96 % des requêtes immobilières génèrent un aperçu IA sur Google, selon Jérémy Lacoste (Eskimoz). Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, il explique comment une agence peut y figurer et se faire citer par ChatGPT.

Invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Jérémy Lacoste, directeur général de l’agence de marketing digital Eskimoz, range l’immobilier, avec le luxe et le tourisme, parmi les trois secteurs où l’usage de l’IA est le plus avancé en France. Selon une étude récente qu’il cite, 40 % des recherches immobilières commencent ou finissent sur un moteur IA.

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Aperçus IA de Google : L’immobilier, secteur le plus exposé

Faut-il pour autant délaisser Google au profit de ChatGPT ? « Il ne faut pas laisser tomber Google, surtout pas. Ça reste le cœur du métier, ce qui génère du business », prévient Jérémy Lacoste. Le moteur de recherche affiche désormais ses propres réponses générées par l’IA, au-dessus de la ligne de flottaison. « 96 % des requêtes immobilières génèrent un aperçu IA aujourd’hui. La moyenne en France, c’est 50 % », chiffre-t-il.

Un bon classement dans les résultats classiques ne garantit pas d’y figurer. « On peut très bien être numéro un sur une requête en SEO, donc sur Google, et être invisible en GEO sur cette même requête », observe le dirigeant.

Référencement IA : Avis clients, médias et YouTube comptent autant que le site

« Si on ne travaille que son site, c’est 50 % du job. C’est ce qui marchait il y a deux ans », tranche-t-il. L’autre moitié se joue sur les sources tierces : forums, réseaux sociaux, médias et sites d’avis. Les agences doivent collecter ces avis, et surtout y répondre. « Ce sont des signaux très positifs qu’on envoie à Google, mais aussi aux moteurs IA, qui utilisent cette base de données pour générer des réponses », explique-t-il.

La vidéo pèse plus lourd encore. « Aujourd’hui, YouTube, c’est la source numéro 1 pour être repris sur ces aperçus. Les marques qui ne font pas de YouTube hypothèquent leur chance d’être reprises », insiste Jérémy Lacoste.

Quant aux contenus rédigés avec l’IA, ni Google ni ChatGPT ne les pénalisent. « Ce qui est pénalisé, c’est le mauvais contenu », précise-t-il. Il recommande toutefois de les relire avec sérieux : d’après l’étude qu’Eskimoz a menée avec Ipsos, le taux de confiance dans les réponses des moteurs IA reste inférieur à 30 %.

Aux professionnels qui jugent négligeable le trafic venu de ChatGPT, il répond que le parcours démarre souvent sur un moteur IA et se termine sur Google. « Beaucoup de requêtes finissent en conversion sur votre site via Google et ont commencé sur ChatGPT », fait-il valoir. Son conseil : se lancer, un canal à la fois. « Il n’est pas nécessaire d’avoir des budgets astronomiques », assure-t-il.

Interview réalisée par Ariane Artinian au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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