RENT 2026 – Marché immobilier : « On n’est pas en crise permanente », Romain Odano (Nestenn)
Ni crise permanente ni âge d’or perdu : pour Romain Odano (Nestenn), le marché immobilier tient bon et les agences ont un relais de croissance à saisir, la gestion locative. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.
- Chez Nestenn, les investisseurs représentent 10 à 11 % des acquéreurs, contre 30 % cinq ans plus tôt, selon Romain Odano.
- Le chiffre d’affaires moyen des agences Nestenn recule de 4 % par rapport à l’an dernier. Romain Odano encourage les professionnels à diversifier leur activité vers la gestion locative.
- Le stock de mandats de Nestenn a augmenté d’environ 20 % au niveau national sur la dernière année, offrant davantage de choix aux acheteurs dans le réseau.
- Pour Romain Odano, le temps gagné grâce aux outils d’IA doit être consacré à mieux comprendre et accompagner les projets des clients.
Un chiffre d’affaires moyen des agences en recul de 4 % par rapport à l’an dernier, une part d’investisseurs tombée à 10 à 11 %, contre 30 % cinq ans plus tôt : chez Nestenn, le marché immobilier résiste, mais l’activité reste sous pression. Invité de Mon Podcast Immo, son directeur général Romain Odano invite les professionnels à développer d’autres services, à commencer par la gestion locative. « On n’est pas en crise permanente, mais on est en mouvement permanent. »
Agences immobilières : La gestion locative pour diversifier l’activité
Pour le réseau de plus de 400 points de vente en France, l’enjeu est de moins dépendre des à-coups de la transaction. « Les propriétaires bailleurs constituent une clientèle à mieux accompagner« , estime Romain Odano. Il avance un parc locatif privé de 7,4 millions de logements, dont environ 2 millions seraient gérés par des professionnels. Pour les agences, il y voit une occasion de nouer une relation avec des propriétaires qui gèrent aujourd’hui seuls leur bien. « Tout le monde se bat sur la qualité du service en oubliant de temps en temps que la première des qualités, c’est de le proposer », souligne-t-il.
Cette diversification suppose aussi un accompagnement du franchiseur, notamment pour automatiser certaines tâches et faciliter le travail des équipes. Elle commence toutefois par un autre regard sur les personnes qui poussent la porte d’une agence : « Notre client est un vendeur, il est un acheteur, il est aussi un bailleur. »
IA : du temps gagné, à consacrer aux clients
C’est aussi à l’utilité pour les équipes et leurs clients qu’il juge les promesses de l’intelligence artificielle. Au salon RENT, il raconte voir défiler sur son stand des prestataires qui annoncent « faire de l’IA », sans toujours expliquer le service rendu : « Ça ne veut rien dire faire de l’IA. » Son attente est concrète : permettre aux conseillers et aux gestionnaires de gagner du temps pour mieux comprendre les projets, les contraintes et les attentes de leurs clients. À ses yeux, la technologie doit ainsi renforcer l’accompagnement qui fait la valeur du métier. « La vie n’est pas que service et outil, la vie c’est surtout des relations humaines », résume-t-il.
Acheteurs : davantage de choix, mais une incertitude sur les taux
Pour les acheteurs, cette période offre aussi des possibilités. Chez Nestenn, le stock de mandats a augmenté d’environ 20 % au niveau national sur la dernière année, indique le directeur général. Ce choix plus large peut permettre de relancer un projet, estime-t-il, sans attendre nécessairement une détente du crédit. Son raisonnement porte moins sur le niveau des taux que sur leur trajectoire. Il redoute que la hausse des taux pénalise les candidats qui repoussent leur achat.
Il oppose aussi au renchérissement du crédit des prix d’achat inférieurs, selon lui, à ceux de la période post-Covid, sans détailler les territoires ni les biens concernés. C’est ce qui le conduit à encourager les ménages prêts à acheter : « Il faut passer à l’action. »
Vendeurs : des pertes possibles et peu d’attentes fiscales
Une naissance, une séparation, une envie de plus grand ou de changer de région : les raisons de vendre demeurent. Tous les propriétaires ne sont pas contraints par un événement familial, rappelle Romain Odano en s’appuyant sur l’Observatoire Nestenn. Il mise peu sur d’éventuelles mesures fiscales pour débloquer les projets de résidence principale.
Pour ceux qui ont acheté au prix fort quelques années plus tôt, la revente peut toutefois être douloureuse. « Il est certain qu’aujourd’hui, il y a des vendeurs qui vendront à perte. C’est une réalité », explique-t-il. Dans ce bilan, il prend aussi en compte les loyers économisés pendant l’occupation du logement, tout en rappelant le poids des frais d’acquisition. Autre espoir qu’il tempère : la portabilité des prêts, qui permettrait de conserver son crédit pour un autre achat immobilier. Il n’en attend pas une mise en place rapide, mais souhaite voir le sujet gagner sa place dans le débat public.
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.