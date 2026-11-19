RENT 2026 – Nicolas Faure (Résidences Immobilier) : « À nous de devenir finalement l’IA de l’immobilier »
L’IA peut-elle devenir un atout pour les portails immobiliers ? Nicolas Faure, directeur général de Résidences Immobilier et de Maisons & Appartements, partage sa stratégie : agents conversationnels, contacts mieux qualifiés et accompagnement des agences. Un entretien avec Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, enregistré au RENT 2026.
Résidences Immobilier occupe le créneau du luxe depuis trente ans. Maisons & Appartements, portail généraliste, vise le segment premium, tant par ses biens que par son audience. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, leur directeur général, Nicolas Faure, affiche sa confiance : « Le moral est excellent. » Il revient sur l’activité des deux portails en 2026 et sur leur stratégie face à l’intelligence artificielle.
Nicolas Faure annonce une hausse de 30 % des signatures de nouveaux contrats pour Maisons & Appartements et une croissance de 17 % pour Résidences Immobilier, sans préciser, pour ce second chiffre, l’indicateur concerné. La période de comparaison n’est pas détaillée dans l’entretien. Il attribue cette résistance à leur positionnement : « On est sur un segment un peu de niche, ce qui fait qu’aujourd’hui, on est plus résilient que d’autres qui sont plus généralistes. »
Résidences Immobilier : un agent IA qui affine les leads des agences
Pour accompagner les nouveaux usages des acquéreurs, les deux portails misent sur l’IA. Nicolas Faure explique que les agents immobiliers attendent des solutions pour évoluer avec ces usages. Résidences Immobilier, qui accélère sur la tech, a lancé cet été son premier agent IA conversationnel, désormais déployé sur tout le portail.
« Il y a à peu près 20 % des utilisateurs qui s’en servent », précise le dirigeant. Selon lui, cet usage n’a pas entraîné de baisse du nombre de contacts transmis aux agences. « Au contraire, ça a permis de peaufiner davantage la qualité du lead qu’on transmet à nos clients, ce qui fait partie de notre ADN. » Une IA conversationnelle est également en préparation pour Maisons & Appartements.
Portails immobiliers : les données au cœur de la stratégie IA
Alors que l’IA s’invite dans la recherche immobilière, Nicolas Faure voit dans ces outils une occasion de faire évoluer les portails. « Pour nous l’IA, ça ne nous fait pas peur », affirme-t-il. Son ambition : « À nous de montrer qu’on est meilleur que l’IA, à nous de devenir finalement l’IA de l’immobilier. »
Son atout, selon lui : les données dont disposent les portails. « On a la data, on a toutes les données de nos clients, alors que l’IA finalement, elle se nourrit de la data disponible sur le web. On a beaucoup plus qu’elle », fait-il valoir. Il entend s’appuyer sur ces ressources pour améliorer la qualification des contacts et le parcours des acquéreurs, avec l’objectif de rendre les agences immobilières plus performantes.
Agents immobiliers : « Ça fait toujours peur, la nouveauté »
Pour les professionnels, l’enjeu est aussi d’apprendre à utiliser ces outils, dans un contexte où se pose la question de leur visibilité dans les réponses de ChatGPT, Claude ou Gemini. Nicolas Faure se décrit comme un utilisateur de l’IA davantage dans sa vie professionnelle que personnelle, où il préfère laisser une place à la découverte. Au travail, il y voit des bénéfices : « On gagne en efficacité, en rapidité et finalement en expertise. »
Cet apprentissage suppose d’accompagner les agences face au changement. « Ça fait toujours peur la nouveauté. À nous de les accompagner, à nous de les éduquer, à nous de les amener vers le futur », souligne Nicolas Faure. Un accompagnement qu’il place au cœur du rôle des portails auprès de leurs clients.
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.