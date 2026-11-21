Bonne nouvelle pour les acheteurs : l’IA fera bientôt le tri des annonces à leur place. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Franck Le Tendre (Omny) explique comment les agents immobiliers peuvent se faire recommander.

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IA immobilière : La recherche de logement change de mains

Omny vient de recevoir le prix de la start-up Orpi, un peu plus d’un an après son lancement. Son cofondateur et dirigeant, Franck Le Tendre, y voit la confirmation de son pari : les acheteurs chercheront de moins en moins leur logement sur les portails. « On a construit un outil qui permet à ceux qui cherchent via des IA de trouver les biens directement dans l’inventaire des agents immobiliers, sans passer par les portails comme ils en ont l’habitude depuis vingt ans », résume-t-il.

Sa conviction : la recherche d’un logement ne se fera bientôt plus à la main. « De plus en plus, les IA vont agir pour le compte des humains. Elles vont leur laisser ce qu’ils savent très bien faire, c’est-à-dire choisir et négocier. Toutes les phases en amont, le tri, la recherche, le matching, elles les feront de manière beaucoup plus efficace », explique Franck Le Tendre. Le mouvement est déjà engagé, puisqu’un Français sur cinq commence sa recherche par l’IA. « Les gens n’iront plus passer des heures à scroller des annonces. Ils vont laisser une IA faire le boulot pour eux. Ça, c’est une révolution profonde », prédit-il.

Faut-il s’en inquiéter ? Pas à ses yeux. « L’IA reste un outil, une machine. À la fin, le contrôle revient toujours à l’humain. Ce n’est pas l’IA qui va choisir la maison pour vous, ni faire la visite, ni payer le notaire, encore que cela pourra arriver un jour », glisse-t-il. La dernière incise fera sourire les notaires. Ou pas.

Agent immobilier : Être recommandé par l’IA plutôt que visible

Pour les professionnels, le changement de décor est tout aussi net. « Pendant des années, les professionnels ont payé pour être visibles. Nous, on rentre dans l’économie de la recommandation. L’idée, c’est que leurs biens soient recommandés », pose Franck Le Tendre. Combien cela coûte-t-il ? « On peut commencer à utiliser la plateforme sans engagement à partir de 99 euros par mois, et nos gammes de prix montent en fonction des fonctionnalités utilisées », détaille-t-il.

Reste à changer de réflexes. « Pendant vingt ou trente ans, ils ont cherché à s’optimiser : comment passer de la cinquième page à la troisième, puis de la troisième au top 3. Toute cette logique est remise à plat par l’arrivée des IA, parce que l’IA fait une recommandation », observe-t-il. Beaucoup d’agents se demandent déjà s’ils seront recommandés par ChatGPT, Claude ou Gemini. Franck Le Tendre formule la question ainsi : « Comment faire en sorte que mon inventaire soit utilisable par une IA et que celle-ci, lorsqu’elle comprend le projet exprimé par un particulier, fasse la bonne recommandation et place mes biens dans sa petite synthèse ? »

Encore faut-il savoir par quel bout prendre le sujet. « L’IA est tellement partout que j’entends parfois la perplexité de nos clients, qui ne savent pas très bien par où commencer. Il est important de bien savoir ce qu’on cherche à faire », conseille-t-il.

Omny : Un parcours vendeurs et 120 contrats signés en une journée

Entrée dans ChatGPT en septembre, Omny s’adressait jusqu’ici aux acquéreurs, aux locataires et aux investisseurs. La start-up ajoute désormais un parcours pour les vendeurs. « Quand on détecte, dans le parcours, que la personne est propriétaire, on l’encourage à se servir aussi de notre IA pour estimer son bien et faire une analyse de marché. Elle obtient une fourchette, puis on l’encourage à rencontrer un professionnel, qui fera l’estimation finale », décrit Franck Le Tendre. L’agent immobilier garde donc le dernier mot sur le prix, et récupère au passage un contact. « On génère à la fois des leads acquéreurs et des leads vendeurs ultra qualifiés », assure le dirigeant.

Lancée en septembre 2025, Omny a ouvert sa plateforme au public à la fin de l’hiver, avec une promesse : passer des moteurs de recherche aux moteurs de réponse. Les professionnels suivent, à en croire son dirigeant. « Hier, on a signé 120 contrats en une seule journée. Cela ne peut pas être le fait du hasard : on est vraiment là où il faut et on répond à des attentes réelles », se félicite-t-il.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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