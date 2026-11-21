Et si les prochains mandats dormaient déjà dans le répertoire des agents immobiliers ? Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Nicolas Delauche (Optimhome) livre sa méthode pour « industrialiser la recommandation ».

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Prospection immobilière : Le répertoire avant la chasse aux nouveaux clients

Les taux remontent, les transactions pourraient ralentir, et bien des agents immobiliers se demandent où ils iront chercher leurs prochains mandats. Nicolas Delauche, arrivé cette année à la direction générale d’Optimhome, prend la question à rebours. « Mon conseil est simple : arrêtez de toujours chercher de nouveaux clients. Commencez par travailler ceux que vous avez. Appelez toute votre base, tout votre répertoire, parlez-leur de votre expérience et transformez-les tous en apporteurs d’affaires », recommande-t-il.

Ces appels ne relèvent pas de la simple courtoisie, et le directeur général du réseau de mandataires en fait l’une des recettes de sa méthode. « Ils doivent recommander des personnes, parce qu’ils vous connaissent. Cela doit être le socle pour arriver à industrialiser la recommandation », insiste-t-il.

Taux en hausse : « Ça permet aux meilleurs réseaux de se différencier »

Le conseil tombe au moment où la remontée des taux change la donne immobilière. Nicolas Delauche, qui assure d’abord en souriant ne pas avoir vu de morosité, ne conteste pas le virage pour autant. « Les taux d’intérêt remontent, on sent que le marché est en train de se tendre et qu’il risque d’y avoir un peu moins de transactions dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cela étant, ça permet aux meilleurs réseaux de se différencier », reconnaît-il.

Se différencier, chez Optimhome, passe par la technologie. Le réseau, qui se présente désormais comme une plateforme de services digitale et IA, dans le droit fil du virage IA engagé chez Capifrance et Optimhome, équipe ses conseillers pour remplacer les méthodes d’hier. « Il n’y a plus de pige téléphonique. Nous leur avons donc apporté un outil de prospection par IA, des outils pour publier directement sur les réseaux sociaux et un dispositif d’apporteurs d’affaires très fort », détaille le dirigeant, qui annonce par ailleurs des comptes dans le vert : « Sur les neuf premiers mois, nous faisons plus de 10 % de chiffre d’affaires acté, et le troisième trimestre est lui aussi positif. »

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Mandataires immobiliers : Six mandats en six mois et 60 % de recrues parrainées

Ces outils, il faut des conseillers pour s’en servir, et le réseau veut en recruter davantage. Mais lesquels ? « Il n’y a pas de profil type, on est parfois surpris par le succès de certaines personnes. Mais nous avons beaucoup de reconversions », observe Nicolas Delauche. D’où un programme de formation entièrement revu, pensé pour que les débutants produisent vite. « Il est très important pour nous que les conseillers qui nous rejoignent ne soient pas un simple numéro, mais qu’ils soient vraiment accompagnés et en mesure de faire six mandats en six mois », assure-t-il.

Pour les trouver, Optimhome s’applique le conseil qu’il donne à ses agents : la recommandation. Le réseau fonctionne en marketing de réseau (MLM), où chaque conseiller peut rapidement monter sa propre équipe. « Nos conseillers sont des ambassadeurs : ils recrutent eux-mêmes de nouveaux agents immobiliers, qui leur ressemblent », raconte Nicolas Delauche, avant de chiffrer le phénomène : « Aujourd’hui, 60 % de nos recrues viennent des conseillers immobiliers, donc du MLM. »

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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