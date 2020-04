Covid-19 : Orpi mise sur la visio-estimation et débloque 10 millions d’euros pour ses adhérents

Orpi lance un service d’estimation en vidéo pour avancer sur son projet immobilier pendant le confinement et un plan de soutien de 10 millions d’euros pour accompagner ses adhérents.

Vidéo estimation pour clients confinés

Pas question pour Christine Fumagalli de laisser ses clients confinés face à un marché à l’arrêt. « Si la sortie de crise reste une équation difficile à résoudre, il était nécessaire, à notre échelle, de leur montrer que nous sommes là et de les aider à mieux appréhender la suite, explique la présidente du réseau ORPI. Pour recréer de l’activité sur un marché ralenti par la crise sanitaire et des rencontres immobilières en mode 3.0, le réseau coopératif a mobilisé son équipe marketing et ses compétences digitales pour lancer -en un temps record, un outil d’estimation à distance. « L’agilité de la coopérative nous permet aujourd’hui de développer ce type de service 100% digital en quelques jours« , se félicite Christine Fumagalli.

Pour en bénéficier, vous devrez remplir un formulaire de prise de contact en ligne. Suivra un entretien téléphonique pour faire le point sur votre projet immobilier, une visite du bien par vidéo conférence, et la remise d’une première estimation du bien commentée par téléphone par un conseiller. L’estimation vous satisfait ? Le service vous permet d’aller jusqu’à la signature d’un mandat de vente. Une visite sera organisée à la fin du confinement pour ajuster le prix de vente si besoin.

Vous vous demandez combien vaut votre appartement ? Rendez-vous sur ici !

« Grâce à ce nouvel outil, nous pouvons rendre concret et possible l’estimation d’un bien à distance par nos professionnels et poursuivre l’animation de cette chaîne de l’habitat du mieux possible, poursuit Christine Fumagalli. C’est aussi une manière de contribuer aux efforts des notaires qui ont mis place la signature à distance d’acte notarié. Pour nos clients, cette solution apporte une plus-value au rôle de conseil et d’accompagnement que doit proposer l’agent immobilier, quelles que soit les circonstances. »

Plan de soutien de 10 millions d’euros pour les 1000 associés du réseau



Premier réseau d’agences immobilières en France avec 1300 points de vente, la coopérative ORPI réunit 1000 associé, entrepreneurs indépendants et plus de 7000 collaborateurs. « Le gouvernement a mis en place différentes mesures économiques pour soutenir les entreprises de notre pays. À notre échelle, il était primordial de prendre nos responsabilités pour proposer l’aide et l’accompagnement économique nécessaire à nos adhérents, explique Christine Fumagalli. Forts des valeurs d’entraide et de solidarité qui animent la coopérative, nous avons lancé un plan d’économie et de soutien de plus de 10 millions d’euros, entièrement destiné à nos adhérents. Nous souhaitons avant tout soulager à court terme la trésorerie de nos 1000 associés durant cette période anxiogène en les exonérant totalement des cotisations du mois d’avril et en reportant celles des mois de mai et juin.

Prêt Garanti par Orpi (PGO) pour les associés en difficulté

Nous avons également créé un fonds de solidarité à destination des associés les plus en difficulté. L’objectif est d’assurer la solvabilité de ces derniers pour que la crise sanitaire que nous traversons les impactent le moins possible. Au même titre que le prêt d’état garantie (PGE), nous leur proposons un prêt garanti par Orpi (PGO). C’est un moyen de compléter les aides mises en place par l’État et de porter notre responsabilité d’acteur économique français. Depuis sa création, le réseau repose sur le collectif, ce plan d’économie et de soutien est une nouvelle preuve de la force du modèle coopératif mêlant agilité, proximité et solidarité», déclare Christine Fumagalli, Présidente d’Orpi.