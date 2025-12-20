Agent immobilier : « Ton client local, c’est ton client dans toute la France », Jean-Marc Torrollion (Referral Immo)

Jean-Marc Torrollion, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, annonce le lancement de Referal Immo, une plateforme de recommandation entre agents immobiliers, pensée pour transformer la confiance en business.

Jean-Marc Torrollion, ex-président de la FNAIM, était au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, en direct du salon RENT. Il y a dévoilé Referral Immo, une nouvelle plateforme de mise en relation entre agents immobiliers, pensée pour transformer les leads en business, partout en France.

Quand un client de confiance vous parle d’un bien à vendre dans une autre région, pourquoi ne pas transformer cette information en opportunité d’affaires ? C’est l’idée défendue par Jean-Marc Torrollion, ex-président de la FNAIM, aujourd’hui entrepreneur, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

« Ton client local, c’est ton client dans toute la France », martèle Jean-Marc Torrollion, convaincu que le lien de confiance entre un agent et son client peut se monétiser au-delà des frontières géographiques. Avec deux associés, il vient de lancer Referral Immo, une plateforme pensée pour simplifier et sécuriser les recommandations entre agents immobiliers.

Un outil de connexion pour agents de confiance

Le principe de Referal Immo est simple : connecter des agents immobiliers pour qu’un client puisse être orienté vers un professionnel de confiance, même loin de chez lui. « Le référent met sur la plateforme le besoin de son client. Un algorithme sélectionne un agent récepteur, qui a 48 heures pour accepter. Ensuite, un contrat d’apport d’affaires se met en place automatiquement », explique Jean-Marc Torrollion.

Ce système repose sur la réciprocité : « L’émetteur note la qualité du travail du récepteur, et inversement. On valorise la qualité du service, pas seulement le résultat », précise-t-il.

Un marché à potentiel, inspiré du Québec et des États-Unis

Ce modèle, très répandu en Amérique du Nord, pourrait selon lui générer un chiffre d’affaires significatif en France. « Deux référals réussis par an, c’est deux clients satisfaits, et jusqu’à 100 000 euros de chiffre d’affaires en plus pour certaines agences », avance-t-il.

Referal Immo cible tous les professionnels, qu’ils soient indépendants ou affiliés à un réseau, à condition d’être rattachés à une carte professionnelle. « Moi je suis un libéral, et je crois que l’excellence peut venir de partout », souligne Jean-Marc Torrollion.

Une inscription gratuite, un modèle au succès

La plateforme, lancée il y a à peine un mois, a été présentée au RENT, où elle a reçu un accueil très positif. Le modèle économique repose sur la réussite : l’inscription est gratuite, et seule une commission de 5 % est prélevée sur les honoraires en cas de succès.

« On paye au résultat », résume Jean-Marc Torrollion. Un pari entrepreneurial qui prolonge son engagement dans le secteur immobilier, cette fois du côté de l’innovation et de la tech.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Jean-Marc Torrollion sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

