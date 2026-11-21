RENT 2026 – Logiciel immobilier : « Modelo, une plateforme unique pour les quatre métiers de l’immobilier », Guillaume Girard (Septeo)
Un seul logiciel et une seule saisie pour la transaction, la gestion locative, le syndic et la location saisonnière : Modelo arrive en janvier. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Guillaume Girard (Septeo) dit ce qui change.
- Septeo transforme Modelo en plateforme unique pour la transaction, la gestion locative, le syndic et la location saisonnière, avec une seule saisie des données.
- Les premiers professionnels de l’immobilier accéderont à la nouvelle plateforme Modelo en janvier, annonce Guillaume Girard (Septeo).
- Un agent immobilier spécialisé dans la vente a intérêt à se mettre à la location et à la gestion locative, estime Guillaume Girard (Septeo).
- Septeo dit avoir investi un peu plus de 4 millions d’euros dans ses propres puces GPU pour faire tourner une IA hébergée en France.
Combien de logiciels ouvrez-vous chaque matin ? Septeo veut ramener le compte à un seul, que vous fassiez de la transaction, de la gestion locative, du syndic ou de la location saisonnière. Invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Guillaume Girard, directeur de l’écosystème et des partenariats de Septeo Pôle Immobilier, présente la nouvelle version de Modelo, à l’approche d’une année 2027 qu’il annonce difficile.
Présentée cet automne, la plateforme « sera disponible pour les pros à partir de janvier », annonce Guillaume Girard. « Modelo s’adresse désormais à l’ensemble des professionnels de l’immobilier : syndic, gestion locative, location saisonnière ou transaction. C’est une plateforme unique, avec un seul point d’entrée pour la donnée, une seule saisie », décrit-il. Fini, donc, l’empilement d’outils : « Jusque-là, les suites comptaient une vingtaine de solutions pour les plus complètes. »
2027, une année « costaud » : La location comme relais pour les transactionnaires
« 2027 sera une année costaud, avec une élection, des taux toujours plus hauts et un accès au crédit difficile, donc un ralentissement global du marché », prévient Guillaume Girard.
Modelo sera préparamétré selon le métier de l’utilisateur, mais ouvrira l’accès aux autres activités. Le marché de la location est intermédié à hauteur de 30 %, rappelle-t-il, et il y voit un relais pour les agences : « Pour un pur transactionnaire, il pourrait être intéressant de se mettre à la location et à la gestion locative. » Il reste confiant pour la profession : « C’est une filière résiliente, qui s’adapte, une filière humaine, donc intelligente. »
IA et données clients : « Assure-toi de savoir avec qui tu travailles »
La plateforme doit aussi accueillir les innovations « vibe codées » qui se multiplient depuis dix-huit à vingt-quatre mois. « J’ai une idée, je la prompte dans une IA généraliste et j’obtiens déjà un semblant de quelque chose qui fonctionne », résume Guillaume Girard. « Ce sont de petits vaisseaux pirates, qu’il faut malgré tout rattacher à un bateau plus costaud, qui tienne la route. »
Septeo met en avant une IA « souveraine » sur trois plans : ses propres modèles de langage, des puces GPU pour lesquelles Guillaume Girard évoque « un investissement d’un peu plus de 4 millions d’euros », et des infrastructures hébergées en France. Car que devient la donnée des clients saisie dans une IA généraliste ? « A-t-on envie qu’elle parte chez nos petits copains, au mieux européens, au pire de l’autre côté de l’Atlantique ou plus à l’Est ? », interroge-t-il.
« Les professionnels de l’immobilier exercent des professions réglementées », insiste-t-il. Son conseil à ceux qui ont déjà adopté l’IA : « Assure-toi de savoir avec qui tu travailles. »
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.