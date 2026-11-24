Et si votre prochain mandat venait de ChatGPT ? De votre fichier clients ? D’une agence concurrente ? Une cinquantaine de patrons de l’immobilier ont répondu à Mon Podcast Immo au RENT. Voici 7 leçons pour réussir en 2027.

Marché immobilier incertain, présidentielle en ligne de mire, intelligence artificielle, nouvelles stratégies de prospection, diversification des activités… Comment préparer son business pour 2027 ? Au salon RENT Ariane Artinian et Baptiste Julien Blandet ont interrogé une cinquantaine de dirigeants du secteur au micro de Mon Podcast Immo. Entre convictions partagées et divergences de fond, voici les sept leçons que MySweetImmo retient de ces échanges.

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1. Ne pas attendre la reprise du marché pour agir

À quoi les professionnels de l’immobilier doivent-ils s’attendre en 2027 ? Les patrons du secteur ne partagent pas tous le même diagnostic. Pour Loïc Cantin, président de la FNAIM, le constat est sévère : « Le marché aujourd’hui, il est en hibernation, et il ne faut pas que cette hibernation dure trop longtemps. » Romain Odano, directeur général de Nestenn, préfère relativiser : « On n’est pas en crise permanente, mais on est en mouvement permanent. »

L’appétit des Français pour la pierre, lui, ne semble pas avoir disparu. « Même dans un contexte compliqué, les Français recherchent de la propriété », observe David Benbassat, président de Bien’ici. Reste l’inconnue politique. « 2027, ça va être un premier semestre, on va dire, un peu compliqué. On a l’habitude, c’est une année d’élections présidentielles », prévient Michaël Benchabat, président fondateur de MeilleursBiens. D’où la demande de Guillaume Martinaud, président de la coopérative Orpi : « Il faudrait un pacte républicain sur le logement. »

Le conseil MySweetImmo : Construisez votre prévisionnel 2027 sur un premier semestre difficile. Les chantiers qui ne dépendent pas du marché, eux, se lancent maintenant.

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2. Aider ses clients à sortir de l’attentisme

Comment convaincre un vendeur qui espère une remontée des prix ou un acheteur qui attend une baisse des taux ? Jonathan Le Corronc Clady, vice-président de la FNAIM Région Sud, a un argument simple pour les vendeurs : « Il vaut mieux vendre aujourd’hui moins cher », car « quand on vend moins cher, on rachète aussi moins cher ».

Du côté du financement, rien ne garantit que patienter sera payant. « La hausse des taux n’est sans doute pas terminée », avertit Bruno Rouleau, délégué général de la Fédération du Courtage en Crédit. Philippe Buyens, directeur général de Capifrance, tranche : « Il n’y a pas de bon moment pour vendre, il n’y a pas de bon moment pour acheter. »

Le conseil MySweetImmo : Au vendeur qui veut attendre, présentez l’opération complète, vente et rachat, plutôt que le seul prix de vente. À l’acheteur, rappelez que les taux peuvent encore monter.

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3. Repenser sa visibilité à l’heure de ChatGPT

Et si vos prochains mandats venaient de ChatGPT ? Chez Guy Hoquet, le phénomène n’est déjà plus théorique. « Une partie de nos leads, notamment d’estimation, nous viennent de ChatGPT, Gemini ou Claude. Cela commence gentiment à arriver », confirme Delphine Herman, porte-parole du réseau.

De quoi remettre en cause le modèle des portails d’annonces ? Les principaux intéressés divergent. « Les portails n’existeront plus dans quatre ans », pronostique Stéphane Anfosso, CEO de Figaro Classifieds. Baptiste Capron, directeur général de SeLoger, relativise, chiffre à l’appui : « Seulement 2 % du trafic de SeLoger vient des intelligences artificielles. »

Ce qui change, c’est la manière d’être trouvé. Un assistant ne déroule pas dix pages d’annonces, il en recommande quelques-unes. « Pendant des années, les professionnels ont payé pour être visibles. Nous, on rentre dans l’économie de la recommandation », résume Franck Le Tendre, cofondateur d’Omny. Les acteurs historiques entendent bien prendre leur place dans ce nouvel écosystème. « À nous de devenir finalement l’IA de l’immobilier », ambitionne Nicolas Faure, directeur général de Résidences Immobilier et de Maisons & Appartements.

Attention toutefois à ne pas sacrifier les canaux d’acquisition qui fonctionnent déjà. « Il ne faut surtout pas laisser tomber Google », prévient Jérémy Lacoste, directeur général d’Eskimoz.

Le conseil MySweetImmo : Testez votre présence dans les réponses de ChatGPT, Gemini et Claude sur votre marché local, sans lâcher votre référencement Google.

4. S’emparer de l’IA pour renforcer sa valeur ajoutée humaine

L’intelligence artificielle menace-t-elle le métier d’agent immobilier ? Pour François Gagnon, président d’ERA France, le risque est ailleurs : « Ce qu’il faut bien garder en tête, c’est que celui ou celle qui ne sait pas se servir de l’IA sera remplacé par celui ou celle qui sait se servir de l’IA. »

La taille du réseau ne constitue d’ailleurs pas nécessairement un avantage. « Ce sont les petites structures aujourd’hui qui ont un avantage compétitif », assure Olivier Le Gallo, président de Capifrance et d’Optimhome.

Les éditeurs de logiciels accélèrent eux aussi leurs investissements. « Nous avons nos propres LLM », annonce Jésus Diaz, directeur général de Septeo Proptech, en parlant de ces modèles qui font fonctionner les assistants comme ChatGPT.

Mais à quoi bon gagner du temps si ce n’est pas pour mieux accompagner ses clients ? « La zone de génie de nos conseillers, c’est l’humain, c’est le terrain, c’est le contact, c’est le relationnel », insiste Samuel Caux, président d’eXp France.

Le conseil MySweetImmo : Listez les tâches que l’IA peut vous prendre, et décidez à l’avance où ira le temps gagné : rappels clients, visites, terrain.

5. Travailler son fichier et ses mandats avant de chercher de nouveaux clients

Et si votre prochain mandat se trouvait déjà dans votre fichier clients ? Depuis le 11 août 2026, la pige, ce démarchage téléphonique des particuliers qui vendent seuls, est strictement encadrée, et les méthodes changent. « Mon conseil est simple : arrêtez de toujours chercher de nouveaux clients. Commencez par travailler ceux que vous avez », recommande Nicolas Delauche, directeur général d’Optimhome.

Encore faut-il mériter cette recommandation. Xavier Belvaux, président de WIF Group, rappelle un fondamental du métier : « La priorité, c’est de rappeler son client, c’est de tenir ses engagements. » Dans l’immobilier de prestige, les attentes évoluent également. « Dans le luxe, les clients ne cherchent plus un bien, ils cherchent une expérience », constate Julia Cohen, porte-parole de Belles Demeures.

Autre levier, le partage des mandats exclusifs : le vendeur garde un seul interlocuteur, mais son bien est proposé aux acheteurs de plusieurs agences. Pour une agence adhérente, Bahi Khoury, président de l’association Amanda, chiffre le gain à « près de 38 000 euros hors taxe de chiffre additionnel ».

La diffusion des annonces, enfin. Les agences pourront bénéficier d’une visibilité supplémentaire sans surcoût, assure Jean-Adrien Hocquemiller, directeur commercial et développement stratégique de leboncoin immo : « Diffuser sur AVendreALouer, ça ne va pas coûter plus. »

Le conseil MySweetImmo : Avant d’acheter de nouveaux contacts, rappelez vos anciens clients. Et regardez ce que le partage de mandats exclusifs pourrait vous rapporter sur votre secteur.

6. Diversifier ses activités pour moins dépendre des transactions

Quand les ventes ralentissent, que faire des mandats qui ne partent pas ? Les louer, répond François Moerlen, fondateur et président de Locagestion : « Plutôt que de laisser partir ces mandats, elles mettent les biens en location pour les occuper et les valoriser », explique-t-il à propos des agences partenaires de sa centrale de gestion. Guillaume Girard, directeur de l’écosystème et des partenariats de Septeo Pôle Immobilier, fait le même calcul, en rappelant que le marché de la location n’est intermédié qu’à hauteur de 30 % : « Pour un pur transactionnaire, il pourrait être intéressant de se mettre à la location et à la gestion locative. »

Encore faut-il ne pas partir seul. « Se lancer seul dans la gestion locative n’est jamais une très bonne idée quand on part de zéro. Avec moins de 100 lots, on n’est pas rentable », prévient François Moerlen, dont le métier est justement de gérer pour le compte des agences.

Autre piste, le viager. « Le marché va être explosif », anticipe Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo, chiffre à l’appui : « 76 % des plus de 75 ans sont propriétaires de leur logement. Et quand on est propriétaire de son logement, on peut vendre en viager. » Son réseau propose aux agences de s’y mettre sans changer d’enseigne : « La compétence immobilière est conservée par l’agent immobilier, la compétence viagère est assurée par Viagimmo. »

Les logiciels suivent le mouvement. Septeo annonce pour janvier « Modelo, une plateforme unique pour les quatre métiers de l’immobilier » : la transaction, la gestion locative, le syndic de copropriété et la location saisonnière.

Le conseil MySweetImmo : Choisissez une seule activité complémentaire et chiffrez-la avant de vous lancer. En gestion locative, François Moerlen fixe le seuil de rentabilité à 100 lots.

7. Miser sur le collectif pour gagner en performance

Les dirigeants d’agence eux-mêmes éprouvent le besoin de confronter leurs pratiques. Au Top 100 Immobilier, cercle réservé aux agences réalisant plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires, l’apprentissage se fait entre pairs. « En fait, ils se coachent eux-mêmes. Le contenu n’est pas chez nous, il est chez les membres », observe son cofondateur Sébastien Tedesco.

La formation se réinvente aussi. Ancien agent immobilier devenu formateur, Thierry Galdeano a consacré trois ans et demi à la conception de Winimmo, un jeu de société dans lequel chaque bonne réponse rapporte un mandat. « C’est un jeu qui permet de réviser l’immobilier pour les expérimentés, avec des questions juridiques et des questions commerciales, et d’apprendre le métier pour les débutants », explique-t-il.

La question du collectif se pose également au sein des réseaux. Christine Cadrot, ancienne dirigeante de Proprietes-privees.com, adresse ainsi un message aux mandataires immobiliers : « C’est vous qui créez la valeur des réseaux, donc ne l’oubliez pas. » Chez l’Adresse, le président Brice Cardi, candidat à un quatrième mandat, annonce : « Oui, je vais redemander la confiance de mes associés. »

Le collectif, c’est aussi la solidarité. Agent immobilier Orpi à Nice, Jacques Agid a fondé en 2021 l’association Les agents immobiliers ont du cœur, connue pour ses soirées au profit des Restos du Cœur. « La dernière a généré quand même 60 000 euros de bénéfices reversés aux Restos », se félicite-t-il. Prochain rendez-vous le 16 décembre à Lyon, au Matmut Stadium de Gerland, avec Sébastien Chabal pour parrain.

Reste enfin à prendre de la hauteur sur les transformations de l’habitat lui-même. Vieillissement de la population, vivre-ensemble, nouvelles manières d’habiter : autant de sujets abordés lors de TEDxleboncoin, dont Sophie Bourg, directrice du marketing et de la communication de leboncoin immo, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDxParis, nous ont raconté les coulisses.

Le conseil MySweetImmo : Trouvez votre cercle de pairs, club, réseau ou syndicat, pour confronter vos pratiques. Et faites réviser vos équipes, même en jouant.

Retrouvez toutes ces interviews dans Mon Podcast Immo et en vidéo sur la chaîne YouTube de MySweetImmo. Et ce n’est pas fini ! Coline Sinquin, Marc Lebel, Benoit Galy, et bien d’autres acteurs de l’immobilier seront prochainement à l’affiche.

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