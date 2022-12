Résidence secondaire : Les clients de Mansio bénéficient des services de Pretto

Temps de lecture estimé : 3 min

Le nombre de résidences secondaires ne cesse de croître depuis 40 ans ; elles représentent aujourd’hui, selon l’INSEE, environ 10% du parc de logement total en France. En effet, l’attrait des Français pour ces dernières a fortement augmenté depuis la crise sanitaire : sous l’effet d’un désir accru de dépaysement et d’un désamour progressif envers les grandes métropoles, les propriétaires perçoivent de plus en plus la résidence secondaire comme un investissement affectif et de confort.

Un contexte économique plus compliqué pour acheter une résidence secondaire

Le contexte économique en cette rentrée 2022 est cependant à prendre en considération : triplement du coût du crédit immobilier entre le début et la fin de l’année 2022, difficultés d’emprunts liés, entre autres, à la contrainte du taux d’usure… autant d’éléments impactant les Françaises et les Français souhaitant acquérir une résidence secondaire.

La résidence secondaire : de nombreux freins à l’achat

Sans compter que l’acquisition d’une résidence secondaire génère des appréhensions chez les potentiels acquéreurs : risque financier, maintenance et gestion, rentabilité …

C’est dans ce contexte, Mansio, start-up qui propose un mode complet d’acquisition et de gestion digitale des résidences secondaires, et Pretto, courtier en crédit immobilier en ligne, ont signé un partenariat destiné à renforcer l’accompagnement de leurs clients pour le financement et l’achat de leur résidence secondaire.

Des taux plus attractifs pour les acheteurs de résidence secondaire

Ce que veulent Mansio et Pretto ? Offrir aux futurs acquéreurs d’une résidence secondaire un accompagnement supplémentaire pour l’obtention de leur prêt immobilier. Grâce au service en ligne de courtage en crédit immobilier proposé par Pretto et à l’expertise et l’accompagnement Mansio, les clients pourront bénéficier des taux les plus attractifs, ainsi que d’une attestation de financement permettant de rassurer les vendeurs, maximisant ainsi les chances de concrétiser un projet coup de coeur et dégager des revenus de leur résidence secondaire.

“Au-delà de notre propre accompagnement global et sur-mesure sur toutes les étapes de l’acquisition et de la gestion d’une résidence secondaire, et dans un contexte tendu de financement et de remontée des taux d’intérêt, nous avons souhaité proposer à nos clients un service supplémentaire. Ainsi, le partenariat avec Pretto s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’accroître sans cesse la qualité de l’accompagnement que nous proposons à nos clients, afin de leur faciliter le chemin vers l’acquisition de leur résidence secondaire. Nous sommes ravis d’avoir conclu ce partenariat avec Pretto. Leur équipe d’experts a parfaitement saisi les enjeux et problématiques de nos clients”, précise Alexis Cohen, CEO et cofondateur de Mansio.

Le service Pretto aux clients de Mansio

L’ensemble des clients Mansio se verront donc systématiquement proposer le service Pretto afin de les accompagner dans la préparation de leur dossier de prêt.

“Nous sommes heureux de compter désormais Mansio parmi nos partenaires privilégiés. Nous avons été convaincus par leur modèle visant à faire de la résidence secondaire non seulement un projet de vie, mais également un investissement rentable sur la durée. Ce dernier point essentiel, rendu possible grâce à l’expertise de Mansio et sa gestion sur-mesure des projets de sa clientèle, complète logiquement notre service permettant de faciliter l’obtention d’un prêt immobilier. Ce partenariat s’inscrit dans la vision long terme de Pretto : derrière chaque crédit obtenu, il existe un réel projet de vie, ici concrétisé par Mansio dans le domaine des résidences secondaires”, indique Pierre Chapon, CEO et cofondateur de Pretto.