirmant l’essor d’un modèle d’investissement plus souple et accessible, porté par des acteurs comme Bricks.co.

L’apport personnel, un mur invisible qui brise les rêves de 4 Français sur 10

42 % des Français ont déjà dû faire une croix sur un projet immobilier — résidence principale, secondaire ou investissement locatif — faute d’apport suffisant, et 28 % de plus redoutent de vivre bientôt le même scénario : c’est plus de 2 Français sur 3 pour qui la pierre reste un rêve suspendu à un chèque trop lourd.

Crédit immobilier : près d’1 Français sur 3 a déjà essuyé un refus bancaire

Le système bancaire traditionnel laisse sur le carreau près d’un candidat à la propriété sur deux. En effet, 32 % des Français se sont déjà vu refuser un crédit immobilier ou clairement dissuadés de déposer un dossier par leur banque — et 14 % de plus redoutent le même couperet avant même d’oser tenter leur chance.

Enfin, le fait le plus impactant est que 41 % des répondants déclarent n’avoir jamais demandé de crédit immobilier.

L’investissement immobilier collectif séduit 62 % des Français

Le modèle collaboratif n’est plus une niche mais une véritable attente populaire, à condition d’y trouver transparence, tickets d’entrée abordables et clarté sur les risques. Ainsi, près de 2 Français sur 3 (62 %) se disent prêts à investir dans l’immobilier à plusieurs avec un montant accessible.

De plus, 35 % des Français jugent déjà l’immobilier participatif comme une alternative crédible à l’achat classique — grâce à un ticket d’entrée réduit, une gestion déléguée et un accès facilité à la pierre — tandis que 28 % supplémentaires se disent simplement freinés par un manque d’information.

65 % des Français plébiscitent l’idée d’une banque 100 % dédiée à l’immobilier

Près de 2 Français sur 3 (65 %) se déclarent séduits par une plateforme unique regroupant crédit, épargne, investissement participatif et accompagnement immobilier — contre seulement 19 % restant fidèles à leur banque traditionnelle.

« Ces chiffres ne font que confirmer ce que nous constatons chaque jour sur le terrain : un système bancaire traditionnel à bout de souffle, incapable de répondre aux nouvelles attentes des Français en matière d’immobilier« , conclut Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co.

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