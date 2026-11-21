RENT 2026 – « Diffuser sur AVendreALouer ? Non, ça ne va pas coûter plus », Jean-Adrien Hocquemiller (leboncoin immo)
AVendreALouer revient avec une diffusion automatique des annonces éligibles de leboncoin immo, sans surcoût annoncé. Dans Mon Podcast Immo, Jean-Adrien Hocquemiller explique comment le portail entend toucher de nouveaux acquéreurs, notamment à l’international.
- Selon Jean-Adrien Hocquemiller, les annonces éligibles de leboncoin immo sont diffusées automatiquement sur AVendreALouer, sans surcoût ni nouvelle saisie pour les agents immobiliers.
- AVendreALouer est disponible en français, en anglais et en espagnol, avec l’objectif annoncé de toucher notamment des acquéreurs internationaux.
- Jean-Adrien Hocquemiller annonce une IA conversationnelle à venir dans AVendreALouer, sans préciser de calendrier de mise en service dans Mon Podcast Immo.
Une diffusion supplémentaire, sans surcoût ni nouvelle saisie pour les annonces éligibles : le retour d’AVendreALouer concerne directement les agents présents sur leboncoin immo. Invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Jean-Adrien Hocquemiller explique les ambitions du portail, entre clientèle internationale et intelligence artificielle.
Leboncoin immo vient de relancer AVendreALouer, un portail entièrement consacré à l’immobilier. Les annonces professionnelles éligibles publiées sur leboncoin bénéficient d’une diffusion automatique sur AVendreALouer. « Non, ça ne va pas coûter plus cher et vous n’avez rien à faire en tant qu’agent immobilier », assure Jean-Adrien Hocquemiller, directeur commercial et développement stratégique de leboncoin immo. « La seule chose à faire, ce sera de traiter les nouvelles demandes de contacts qui arriveront via le site. »
Trois langues pour viser une audience internationale
Le site est disponible en français, en anglais et en espagnol. Avec AVendreALouer, leboncoin immo entend toucher une audience complémentaire, notamment à l’international, et apporter de nouvelles demandes de contact aux professionnels.
Cette recherche de nouveaux acquéreurs s’accompagne d’une autre attente des professionnels : disposer d’un portail entièrement consacré à l’immobilier. « C’est plutôt les pros qui nous ont poussés à aller sur ce terrain-là », explique Jean-Adrien Hocquemiller. Leboncoin immo interroge régulièrement 3 200 professionnels au sein du Cercle de l’immo, où cette demande revenait fréquemment. Pour y répondre, le groupe a choisi de faire renaître AVendreALouer : « Et pourquoi ne pas réutiliser une marque qui était connue et reconnue ? »
Des annonces plus détaillées pour des contacts mieux qualifiés
Au-delà de la diffusion sur un nouveau portail, Jean-Adrien Hocquemiller invite les agents à soigner le contenu de leurs annonces. Il préconise « des annonces beaucoup plus complètes, des annonces beaucoup plus détaillées ». « Ça va générer des leads plus qualifiés », explique-t-il. Il estime aussi que ces informations peuvent faciliter la lecture des annonces par les outils d’intelligence artificielle et améliorer leur visibilité. La précision doit toutefois rester compatible avec un descriptif concis : « Sans être trop bavard, avec des mots bien choisis, des critères bien remplis pour avoir un maximum de performance. »
Jean-Adrien Hocquemiller annonce également l’intégration à venir d’une IA conversationnelle dans AVendreALouer. Il reste toutefois convaincu du rôle des professionnels : « L’IA ne remplacera jamais l’humain. » À ses yeux, l’achat immobilier conserve une dimension émotionnelle : « Pour moi, un achat immobilier, c’est un achat avant tout émotionnel. On le sait, il faut le coup de cœur. »
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.Source : Mon Podcast Immo — entretien de Jean-Adrien Hocquemiller avec Ariane Artinian, salon RENT, novembre 2026 ; communiqué de leboncoin immo du 3 novembre 2026.