RENT 2026 – IA immobilière : « Nous avons nos propres LLM », Jésus Diaz (Septeo)

Quatre data centers en France, plus de 3 millions d’euros de GPU et ses propres modèles d’IA : au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Jésus Diaz (Septeo) dévoile la nouvelle version de Modelo et sa vision de l’agentique.

Pas de ChatGPT, pas de Mistral : l’intelligence artificielle de Septeo tourne sur ses propres serveurs, en France. Rencontré au salon RENT pour Mon Podcast Immo, Jésus Diaz, directeur général de Septeo Proptech, l’éditeur de logiciels pour les professionnels de l’immobilier, détaille ce choix de la souveraineté : « Nous avons nos propres LLM. » Il présente aussi la nouvelle version de Modelo, pensée pour tous les métiers de l’immobilier, et rassure les agents : l’IA ne tuera pas leur profession.

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IA immobilière : Septeo joue la carte de la souveraineté

Face aux agents d’intelligence artificielle qui débarquent dans les agences, la question des garde-fous est, pour Jésus Diaz, « vraiment l’élément le plus important ». Septeo l’a placée « sous la coupole de la souveraineté », et les moyens suivent : « Nous avons déployé 4 data centers en France. Nous avons acheté des GPU », ces cartes graphiques qui font tourner les intelligences artificielles, « pour plus de 3 millions d’euros. » Surtout, l’éditeur ne s’appuie sur aucun des grands noms du secteur : « Nous avons nos propres LLM. C’est-à-dire que tous ces langages d’IA sont au sein de nos data centers et nous les travaillons en fonction du métier. » ChatGPT, Claude ou Mistral ? « Pas du tout. »

Ce choix s’explique par l’ADN du groupe. « Aujourd’hui, on parle de l’immobilier, mais nous sommes présents sur six autres marchés. Le notariat, les avocats, vous imaginez bien qu’on est sur des professions très réglementées, et nous, on est obligés d’être sur ces aspects-là irréprochables », explique Jésus Diaz. Une démarche qui a tapé dans l’œil du ministre du Logement, présent la veille au gala du RENT, et qui, selon lui, « était ravi d’entendre qu’on mettait en place cette souveraineté ».

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Logiciel immobilier : Modelo, une seule solution pour quatre métiers

La nouveauté du salon, c’est la nouvelle génération de Modelo, annoncée en juin lors des Septeo Future Insights : « une solution unique pour l’ensemble des quatre marchés, transaction, gestion locative, syndic et location saisonnière ». Après un été de réglages, « aujourd’hui, on commercialise la solution, et elle sera déployée à partir du mois de janvier », annonce Jésus Diaz. Le principe : une seule base de données pour tout gérer, les biens, les immeubles, le registre des données. « On saisit une fois, pas cinq fois. Et c’est le même produit pour tout le monde. »

Le dirigeant insiste sur la rupture technique : « On parle bien d’une solution full agentique. Ce n’est pas un front qui, derrière, vient encapsuler des logiciels historiques. Pas du tout. On repart d’une feuille blanche. » Car pour lui, l’IA ne suffit plus : « L’IA, c’est une chose, mais l’agentique, c’est l’ensemble des agents qu’on met dans nos solutions pour aider nos clients à s’améliorer. »

Cette solution commune a aussi une visée stratégique. Les agents qui vivent de la seule transaction subissent de plein fouet les aléas économiques, et le salon a montré, selon Jésus Diaz, « une envie et un engouement très important de la profession de se transformer, parce que la situation est compliquée, surtout sur la partie transactionnaire ». L’ambition de Septeo : les aider « à sortir de ces sentiers battus et d’aller vers la gestion locative, et pourquoi pas demain vers le syndic ». Le moral des pros ? « C’est compliqué, mais ils ont cet esprit combattant qui fait la différence par rapport à d’autres professions. »

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Agents immobiliers : « L’IA ne tuera pas le métier »

Aux agents qui se demandent quels outils adopter, Jésus Diaz répond que la question est mal posée : « Ce n’est pas s’améliorer sur l’IA, c’est optimiser et travailler différemment leur métier. » En gestion locative comme en syndic, les équipes croulent sous des tâches « très chronophages et qui n’apportent pas de plus-value », et beaucoup de dirigeants voudraient gérer davantage sans devoir embaucher à chaque fois. C’est là que les agents d’IA doivent intervenir. « Non, l’IA ne tuera pas le métier, tout au contraire », assure-t-il : la réglementation, de la lutte anti-blanchiment (LCB-FT) au RGPD, a alourdi le quotidien des professionnels, et l’IA est là pour les en soulager. « L’objectif, c’est que ces professionnels se concentrent sur leur métier et la relation avec le client. La différence, elle est là. »

Pour Jésus Diaz, qui expliquait déjà cet été que parler d’IA était déjà dépassé, l’histoire se répète. « Quand on est passé de la machine à écrire à l’ordinateur, on parlait des ordinateurs, ça allait détruire les métiers. Mais aujourd’hui, on ne parle plus de : est-ce que vous avez un ordinateur ? C’est la même chose. Demain, on ne parlera plus d’IA. Elle sera intégrée dans la solution. » Ce qui fera la différence, selon lui, c’est la connaissance du marché, du métier et de la donnée, et Septeo revendique 30 ans d’expertise sur ces quatre marchés. Son conseil pour aborder 2027 tient en trois mots : « Optimisme, vision et volonté de changer. »

Ce qu’il faut retenir Vous confiez votre bien à une agence ou un syndic ? Les outils d’IA promettent des pros plus disponibles pour vous. N’hésitez pas à demander où sont hébergées vos données personnelles et qui les traite. Vous êtes un pro de l’immobilier ? L’IA ne remplacera pas votre métier, mais elle va réorganiser votre quotidien. Avant de choisir un outil, regardez où tournent ses modèles et où partent vos données, et voyez s’il peut accompagner une diversification vers la gestion locative ou le syndic.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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