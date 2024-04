Cannes : Zuma ouvre son premier restaurant en France sur la Croisette

Zuma a annoncé l’ouverture officielle de son premier restaurant en France, Zuma Cannes, prévue le 15 mai 2024. Situé au sein du légendaire Palm Beach, pointe de la Croisette, le restaurant sera ouvert pour le Festival de Cannes et s’apprête à devenir un nouveau lieu de prédilection pour les stars du cinéma et les célébrités.

Entre éléments naturels et design classique

Zuma sera le premier restaurant à ouvrir ses portes après la rénovation de Palm Beach, lieu historique et mythique à Cannes. Inauguré en 1929, Palm Beach était un symbole de l’âge d’or, accueillant des galas renommés, des cabarets à la mode et de grandes personnalités du monde entier.

Le tout nouvel établissement de Zuma mettra en valeur l’harmonie des éléments naturels dans sa décoration, tels les emblématiques tables de pierre et le bois, dans un design classique, épuré et intemporel. Zuma Cannes disposera d’une grande terrasse aménagée selon la technique japonaise du « Shakkei » (littéralement « paysage emprunté »), brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. L’entrée se fera par un tunnel au plafond bas, un passage permettant aux invités de laisser derrière eux de manière symbolique leur quotidien afin d’entrer physiquement et en pleine conscience dans un nouvel univers.

Dès l’entrée se trouvera un accès à une grande salle à manger privée ainsi qu’à plusieurs espaces événementiels pouvant répondre à tous types de besoins. Ouvert exclusivement pour le dîner, le restaurant accueillera des DJ, rappelant les fêtes de l’âge d’or de Palm Beach. Avec une salle de restaurant complète et un comptoir à sushi et grill robata, il sera ouvert tout au long de l’année, permettant ainsi de profiter du concept contemporain d’izakaya de Zuma sur la Côte d’Azur.

À lire aussi Paris 16ème : Le restaurant L'Oiseau Blanc confirme sa deuxième étoile au Guide Michelin

Des plats japonais emblématiques

Au menu, Zuma Cannes proposera des plats emblématiques tels que l’Otoro tranché servi avec du dashi de tomate fumée et du caviar osciètre, ou encore le toro maki spécial et les croquettes de bar chiliennes dans une vinaigrette au gingembre et au piment. Le tartare de bœuf au poivre de Sansho, au myoga et à la truffe noire fera partie des plats signatures, servis exclusivement à Zuma Cannes et dont la préparation se fera à la table des convives. Enfin, la pavlova aux fruits exotiques, chantilly fleur de cerisier et sorbet à la mangue sera le dessert parfait d’un dîner sur la Côte d’Azur.

« Palm Beach à Cannes était un choix évident pour nous lorsque nous avons décidé de nous implanter en France, il fait écho à tout ce que représente Zuma : l’excellence, la qualité et le bon temps ! », déclare le cofondateur Rainer Becker

Une terrasse spacieuse avec des voiles rétractables permettra aux invités de profiter des repas en plein air, tout en s’imprégnant de la vue sur la baie de Cannes, véritable carte postale de la Côte d’Azur.

Pour en savoir plus : Zuma Cannes, Palm Beach Cannes, Place Franklin Roosevelt, 06400. Ouvert à partir du 15 mai 2024, du lundi au dimanche, de 18h00 à 23h30.

Source : Zuma