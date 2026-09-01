Réseau immobilier : Stéphane Plaza Immobilier rejoint We Invest France Group

We Invest France Group annonce le 1er septembre l’arrivée du réseau Stéphane Plaza Immobilier, deux mois après la sortie de M6. Le groupe de Xavier Belvaux réunit désormais deux marques, 140 points de vente et près de 1 000 conseillers.

Deux mois après la sortie de M6 de son capital, le réseau Stéphane Plaza Immobilier change à nouveau de maison. We Invest France Group, créé il y a moins de deux ans par Xavier Belvaux, annonce ce 1er septembre l’arrivée de l’enseigne dans son giron. Le groupe revendique désormais 140 points de vente et près de 1 000 conseillers sous deux marques distinctes.

Le feuilleton Stéphane Plaza Immobilier connaît un nouvel épisode. Le 2 juillet dernier, M6 annonçait se retirer du capital du réseau pour miser sur Sixième Avenue, laissant l’ancien animateur seul actionnaire de l’enseigne à l’issue d’une scission finalisée fin juillet. Deux mois plus tard, c’est We Invest France Group qui annonce accueillir le réseau.

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Deux marques, deux identités, 140 points de vente

Créé il y a moins de deux ans, WIF Group porte désormais deux réseaux sous deux marques distinctes, We Invest et Stéphane Plaza Immobilier, représentant 140 points de vente et près de 1 000 conseillers immobiliers. Les deux enseignes conservent leur identité. We Invest poursuit le développement de son modèle hybride, associant agences physiques et réseau de mandataires, avec une approche collaborative et fortement outillée, tandis que Stéphane Plaza Immobilier garde son positionnement de marque nationale grand public, historiquement construite autour d’un réseau d’agences de proximité.

« Notre ambition est claire : nous appuyer sur la force de nos deux réseaux pour construire un groupe immobilier de référence, solide, innovant et durable, au service de nos entrepreneurs, de nos conseillers et de leurs clients », déclare Xavier Belvaux, président de WIF Group.

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Quel rôle pour Stéphane Plaza ?

Le communiqué ne précise ni les modalités de l’opération, ni le rôle que conservera Stéphane Plaza dans la nouvelle organisation. Pour les franchisés, qui avaient à choisir cet été entre le maintien sous la bannière Plaza et la bascule vers Sixième Avenue, l’adossement à un groupe structuré apporte une réponse que la sortie de M6 avait laissée en suspens. La cour d’appel de Paris doit par ailleurs rendre sa décision le 18 septembre dans le procès de Stéphane Plaza pour violences conjugales.

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