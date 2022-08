Immobilier de prestige Centre-Loire : Le pouvoir d’attraction des mi-mi

Temps de lecture estimé : 3 min

Comptez 494 033 euros en moyenne pour un bien de prestige en Centre Loire

Le prix de vente moyen d’un bien de prestige en Centre Loire s’inscrit à 494 033 € au premier semestre 2022 et se situe actuellement à 999 000 euros selon l’agence Mercure Centre Loire.

Les résidences mi-principales, mi-secondaires ont la cote

Les acquéreurs ont généralement entre 45 et 60 ans, et sont souvent des cadres ou exerçant des professions libérales, cherchant une résidence mi-principale, mi-secondaire. Ils apprécient la beauté des paysages campagnards, la richesse du patrimoine architectural de la région où l’on trouve aussi bien de belles maisons de campagnes que des petits châteaux de la Loire, et la proximité avec Paris notamment par les axes routiers.

Les demandes observées pour le groupe immobilier Mercure en Centre-Loire concerne des biens aux alentours de 600 000 €, faisant office de résidences secondaires ou mi-mi (mi secondaires – mi principales).

La remontée des taux et l’inflation pourraient ralentir le marché

Cependant, le contexte économique tendu que connait cette année, avec notamment la remontée des taux, ou l’inflation, conduit à repenser les investissements dits de plaisir, non nécessaires. Les résidences secondaires font partie de cette catégorie et il est possible que le second semestre 2022 et que le début de l’année 2023 soient alors ralentis par des acquéreurs préférant la prudence.

2 biens à vendre en Centre-Loire

Maison de maître de charme près de Montargis : à vendre 955 000 €

A proximité de Montargis, dans un bourg commerçant situé à moins d’une heure de Paris, se trouve cette Maison de maître de charme qui profite d’un parc de plus d’un hectare dans un environnement calme avoisinant le canal d’Orléans ainsi que des espaces boisés.

Construite en 1840 sur un plan rectangulaire flanqué de deux ailes, cette propriété dispose de neuf chambres et trois salles de bains et de grands espaces de vie. Entièrement rénovée et habitable, elle a tout de même conservé l’ensemble de ses éléments de décor d’origine.

Cette propriété dispose de deux dépendances et d’un charmant extérieur composé de grandes pelouses, d’un vergé et d’un potager.

Château datant du début du XXème à Vatan, dans l’Indre : à vendre 948 000 €

Situé à Vatan, dans l’Indre, ce château datant du début du XXème siècle construit dans un parc à l’anglaise de six hectares est un véritable morceau d’histoire. D’une surface de plus de 400 m², il se compose de belles pièces de réception ainsi que de onze spacieuses chambres. Son architecture, atypique, est plaisante et complexe : le corps de bâtiment est dissymétrique, présentant tours, saillies et pavillons, la toiture en ardoise est haute et privilégie les pyramides. Avec un parc à l’anglaise doté d’une piscine couverte et d’un bois de quatre hectares, le calme ambiant de ce château est un véritable havre de paix.