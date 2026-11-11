Observatoire de l’immobilier digital : Faut-il être partout sur le web ?

Qu’est-ce qui donne envie de contacter un agent immobilier ? Annonces, photos, avis, site d’agence… Le premier Observatoire de l’immobilier digital, dont MySweetImmo est partenaire, confronte les pratiques des professionnels aux attentes des particuliers.

Portails, réseaux sociaux, sites d’agences, intelligence artificielle… Les professionnels multiplient les présences en ligne. Mais qu’est-ce qui donne vraiment envie de les contacter ? Dévoilé au salon RENT, le premier Observatoire de l’immobilier digital* croise les réponses de 904 professionnels et de 1 174 particuliers. Son principal enseignement ? La confiance se gagne d’abord avec des informations complètes, fiables et cohérentes.

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Annonces et photos : La confiance se joue dans les détails

C’est l’un des enseignements les plus nets de l’étude. Pour 59 % des particuliers interrogés, une annonce très complète renforce la confiance. À l’inverse, 59 % citent les photos trompeuses ou trop retouchées parmi les éléments qui la font perdre.

La transparence sur les honoraires et les défauts du bien arrive ensuite parmi les facteurs de confiance, à 41 %. Les signes de présence numérique sont moins souvent retenus sur cette question : la publication régulière de contenus est citée par 7 % des répondants, la présence sur les réseaux sociaux par 2 %.

« Les particuliers ne demandent pas aux professionnels d’être partout, ils leur demandent d’être vrais. Une annonce complète, des honoraires annoncés, une photo fidèle : c’est cela qui crée la confiance, bien plus qu’un compte Instagram bien tenu. Le digital immobilier a un problème d’information avant d’avoir un problème de visibilité », souligne Ariane Artinian, fondatrice de MySweetImmo, partenaire de l’Observatoire.

Les photos restent aussi le format le plus cité pour donner envie d’en savoir plus sur un logement : 76 % des particuliers les retiennent. Or, parmi les professionnels qui utilisent l’IA, 73 % s’en servent pour retoucher leurs photos. Une photo peut mettre un logement en valeur sans le dénaturer. Le risque commence lorsqu’elle promet ce que la visite ne montrera pas.

Portails, site et avis clients : Où les particuliers cherchent et choisissent

Les agents et conseillers immobiliers ont largement adopté les outils numériques : 86 % des professionnels interrogés diffusent sur les portails. Les particuliers y commencent généralement leur parcours par la recherche d’un bien : pour 81 % des répondants, les portails figurent parmi les premiers réflexes, et aucun autre canal ne dépasse 24 %.

Pour choisir un agent immobilier, les réflexes changent. Parmi les particuliers interrogés, 44 % déclarent qu’ils iraient d’abord sur le site de l’agence, devant Google (33 %) et les portails (31 %). Le site obtient d’ailleurs la meilleure note moyenne d’influence sur le choix final, 6,4 sur 10, juste devant les portails, à 6,3. Le passage par Google permet aussi de vérifier qui est le professionnel : les particuliers y consultent son site, ses avis ou sa fiche d’établissement. L’annonce fait découvrir un logement ; le site et les avis aident ensuite à choisir à qui s’adresser.

Les avis clients occupent une place particulière dans l’Observatoire. Parmi les professionnels qui les travaillent, 55 % les classent parmi les canaux qui leur apportent le plus de mandats, quand les portails n’obtiennent que 31 % sur ce critère. Ces chiffres reflètent le ressenti des professionnels, pas un décompte des mandats signés.

Sur Google, les avis positifs et le site du professionnel donnent autant envie de prendre contact : chacun recueille 45 % des réponses. Les avis sont devenus « un critère central pour les algorithmes de recommandation des IA », affirme Anaïg Nouvel, directrice générale d’Immodvisor. Elle recommande de combiner les sources d’avis : « Le combo gagnant ? Associer avis Google et avis garantis par un tiers de confiance. »

Réseaux sociaux et IA : Des usages différents selon les publics

Sur les réseaux sociaux, les deux enquêtes font apparaître des usages différents : 82 % des professionnels les utilisent, mais 8 % des particuliers y commencent une recherche immobilière et 9 % y chercheraient un professionnel. Leur influence moyenne sur le choix de ce dernier atteint 3,6 sur 10.

Les réseaux sociaux gardent toutefois une place importante chez les plus jeunes : 38 % des 18-24 ans les citent pour chercher un professionnel. Et parmi les particuliers qui les intègrent à leur parcours immobilier, 59 % disent avoir déjà eu envie de contacter un professionnel après avoir vu ses contenus.

L’intelligence artificielle est, elle aussi, bien installée dans les pratiques professionnelles : 89 % des répondants l’ont déjà utilisée dans leur activité. Côté particuliers, quatre sur dix y ont eu recours pour une démarche immobilière. Elle sert notamment à estimer, comparer et comprendre des documents ; le choix d’un agent reste un usage moins fréquent, cité à 7 %.

Jérémy Lacoste, directeur général d’Eskimoz, invite toutefois à ne pas négliger les assistants : « L’IA ne choisit pas à la place du vendeur, mais elle décide de qui entre dans la comparaison. » Il précise : « L’IA ne fait donc pas encore office de canal d’acquisition, mais elle sert déjà de filtre en amont. »

Pour répondre aux particuliers, les assistants IA les orientent notamment vers des portails immobiliers, des sites d’agences et des médias spécialisés. Les informations déjà publiées restent donc au cœur du parcours. Pour les professionnels, la question est aussi de savoir s’ils seront recommandés par les assistants IA. L’Observatoire précise toutefois que ses données mesurent l’usage volontaire et déclaré de l’IA. Elles ne couvrent pas l’exposition aux fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées aux moteurs de recherche.

Les professionnels utilisent les outils numériques, mais ne savent pas toujours ce qu’ils leur rapportent. Les portails représentent un poste de dépense important : 39 % des professionnels qui les utilisent y consacrent au moins 1 000 euros par mois. Pourtant, 28 % des professionnels ne mesurent pas l’efficacité de leur communication. Un quart ne connaît pas son budget digital annuel. Seuls 12 % suivent le coût d’un contact ou de l’acquisition d’un client.

« Commencez par les chiffres de base : rendez-vous vendeurs, mandats rentrés, ventes », recommande Vincent Lecamus, cofondateur d’Immo2. Comparer ces résultats aux dépenses permet ensuite de décider où investir.

La communication en ligne peut aussi décourager les particuliers. Parmi les répondants, 12 % déclarent avoir déjà renoncé à contacter un professionnel pour cette raison. Ce chiffre ne mesure ni des clients effectivement perdus ni un manque à gagner. Il rappelle qu’une information incomplète, une photo jugée trompeuse ou des messages incohérents peuvent interrompre le parcours avant le premier échange.

Les professionnels continuent aussi à prospecter hors ligne : 85 % utilisent au moins un support physique, notamment les flyers et le boîtage, cités par 57 % des répondants. Cédric Leroux, directeur des stratégies web de Nestenn, souligne la complémentarité du boîtage et du numérique : « Lorsqu’il est réalisé dans les règles, le boîtage ne concurrence pas le digital, il le nourrit. Il crée le premier contact, que le site et les avis en ligne viennent ensuite conforter. »

Méthodologie

L’Observatoire de l’immobilier digital 2026 repose sur deux enquêtes en miroir menées entre fin août et septembre 2026 auprès de 904 professionnels de l’immobilier et de 1 174 particuliers ayant effectué une recherche immobilière au cours des douze derniers mois. Selon la méthodologie publiée, les résultats concernant les particuliers ont été redressés pour refléter la population.

En savoir plus sur l’Observatoire de l’immobilier digital.

*L’Observatoire réunit leboncoin immo, MySweetImmo, Septeo, Nestenn, Immo2 et Immodvisor.

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