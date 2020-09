MySweet’Art by Gang Flow : XIII, sublime instant de réflexion sur la nature humaine avec Quatuor Ardeo

Playlist. Chaque mois, Anne-Sandrine Di Girolamo, fondatrice de Gang Flow présente un coup de cœur musical : Sublime XIII, magnétiques pays sombres du Quatuor Ardeo (Klarthe).

Black angels, George Crumb

Au-delà. Voilà donc le mot clé autour duquel l’oeuvre centrale du disque s’articule. Cette oeuvre c’est Black Angels de George Crumb, composé et créé en 1970, en pleine guerre du Vietnam. Cette pièce pétrie de symbolisme, truffée de références musicales du passé défie aussi toutes les lois du quatuor, avec des instruments électrifiés et le recours à des sons percussifs ou vocaux de toutes sortes, assurés par les quatre instrumentistes eux-mêmes et à tour de rôle.

Treizième madrigal, Monteverdi

Très empreint de mysticisme, Black Angels est placé au cœur du disque par le Quatuor Ardeo. Il est amené, cité, explicité grâce à plusieurs autres pièces majeures du répertoire baroque ou classique. Premier exemple de cette explication de texte par la juxtaposition d’oeuvres, une transcription du début du 13eme madrigal de Monteverdi, écrit sur le sonnet 164 de Petrarque. Une splendeur.

Treizième quatuor à cordes, Schubert

Voici le moment d’évoquer le chiffre 13, chiffre éponyme du disque. Non seulement, au coeur de la pièce de Black Angels les chiffres 7 et 13 jouent un rôle central dans cette pièce toute symbolique. Mais aussi, le quatuor propose à l’écoute dans ce disque le treizième quatuor à Cordes D.804 de Schubert, interprété de façon magnifique par nos quatre musiciennes. Une pièce douloureuse et désespérée pour évoquer (encore) autrement, mais encore, l’angoisse devant la mort.

Et puis…

Il vous restera à savourer, en écho à deux sections symétriques de Black Angels, la pavane et chaconne de Purcell. Et puis, toujours de façon aussi cohérente par rapport à Black Angels, le Quatuor Ardeo propose deux transcriptions splendides des Lieder La Mort et la jeune fille et Les Dieux de la Grèce de Schubert.

Voilà donc un très très beau disque. Une leçon d’histoire de la musique ? Peut-être à en lire le livret très précis. Mais, ce que je retiens de l’écoute de ce disque, c’est sa cohérence, la maturité des interprétations et la profondeur de son message. L’homme face à la mort, aux prises avec des mondes douloureux, de l’infiniment petit et personnel, au plus immense et indicible. Ce disque s’écoute en fermant les yeux. Il est un sublime instant de réflexion sur la nature humaine.

XIII du Quatuor Ardeo, disque profond, à la sonorité mature, est disponible chez Klarthe.

Anne Sandrine Di Girolamo est fondatrice de Anne Sandrine Di Girolamo est fondatrice de Gang-Flow , le média de la musique classique.