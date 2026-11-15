Loïc Cantin (FNAIM) : L’interview vidéo au RENT 2026

Retrouvez Loïc Cantin, président de la FNAIM, au micro d’Ariane Artinian. Une interview vidéo enregistrée au RENT 2026 pour Mon Podcast Immo.

Par Ariane Artinian , le 15 novembre 2026
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