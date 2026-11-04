Immobilier : Leboncoin immo relance la marque historique AVendreALouer

Leboncoin immo relance AVendreALouer avec un site en trois langues, de nouveaux outils de recherche et une diffusion des annonces depuis l’Espace pro leboncoin.

Leboncoin immo remet AVendreALouer sur le devant de la scène. La relance de cette marque historique s’accompagne d’un site repensé, exclusivement consacré à l’immobilier. Pour les particuliers, le changement porte sur la recherche et les informations disponibles sur les biens. Pour les professionnels, il s’agit d’un canal de diffusion supplémentaire, alimenté depuis leurs annonces leboncoin.

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Une marque historique pour compléter leboncoin immo

Lancée en 1986, puis rachetée par leboncoin en 2017, AVendreALouer revient après une phase d’expérimentation et de consultation des professionnels. Le Groupe s’est appuyé sur son « Cercle de l’immo », qui rassemble 3 200 professionnels actifs dans le développement de ses produits.

Le portail spécialisé complète ainsi la plateforme généraliste. 15 millions de Français consultent chaque mois leboncoin immo, pour acheter, vendre ou louer. Plus de 65% des porteurs de projets immobiliers l’utilisent, dont 41% exclusivement.

« AVendreALouer parle à tout le monde et on nous le réclamait. Nous sommes très heureux de ce grand retour qui présente une expérience entièrement repensée et toujours plus spécialisée », souligne Jean-Adrien Hocquemiller, directeur commercial et développement stratégique chez leboncoin immo.

Cette relance intervient dans un paysage des portails qui bouge, avec notamment l’arrivée des annonces de près de 9 000 mandataires sur idealista. Pour les professionnels, l’enjeu reste de multiplier les occasions de rencontre entre un bien et un acquéreur.

Une recherche sur plusieurs communes et en trois langues

AVendreALouer propose désormais une navigation en français, en anglais et en espagnol. Leboncoin immo entend ainsi permettre aux professionnels de toucher également une clientèle internationale.

Côté recherche, le site réunit des filtres avancés, une carte interactive et la possibilité de sélectionner plusieurs communes. Les utilisateurs peuvent aussi partager leur recherche avec leurs proches. Les fiches des biens sont enrichies d’informations sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), la localisation ou l’estimation des prix. Des recommandations d’annonces similaires complètent le parcours.

L’intelligence artificielle fait également partie des outils, aux côtés d’un profil acheteur, d’une évaluation du coût global et d’une liste de points à vérifier. L’objectif affiché : aider les acquéreurs à préciser leur projet avant de contacter un professionnel. Ces fonctionnalités s’inscrivent dans le développement des usages de l’IA dans la recherche immobilière, pour sélectionner des biens ou mieux comprendre les informations disponibles.

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Pour les professionnels, une diffusion depuis leboncoin

La gestion des annonces reste centralisée sur leboncoin immo. Les professionnels continuent d’y publier leurs biens, et les annonces éligibles bénéficient automatiquement d’une visibilité sur AVendreALouer. Les demandes des acquéreurs arrivent par e-mail ; les statistiques des annonces sont consultables dans l’Espace pro leboncoin.

Au-delà de la visibilité, le groupe mise sur des contacts mieux renseignés sur les biens et plus avancés dans leur projet. Cette recherche de demandes plus précises se retrouve aussi dans le partenariat entre iad et Omny pour connecter les annonces à ChatGPT, qui prévoit de transmettre aux conseillers les critères recueillis pendant la recherche.

« Notre ambition est claire : donner aux professionnels les moyens de conclure des ventes en s’appuyant sur une technologie et un réseau qui évoluent naturellement avec le marché», poursuit Jean-Adrien Hocquemiller.

Des annonces de particuliers et une application à venir

AVendreALouer diffuse les annonces de l’immobilier ancien et celles des constructeurs de maisons neuves. Les annonces de particuliers et de promoteurs doivent rejoindre le portail dans un second temps.

D’autres évolutions sont à l’étude : une recherche conversationnelle, permettant d’exprimer son projet en langage courant, un outil pour visualiser une pièce vidée de son mobilier grâce à l’IA, ainsi qu’une application mobile iOS. Le groupe prévoit également d’ajouter de nouvelles langues. Le retour d’AVendreALouer doit ainsi se poursuivre avec un catalogue élargi et de nouvelles façons de chercher un bien.

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