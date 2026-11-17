Info MySweetImmo. Brice Cardi briguera un quatrième mandat à la tête du réseau immobilier l’Adresse. Il l’annonce en exclusivité au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo : les associés voteront les 22 et 23 mars à Cannes.

Faut-il passer la main quand on entame sa treizième année à la tête d’un réseau immobilier ? Brice Cardi, président de l’Adresse, dont le troisième mandat s’achève dans quelques mois, s’est posé la question à voix haute : « Est-ce qu’il faut laisser la place ? Est-ce qu’il y a encore l’énergie ? » Sa réponse est tombée dans Mon Podcast Immo : « Oui, j’ai annoncé à mes associés, il y a quelques semaines, que j’avais la volonté de venir demander leur confiance. »

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Réseau l’Adresse : Les associés voteront les 22 et 23 mars à Cannes

Le scrutin se tiendra les 22 et 23 mars, à Cannes. « Tous les associés votent d’abord pour un projet pour les quatre prochaines années. Ils ne votent pas pour Brice Cardi », détaille le président sortant. « Ensuite, ils votent pour une équipe, celle du conseil d’administration qui m’accompagne. Et puis, accessoirement, ils votent un peu pour moi. » Le contenu du programme attendra mars. « Le projet, il est dingue », glisse-t-il seulement.

Pour justifier sa candidature, il met en avant les deux dernières années. « Sur une centaine d’agences d’un réseau concurrent en difficulté, parties vers des réseaux nationaux, 80 % sont venues chez nous, alors que nous n’avons pas de service développement », avance-t-il. « Tout ce que je défends, la liberté, l’engagement, pas de droit d’entrée, a fini par payer. »

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Marché immobilier : « 8 ventes sur 10 passent par la case crédit »

L’année avait bien commencé. « On a eu un début de trimestre convenable puis, avec la crise du Moyen-Orient, un printemps qui s’est bien assombri, un marché en dents de scie, poussif », retrace Brice Cardi. « En espérant qu’après les élections, on ait enfin un ciel qui s’éclaircisse », ajoute-t-il. Les mois qui restent d’ici là ? « Ils vont être difficiles », prévient-il.

La fin d’année se jouera sur la hausse des taux. « Rappelons que 8 ventes sur 10, sur un marché comme celui-ci, passent par la case crédit. Quand les vannes sont fermées ou quand les taux montent, on a l’effet ciseau », explique-t-il.

Aux vendeurs, « il faut faire entendre raison : ils doivent revoir leur prix à la baisse. On s’y efforce, mais on n’est pas toujours bien entendus », reconnaît-il. Chez les acheteurs, « la seule bonne nouvelle, c’est que les jeunes ont bien compris qu’après, ce ne sera pas forcément mieux, et qu’il faut y aller maintenant, sans attendre ».

Agences immobilières : « La rentabilité en bas de bilan, c’est chirurgical »

« Aujourd’hui, la rentabilité en bas de bilan, c’est chirurgical. Vous embauchez un salarié sur une base de Smic, il ne répond pas à toutes ses promesses, et vous pouvez vous retrouver avec un bilan à zéro, voire négatif », calcule ce dirigeant, agent immobilier depuis trente ans, à la tête d’une dizaine de points de vente et de 90 collaborateurs.

Il tient le même raisonnement sur l’intelligence artificielle. « À chaque fois que vous demandez à l’IA de transformer une image, de répondre au téléphone à votre place ou de classer vos e-mails, vous consommez des tokens. On va dire que ce sont des tickets », décrit-il. « Aujourd’hui, on ouvre les vannes, on vous fait consommer, on vous fait du waouh, mais demain, on va nous apporter l’addition. Et là, ça va faire mal. »

L’Adresse dit avoir anticipé. « Il y a trois ou quatre ans, nous avons sorti toutes les données de notre outil CRM vers un entrepôt de données », rappelle Brice Cardi, pour qui le réseau doit « apporter la meilleure solution à ses associés, tout en garantissant qu’on sait où on met les pieds ».

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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