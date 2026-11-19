L’IA peut-elle devenir un atout pour les portails immobiliers ? Nicolas Faure, directeur général de Résidences Immobilier et de Maisons & Appartements, partage sa stratégie : agents conversationnels, contacts mieux qualifiés et accompagnement des agences. Un entretien avec Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, enregistré au RENT 2026.

Résidences Immobilier occupe le créneau du luxe depuis trente ans. Maisons & Appartements, portail généraliste, vise le segment premium, tant par ses biens que par son audience. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, leur directeur général, Nicolas Faure, affiche sa confiance : « Le moral est excellent. » Il revient sur l’activité des deux portails en 2026 et sur leur stratégie face à l’intelligence artificielle.

Nicolas Faure annonce une hausse de 30 % des signatures de nouveaux contrats pour Maisons & Appartements et une croissance de 17 % pour Résidences Immobilier, sans préciser, pour ce second chiffre, l’indicateur concerné. La période de comparaison n’est pas détaillée dans l’entretien. Il attribue cette résistance à leur positionnement : « On est sur un segment un peu de niche, ce qui fait qu’aujourd’hui, on est plus résilient que d’autres qui sont plus généralistes. »

https://www.youtube.com/watch?v=Rq1LlQxqpCI

Newsletter MySweetimmo

Résidences Immobilier : un agent IA qui affine les leads des agences

Pour accompagner les nouveaux usages des acquéreurs, les deux portails misent sur l’IA. Nicolas Faure explique que les agents immobiliers attendent des solutions pour évoluer avec ces usages. Résidences Immobilier, qui accélère sur la tech, a lancé cet été son premier agent IA conversationnel, désormais déployé sur tout le portail.

« Il y a à peu près 20 % des utilisateurs qui s’en servent », précise le dirigeant. Selon lui, cet usage n’a pas entraîné de baisse du nombre de contacts transmis aux agences. « Au contraire, ça a permis de peaufiner davantage la qualité du lead qu’on transmet à nos clients, ce qui fait partie de notre ADN. » Une IA conversationnelle est également en préparation pour Maisons & Appartements.

Portails immobiliers : les données au cœur de la stratégie IA

Alors que l’IA s’invite dans la recherche immobilière, Nicolas Faure voit dans ces outils une occasion de faire évoluer les portails. « Pour nous l’IA, ça ne nous fait pas peur », affirme-t-il. Son ambition : « À nous de montrer qu’on est meilleur que l’IA, à nous de devenir finalement l’IA de l’immobilier. »

Son atout, selon lui : les données dont disposent les portails. « On a la data, on a toutes les données de nos clients, alors que l’IA finalement, elle se nourrit de la data disponible sur le web. On a beaucoup plus qu’elle », fait-il valoir. Il entend s’appuyer sur ces ressources pour améliorer la qualification des contacts et le parcours des acquéreurs, avec l’objectif de rendre les agences immobilières plus performantes.

Agents immobiliers : « Ça fait toujours peur, la nouveauté »

Pour les professionnels, l’enjeu est aussi d’apprendre à utiliser ces outils, dans un contexte où se pose la question de leur visibilité dans les réponses de ChatGPT, Claude ou Gemini. Nicolas Faure se décrit comme un utilisateur de l’IA davantage dans sa vie professionnelle que personnelle, où il préfère laisser une place à la découverte. Au travail, il y voit des bénéfices : « On gagne en efficacité, en rapidité et finalement en expertise. »

Cet apprentissage suppose d’accompagner les agences face au changement. « Ça fait toujours peur la nouveauté. À nous de les accompagner, à nous de les éduquer, à nous de les amener vers le futur », souligne Nicolas Faure. Un accompagnement qu’il place au cœur du rôle des portails auprès de leurs clients.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements