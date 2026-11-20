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Dégât des eaux, incendie, vol : bien assurer son logement suppose d’évaluer les risques et la valeur de ses biens. Les garanties et l’assistance comptent aussi.

Protéger son logement ne consiste pas seulement à souscrire une assurance. Encore faut-il choisir des garanties adaptées à son habitation, à sa situation et aux biens qu’elle contient. Face aux risques du quotidien, plusieurs critères méritent donc d’être examinés avant de faire son choix.

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Dégât des eaux, incendie, vol : identifier les risques qui menacent son logement

Fuite d’eau, départ de feu, cambriolage ou encore événement climatique : les risques pouvant endommager un logement sont nombreux. Un dégât des eaux peut par exemple nécessiter une recherche de fuite, tandis qu’un cambriolage peut entraîner à la fois des dommages matériels et la disparition de biens personnels.

Avec un contrat d’assurance habitation inadapté, les conséquences financières peuvent être importantes. Bien identifier les garanties nécessaires permet donc de choisir des garanties cohérentes avec son logement et les biens qu’il contient, en fonction de sa situation et de ses besoins.

Plusieurs éléments entrent en compte au moment de définir cette protection :

type de logement

superficie

statut d’occupation

valeur du mobilier

présence d’équipements particuliers.

Macif Habitation : une couverture qui s’adapte au logement et aux besoins de chacun

Chaque logement et chaque situation présentent des besoins différents. Pour répondre à cette diversité, la Macif a conçu une offre modulable capable d’accompagner chaque occupant selon sa situation.

Propriétaires et locataires : des garanties ajustées à chaque statut

Obligatoire pour les locataires afin de couvrir leur responsabilité locative, l’assurance habitation s’avère tout aussi indispensable pour les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le proposent à la location.

La Macif prévoit des solutions adaptées à ces différentes situations. Pour les propriétaires bailleurs, le contrat peut notamment inclure une garantie de perte de loyers lorsque le logement devient inhabitable à la suite d’un sinistre garanti.

La colocation fait également partie des situations prises en compte par la Macif. Lorsque les colocataires sont tous titulaires d’un même bail, ils peuvent être couverts par un contrat commun. En revanche, lorsque chacun dispose d’un bail individuel, chaque colocataire doit souscrire sa propre assurance habitation.

Du studio à la maison familiale : protéger la surface et les biens réels

Qu’il s’agisse de meubler un premier studio étudiant à moindre coût ou de protéger le mobilier accumulé au fil des ans dans une grande maison familiale, la valeur des biens présents dans un logement peut fortement varier d’un foyer à l’autre.

Elle peut également évoluer au fil du temps, à mesure que le logement se meuble ou que certains équipements sont remplacés. Meubles, électroménager, informatique, téléviseurs ou encore objets de valeur doivent donc être pris en compte lors de la souscription.

L’assurance habitation de la Macif permet de réajuster le capital mobilier déclaré pour que le niveau de couverture reste cohérent avec la valeur réelle des biens à assurer, sans payer pour des options superflues.

Panneaux solaires et équipements connectés : sécuriser les nouveaux usages de l’habitat

L’immobilier évolue vers des logements plus durables et connectés. L’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur ou de dispositifs de domotique modifie le profil des installations à protéger. Attentive à ces transitions énergétiques et technologiques, la Macif propose des extensions de garanties adaptées pour couvrir ces équipements de nouvelle génération contre le vol, la casse ou les dommages électriques.

Une bonne assurance habitation ne se limite pas à l’indemnisation. Elle peut aussi jouer un rôle en amont, en aidant les assurés à mieux prévenir certains risques, puis en apportant des solutions concrètes lorsque le sinistre survient malgré tout.

Des conseils pour limiter les risques

La Macif met à disposition de ses assurés des conseils pour mieux prévenir les accidents et les sinistres du quotidien. Sécurisation des accès, prévention des incendies ou encore bons réflexes en cas de dégât des eaux : ces recommandations permettent d’identifier les situations à risque et d’adopter les bons gestes.

Une assistance en cas d’urgence

Lorsque le sinistre survient malgré tout, la Macif propose un dépannage d’urgence 24h/24, notamment en cas de fuite d’eau, de serrure bloquée ou de panne de chaudière. Selon les conditions du contrat, le déplacement d’un prestataire agréé et la première heure de main-d’œuvre peuvent être pris en charge.

Si le logement devient inhabitable à la suite d’un sinistre garanti, certaines prestations d’assistance peuvent également prévoir une solution de logement temporaire et la prise en charge de certaines opérations liées au déménagement du mobilier.

En 2026, la Macif a par ailleurs été désignée « Marque d’assurance préférée des Français » pour la troisième année consécutive, une reconnaissance qui vient souligner l’importance accordée à la relation avec les assurés.

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