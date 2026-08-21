Immobilier Portugal : Les prix flambent jusqu’à 20 000 € le mètre carré à Comporta

À Comporta, les biens haut de gamme atteignent 10 000 à 20 000 €/m². Des prix qui auraient progressé jusqu’à 100 % en cinq ans sous l’effet de la rareté.

À une heure au sud de Lisbonne, Comporta s’est bien installée sur la carte de l’immobilier haut de gamme européen. Le secteur séduit notamment par son littoral, ses rizières, ses pinèdes et ses constructions peu nombreuses.

Cette configuration a aussi une conséquence très concrète : selon le réseau John Taylor, les biens disponibles sont rares. Et cette rareté contribue à maintenir les prix à des niveaux élevés.

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À Comporta, des prix immobiliers jusqu’à 20 000 €/m²

Sur le marché résidentiel haut de gamme de Comporta, les prix se situeraient actuellement entre 10 000 et 20 000 €/m². La moyenne annoncée serait d’environ 15 000 €/m².

À l’intérieur même de Comporta, tous les biens ne se valorisent pas de la même manière. Plusieurs critères sont mis en avant pour expliquer les écarts de prix : la proximité de la plage, l’intimité de la propriété, les vues sur les rizières et la qualité de l’emplacement.

À ces caractéristiques s’ajoute un facteur déterminant : la quantité limitée de biens pouvant arriver sur le marché.

L’offre immobilière reste limitée à Comporta

La protection environnementale, le développement à faible densité et un cadre réglementaire contraignant limitent les possibilités de nouvelles constructions.

Autrement dit, il n’est pas possible d’augmenter rapidement l’offre immobilière pour répondre à une hausse de la demande. Cette contrainte foncière contribue à la rareté des propriétés disponibles.

C’est l’un des éléments qui distingue Comporta de marchés où de nouveaux programmes peuvent plus facilement venir augmenter le nombre de logements proposés à la vente.

La proximité de Lisbonne renforce également l’attrait du secteur. Comporta se situe à environ une heure au sud de la capitale portugaise, tout en offrant un environnement beaucoup moins dense.

Pourquoi peut-on si peu construire à Comporta ?

De vastes rizières, des pinèdes, des dunes protégées et des plages préservées. Ce paysage a perduré non par hasard, mais par choix.

La protection de cet environnement, les règles d’urbanisme et le choix d’un développement à faible densité limitent les possibilités de nouvelles constructions.

Conséquence : l’offre de logements haut de gamme peut difficilement augmenter au même rythme que la demande. Une rareté qui contribue à soutenir les prix.

Des prix qui auraient jusqu’à doublé en cinq ans

Toujours selon John Taylor, les valeurs des propriétés haut de gamme auraient progressé de 50 % à 100 % au cours des cinq dernières années.

Cette progression passée ne permet évidemment pas de présumer de l’évolution future des prix. Sur un marché haut de gamme aussi étroit, quelques transactions peuvent par ailleurs peser fortement sur les moyennes observées.

A retenir A Comporta, la question du prix est étroitement liée à celle de la rareté. Avec des possibilités de construction contraintes et des critères d’emplacement très sélectifs, l’offre disponible ne peut pas s’ajuster facilement à la demande.

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