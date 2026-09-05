A vendre en Corse : Magnifique villa dans un esprit bergerie

Cette jolie villa contemporaine d’environ 270 m² de plain-pied inspirée des bergeries corses est proposée à la vente par Barnes.

Villa esprit bergerie avec piscine

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 5 septembre 2026, mis à jour le 4 septembre 2026
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Cette élégante villa contemporaine inspirée des bergeries corses, est idéalement située à proximité de la plage d’Agosta, à Porticcio.

Villa esprit bergerie avec piscine
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Une villa luxueuse

Développant environ 270 m² de plain-pied, cette propriété séduit par son architecture épurée et ses matériaux nobles. La pierre naturelle, les poutres apparentes et les volumes généreux créent une atmosphère chaleureuse, sublimée par une belle luminosité. Le vaste séjour traversant, agrémenté d’une cheminée centrale, s’ouvre sur une cuisine ouverte pensée comme un véritable espace de convivialité.

L’espace nuit accueille trois chambres avec salles d’eau privatives, tandis qu’une salle de sport complète la villa. Un appartement T3 indépendant ainsi que deux garages viennent enrichir les prestations de cette propriété.

Villa esprit bergerie avec piscine
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Une villa dans la nature

Édifiée sur un terrain paysager d’environ 3 111 m², la villa s’ouvre sur de vastes terrasses et des jardins soigneusement aménagés autour d’une piscine, offrant un cadre intimiste et propice à la détente.

Villa esprit bergerie avec piscine

Le prix : 2 180 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

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