Rachat de Ouest France Immo : « Nos deux groupes n’en font qu’un », Baptiste Capron (SeLoger)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Baptiste Capron explique pourquoi SeLoger rachète Ouest-France Immo et ce que l’opération va changer pour les agents immobiliers.

SeLoger rachète 100 % du capital d’Ouest-France Immo, sans toucher à la marque. Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Baptiste Capron, directeur général de SeLoger, explique pourquoi le groupe fait du Grand Ouest l’un de ses axes prioritaires et ce que l’opération va changer pour les agents immobiliers. Les deux plateformes réunissent désormais 8 annonces immobilières sur 10 en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, annonce le groupe. « Nos deux groupes maintenant n’en font qu’un », résume-t-il.

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SeLoger rachète Ouest-France Immo mais garde la marque

« L’info du jour, c’est que le groupe SeLoger se rapproche du groupe Ouest-France Immobilier. Donc nos deux groupes maintenant n’en font qu’un », explique Baptiste Capron. Concrètement, SeLoger rachète 100 % du capital de Ouest-France Immo, présent depuis plus de trente ans en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie.

L’opération intervient alors que la reprise du marché immobilier reste encore inachevée en 2026. Selon SeLoger, les deux plateformes concentrent désormais 8 annonces immobilières sur 10 dans le Grand Ouest, travaillent avec près de trois agences sur quatre et génèrent ensemble plus de 500 000 demandes de contact par mois dans la région.

Le groupe met surtout en avant la faible part de visiteurs communs aux deux sites : 6 % seulement, selon ses données. « On est vraiment sur du 1 + 1 = 3 », estime Baptiste Capron.

Ouest-France Immo ne disparaît pas pour autant. La marque, les sites et les équipes restent en place. « Ce qui est important, c’est de garder aussi la culture qui a fait que Ouest-France Immo a eu cette position et ce leadership régional », souligne le directeur général de SeLoger.

Le rapprochement rappelle celui de Logic-Immo. Mais Baptiste Capron distingue les deux opérations : » Logic-Immo était un acteur national, tandis que Ouest-France Immo dispose d’une implantation régionale particulièrement forte« , précise-t-il.

Pourquoi SeLoger mise sur le Grand Ouest

Pour SeLoger, l’Ouest est devenu un territoire prioritaire. « La Bretagne, c’est un territoire surtout qui est stratégique », explique Baptiste Capron. Il cite notamment le télétravail, les évolutions démographiques et l’attractivité croissante de la région.

La demande ne vient d’ailleurs plus seulement des habitants du secteur. Selon SeLoger, plus de 6 acheteurs potentiels sur 10 recherchant un bien dans le Grand Ouest sur son application résident hors de la région, dont un tiers en Île-de-France.

« On est intéressé par un achat dans le Grand Ouest, mais on vient d’Île-de-France ou d’autres régions », résume Baptiste Capron. Pour les agences locales, l’enjeu est donc aussi de toucher les acheteurs qui préparent leur installation à distance.

Ouest-France Immo revendique 1,3 million de visiteurs uniques par mois et près de 3,5 millions de demandes de contact transmises chaque année aux agences. SeLoger annonce de son côté 9 millions de visiteurs uniques mensuels au niveau national.

Le groupe prévoit par ailleurs plus de 2 millions d’euros d’investissements marketing dans le Grand Ouest sur plusieurs années, après avoir déjà annoncé une hausse de 30 % de ses investissements publicitaires en 2026.

Pour les agents, « ça ne change absolument rien » dans l’immédiat

Abonnement, interlocuteur, budget : que va changer le rachat pour les professionnels déjà clients ? « Ça ne change absolument rien », répond Baptiste Capron. « Ce qui est important, c’est de laisser le choix à l’agent sur le terrain. »

Les agents gardent donc leurs interlocuteurs et leurs offres actuelles. En revanche, de nouvelles formules associant les audiences des deux plateformes doivent progressivement leur être proposées.

« La prochaine fois que vous aurez une conversation avec vos interlocuteurs, ils pourront vous présenter plus d’options afin que vos budgets, vos investissements marketing soient optimisés », explique le dirigeant.

Les équipes techniques doivent également regarder quels produits pourraient être rapprochés au cours de la première année. Pour les agents, une question restera donc à suivre : quelles seront ces nouvelles offres et à quelles conditions seront-elles commercialisées ?

Après Ouest-France Immo, d’autres rachats ?

SeLoger revendique une hausse d’environ 40 % du nombre de contacts transmis aux professionnels cette année et un gain proche de dix points de part de marché en nombre d’annonces. Quelques semaines plus tôt, Baptiste Capron expliquait déjà dans Mon Podcast Immo que « les Français n’ont jamais autant cherché sur SeLoger ».

Le rachat de Ouest-France Immo ouvre-t-il la voie à d’autres acquisitions ? Baptiste Capron ne l’annonce pas. « Le groupe regarde toujours les opportunités qu’on peut avoir sur le marché, c’est notre rôle », répond-il, tout en insistant sur les investissements marketing et technologiques réalisés partout en France.

Et sa conclusion ne laisse guère de doute sur l’ambition géographique du groupe : « Il n’y a pas un coin de France où SeLoger ne compte pas être présent. »

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Baptiste Capron sur MySweetImmo, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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