Christophe Famechon rejoint Emeria comme SVP Customer Relations. Passé par AOL, Fnac Darty et SFR, il pilotera la stratégie de relation client du groupe et de Foncia.

Christophe Famechon rejoint le groupe Emeria en tant que SVP Customer Relations. Il aura pour mission de piloter la stratégie de relation client de Foncia et du groupe. Rattaché à Bruno Vaquette, CEO d’Emeria, il intègre le Group Leadership Management Committee et le comité de direction de Foncia.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la relation et l’expérience client, il accompagnera les équipes et les pays dans l’amélioration de la satisfaction client. Il favorisera le partage des bonnes pratiques, renforcera les standards de qualité de service et contribuera à simplifier les parcours clients.

Il s’appuiera sur l’expertise des équipes, la plateforme digitale du groupe, les données et l’intelligence artificielle pour mieux anticiper les besoins des clients. L’objectif est de permettre aux collaborateurs de consacrer davantage de temps au conseil et à l’accompagnement.

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Un parcours chez AOL, Fnac Darty et SFR

Diplômé de l’ESCP, Christophe Famechon débute dans les télécommunications en Argentine, avant de rejoindre AOL France, où il dirige le service client puis les opérations européennes. Il poursuit son parcours chez Fnac Darty, dont il devient directeur de la relation client en 2017. Après une mission auprès du service client de LVMH, il rejoint SFR–Altice France en 2024 comme directeur du service client, puis de la relation et de l’expérience client grand public.

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