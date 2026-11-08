IA : Ce qui rendra encore l’agent immobilier indispensable

Avec l’IA, le rôle de l’agent immobilier évolue. À travers deux cas concrets, Septeo explique comment l’automatisation peut libérer du temps pour le conseil, le suivi des dossiers et la relation client.

À mesure que l’intelligence artificielle prépare les annonces, retrouve les dossiers et organise les relances, le rôle du professionnel immobilier se déplace. Pour Septeo, l’éditeur de logiciels, sa valeur reposera davantage sur sa capacité à comprendre une situation, à expliquer les choix possibles et à assumer une recommandation.

Après l’intervention d’Angélique Gérard, présidente de STEM Academy – Women in STEM Europe, au salon RENT le 4 novembre, Septeo présente deux exemples concrets de cette évolution. Ils concernent la gestion d’une fuite d’eau et le suivi d’un client entre plusieurs activités immobilières.

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Le conseil prend davantage de place

Une information disponible plus vite ne suffit pas à accompagner un achat, une vente ou un problème de logement. Encore faut-il comprendre la demande du client, lui expliquer les prochaines étapes et répondre à ses inquiétudes. C’est sur cette disponibilité que Septeo invite les professionnels à concentrer leurs efforts.

« Chez Septeo, nous pensons que l’avantage concurrentiel de demain ne viendra pas seulement de la capacité des professionnels à gérer davantage d’opérations, mais de leur capacité à consacrer plus de temps à ce qu’aucune technologie ne peut standardiser : le conseil, le discernement et la confiance», précise Dan Kohn, responsable du développement de l’écosystème chez Septeo.

Cette répartition du travail apparaît aussi dans les usages de l’IA pour la prospection immobilière, comme avec Bluu chez Guy Hoquet : l’outil prépare les démarches, tandis que le conseiller mène l’échange avec le propriétaire.

« La technologie crée de la vitesse. La confiance crée de la valeur», souligne Angélique Gérard, présidente de STEM Academy – Women in STEM Europe.

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Une fuite d’eau : automatiser le dossier, garder le suivi humain

Premier exemple décrit par Septeo : un locataire appelle son cabinet pour signaler une fuite d’eau. L’IA retrouve son dossier, identifie le logement et précise la nature du problème. Elle crée ensuite une mission et transmet la demande au prestataire habituel, avec les documents utiles.

Le même dossier peut servir à suivre l’intervention, traiter le devis, ouvrir un sinistre si nécessaire, puis préparer la facture et son traitement comptable. L’information donnée au départ circule entre les étapes, sans devoir être saisie plusieurs fois.

Le cabinet fixe les règles d’automatisation et le gestionnaire conserve les validations prévues. Pour le locataire, l’attente reste concrète : savoir que son problème est pris en charge et comprendre ce qui va se passer. Le temps dégagé doit permettre au professionnel d’assurer ce suivi.

Un client ne devrait pas raconter quatre fois son histoire

Deuxième exemple : un particulier achète un appartement avec une agence, puis lui en confie la gestion locative. Le cabinet gère également la copropriété et accompagne ensuite ce client pour un autre bien proposé en location saisonnière.

Lorsque les outils sont séparés, ces quatre activités peuvent conduire à recréer des fiches et à ressaisir les mêmes renseignements. Dans l’environnement développé par Septeo, les données du client et de ses biens peuvent être partagées entre les activités, avec un historique accessible aux équipes concernées.

Chaque métier conserve ses outils et ses responsabilités. L’objectif est de permettre au professionnel de reprendre le dossier avec les informations déjà connues, pour répondre à la demande du client sans lui faire recommencer son parcours. Cette logique prolonge l’évolution des logiciels immobiliers présentée par Guillaume Girard dans Mon Podcast Immo.

Les équipes doivent apprendre à travailler autrement

Pour Septeo, l’adoption de l’IA suppose aussi de revoir l’organisation du travail. Les dirigeants doivent expliquer les changements, définir les tâches confiées aux outils et accompagner les équipes dans leur apprentissage.

Cette démarche demande de préciser qui intervient, à quel moment et pour quelles validations. La formation devient donc un sujet central, comme l’illustre l’accompagnement des agents de l’Adresse dans l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pour le client, le bénéfice attendu se mesure dans la qualité du service : un interlocuteur qui connaît son dossier, explique les décisions et reste disponible.

« L’IA peut vous faire gagner du temps. À vous de faire en sorte que vos clients soient heureux de le passer avec vous», conclue Angélique Gérard.

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